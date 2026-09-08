Calor y lluvias de rápido desplazamiento se esperan este martes en El Salvador

El presidente de la República, Nayib Bukele, aseguró que los resultados de la evaluación del plan piloto de PISA for Schools, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), realizada en 171 escuelas públicas del país, muestran que el modelo puede ser llevado a escala nacional. No obstante, el mandatario aclaró que estos resultados no necesariamente representan el promedio nacional.

El jefe de Estado explicó que los centros educativos fueron seleccionados para participar en el plan piloto debido a que presentaban condiciones que facilitaban su implementación, entre ellas ciertos requisitos básicos de infraestructura y conectividad, además de contar con comunidades escolares capaces y dispuestas a implementar un nuevo modelo educativo.

Las escuelas participantes están vinculadas al proyecto de Modernización del Sistema Educativo que impulsa el Gobierno de El Salvador.

Bukele señaló que, a partir de los resultados del plan piloto, los cuales fueron compartidos por el Banco Mundial, considera que vale la pena ampliar el programa. Según indicó, esta expansión ya se ha realizado en 1,000 escuelas.

«Nos dicen que lograr esos niveles de desempeño en escuelas públicas salvadoreñas es posible. Este es quizás el hallazgo más importante. Durante décadas, se nos ha dicho que transformar la educación toma generaciones», publicó el presidente en la red social X.

El gobernante también destacó que «las condiciones asociadas con estos resultados parecen ser replicables» en otros centros educativos. Entre las ventajas relacionadas con la participación en el piloto mencionó mejores herramientas, conectividad, infraestructura, apoyo a los maestros, tecnología y un modelo educativo diferente que el Gobierno puede reproducir.

«Nos dice (el resultado) que expandir el programa vale la pena hacerlo. Un piloto no se supone que pruebe que algo ya funciona en todas partes. Si lo hiciera, no sería un piloto. Un piloto hace una pregunta mucho más simple: “¿Muestra este enfoque suficiente promesa bajo condiciones del mundo real para que debamos expandirlo y probar si los resultados pueden reproducirse a una escala mucho mayor?” La respuesta de estos resultados es claramente sí», acotó el mandatario.

Asimismo, Bukele planteó que ampliar este modelo implica enfrentar retos y nuevos problemas, entre ellos las condiciones de infraestructura débil en algunas escuelas, las dificultades de conectividad y la adaptabilidad de los docentes.

«Todo eso es verdad. Y esa es exactamente la razón por la que estamos escalando progresivamente. La próxima pregunta no es si 171 escuelas pueden hacerlo. Ahora sabemos que sí pueden. La pregunta es si 1,000 pueden. Luego si varios miles pueden. Y en última instancia, si todo un sistema nacional de educación pública puede», puntualizó.

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