Capturan a adulto mayor por hurtar $3,000 y un revólver de un vehículo en San Salvador

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de tres hombres acusados de intentar estafar a una familia mediante la venta de un vehículo que era alquilado.

Según las autoridades, los sospechosos ya habían recibido un adelanto de $11,000 por parte de las víctimas. Para concretar la entrega del automóvil, acordaron reunirse la noche del sábado en Quezaltepeque; sin embargo, las víctimas fueron llevadas con engaños hasta el sector del caserío La Angostura, cantón Santa Bárbara, distrito de El Paraíso, Chalatenango Centro.

La PNC indicó que, al percatarse de que se trataba de una estafa, las víctimas intentaron recuperar el dinero entregado. En ese momento, los sospechosos las agredieron y lesionaron a una de ellas con una navaja.

La persona lesionada fue trasladada a un hospital, donde recibe atención médica y se encuentra en condición estable.

Gracias al trabajo de Investigación e Inteligencia Policial, los presuntos responsables fueron localizados en flagrancia en Lourdes, distrito de Colón, La Libertad Oeste.

Los detenidos fueron identificados como Carlos Armando Mancía Portillo, de 28 años; Gerson Alexander Escobar Olmedo, de 27 años; y Demar Hander Flores Ponce, de 42 años.

Los tres serán remitidos por los delitos de intento de homicidio, privación de libertad, estafa y agrupaciones ilícitas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...