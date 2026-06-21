Nacionales
Capturan a adulto mayor por hurtar $3,000 y un revólver de un vehículo en San Salvador
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de José Roberto Aquino Chicas, de 60 años de edad, acusado de hurtar una cangurera que contenía más de 3 mil dólares y un revólver.
Según las autoridades, el hurto ocurrió en un pick up que se encontraba estacionado con las ventanas abajo sobre la 11 Avenida Sur, entre la calle Gerardo Barrios y el pasaje Acosta, en el centro de San Salvador.
Tras recibir la alerta, equipos policiales asignados al Centro Histórico de San Salvador iniciaron la búsqueda del sospechoso.
La PNC detalló que, con apoyo del patrullaje virtual mediante drones y cámaras de videovigilancia, Aquino Chicas fue localizado dentro de un hospedaje ubicado sobre la 11 Calle Oriente, en San Salvador.
El detenido será remitido por el delito de hurto.
Las autoridades agregaron que en agosto del año pasado Aquino Chicas fue capturado por el mismo delito; sin embargo, el sistema judicial lo liberó y posteriormente volvió a delinquir.
José Roberto Aquino Chicas, de 60 años de edad, hurtó una cangurera con más de 3 mil dólares y un revólver, la sustrajo de un pick up que estaba estacionado con las ventanas abajo sobre la 11 Avenida Sur entre la calle Gerardo Barrios y el pasaje Acosta, en el centro de San… pic.twitter.com/WBEQGmMU5V
— PNC El Salvador (@PNCSV) June 21, 2026
Nacionales
Capturan a tres sujetos por estafar a una familia con la venta de un vehículo alquilado
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de tres hombres acusados de intentar estafar a una familia mediante la venta de un vehículo que era alquilado.
Según las autoridades, los sospechosos ya habían recibido un adelanto de $11,000 por parte de las víctimas. Para concretar la entrega del automóvil, acordaron reunirse la noche del sábado en Quezaltepeque; sin embargo, las víctimas fueron llevadas con engaños hasta el sector del caserío La Angostura, cantón Santa Bárbara, distrito de El Paraíso, Chalatenango Centro.
La PNC indicó que, al percatarse de que se trataba de una estafa, las víctimas intentaron recuperar el dinero entregado. En ese momento, los sospechosos las agredieron y lesionaron a una de ellas con una navaja.
La persona lesionada fue trasladada a un hospital, donde recibe atención médica y se encuentra en condición estable.
Gracias al trabajo de Investigación e Inteligencia Policial, los presuntos responsables fueron localizados en flagrancia en Lourdes, distrito de Colón, La Libertad Oeste.
Los detenidos fueron identificados como Carlos Armando Mancía Portillo, de 28 años; Gerson Alexander Escobar Olmedo, de 27 años; y Demar Hander Flores Ponce, de 42 años.
Los tres serán remitidos por los delitos de intento de homicidio, privación de libertad, estafa y agrupaciones ilícitas.
Nacionales
Tome nota: VMT anuncia cierres en carretera al Puerto de La Libertad
El Viceministerio de Transporte (VMT) informó que se realizarán cierres totales y parciales en la carretera al Puerto de La Libertad debido a los trabajos de instalación de una pasarela en el sector de Tuscania.
De acuerdo con las autoridades, el cierre total de la vía se efectuará de 2:00 a.m. a 3:00 a.m. los días martes 23 y miércoles 24 de junio. Ante esta medida, se recomendó a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación para evitar contratiempos.
Asimismo, se llevarán a cabo cierres parciales de un carril en distintos horarios. En el sentido hacia la carretera al Puerto de La Libertad, la restricción estará vigente desde las 10:00 p.m. del lunes 22 de junio hasta las 2:00 a.m. del martes 23, y posteriormente de 3:00 a.m. a 5:00 a.m. de ese mismo día.
En sentido hacia Santa Tecla, el cierre de un carril se aplicará desde las 10:00 p.m. del martes 23 de junio hasta las 5:00 a.m. del miércoles 24, así como entre las 3:00 a.m. y las 5:00 a.m. de esa misma fecha.
El VMT exhortó a los automovilistas a atender la señalización y seguir las indicaciones del personal desplegado en la zona mientras se desarrollan los trabajos de instalación de la pasarela.
Nacionales
PNC captura a sujeto que amenazó de muerte a su compañera de vida con un arma de fuego
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Fredy Gualberto Ortiz, de 38 años de edad, señalado de amenazar de muerte con una pistola a su compañera de vida.
Según detalló la institución, el hecho ocurrió en la calle principal del cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur, donde el hombre, quien se encontraba en estado de ebriedad, inició una discusión con la mujer y posteriormente la amenazó.
La PNC indicó que al realizarle la prueba de alcotest, Ortiz obtuvo un resultado de 159 grados de alcohol.
El detenido será remitido por los delitos de amenazas con agravación especial y portación y conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego. Además, las autoridades informaron que se le decomisó el arma utilizada en el hecho.