Nacionales
Calor y lluvias de rápido desplazamiento se esperan este martes en El Salvador
Durante la mañana, el cielo estará poco nublado, aunque se prevé un incremento de la nubosidad al final del periodo.
Por la tarde, se espera cielo parcialmente nublado, con lluvias y tormentas puntuales sobre la cordillera Apaneca-Ilamatepec y la zona norte del país, principalmente en Chalatenango y Santa Ana Norte.
Durante la noche, se prevén lluvias en sectores de las zonas central y occidental, principalmente en los departamentos de Santa Ana, Sonsonate, Ahuachapán, La Libertad y San Salvador.
El viento se mantendrá del noreste y este, con velocidades de entre 10 y 20 km/h, además de brisas de hasta 35 km/h.
Estas condiciones estarán asociadas a la influencia de un flujo del este acelerado y a la leve influencia de una vaguada.
Nacionales
RNPN habilita tres centros temporales en Estados Unidos
El Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN) informó que a partir de este martes habilitará tres centros de servicio para la obtención del Documento Único de Identidad (DUI) en tres ciudades de Estados Unidos.
La medida tiene como finalidad continuar acercando los servicios de renovación y preenrolamiento del DUI a los salvadoreños que residen en el exterior. Los centros temporales estarán ubicados en 60 Plato Boulevard E., Suite 150, Saint Paul, Minnesota, 55107; 11422 Miracle Hills Drive, Suite 205, Omaha, Nebraska, 6815; y Suite 110, 311 Plus Park Blvd., Nashville, Tennessee, 37217.
Las tres sedes atenderán a los connacionales en horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Por otra parte, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) extendió hasta el 29 de noviembre de 2026 la fecha límite para realizar los trámites de obtención del DUI por primera vez y actualización de datos en el extranjero.
Además, el RNPN habilitó jornadas de identificación para los salvadoreños residentes en Italia. Una de ellas se desarrollará hasta el 9 de septiembre en Roma, mientras que otra se llevará a cabo el 10 de septiembre en la ciudad de Nápoles.
En otro tema, el director ejecutivo del RNPN, Fernando Velasco, participó en el XXIII Encuentro del Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales (Clarciev), desarrollado la semana pasada en Tegucigalpa, Honduras.
El objetivo del encuentro fue propiciar un intercambio de buenas prácticas y experiencias entre las instituciones encargadas del registro civil en América Latina y el Caribe.
«Los registros civiles son los guardianes del derecho universal a la identidad, y su labor incluye registrar nacimientos, matrimonios y defunciones, garantizar la validez y seguridad de los documentos de identidad, facilitar el acceso a trámites de manera equitativa y digital, proteger los datos personales y la confidencialidad de las personas», expresó Velasco en un mensaje previo al encuentro de este año.
Durante el evento, el funcionario intervino en el tema «Facilitando el acceso a servicios: autenticación digital en la era de la IA», donde presentó un balance de 7,290 salvadoreños que iniciaron su trámite en línea mediante la plataforma digital implementada por la institución.
Nacionales
Presidente Bukele asegura que los resultados de «PISA for Schools» pueden ser replicables a escala nacional
El presidente de la República, Nayib Bukele, aseguró que los resultados de la evaluación del plan piloto de PISA for Schools, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), realizada en 171 escuelas públicas del país, muestran que el modelo puede ser llevado a escala nacional. No obstante, el mandatario aclaró que estos resultados no necesariamente representan el promedio nacional.
El jefe de Estado explicó que los centros educativos fueron seleccionados para participar en el plan piloto debido a que presentaban condiciones que facilitaban su implementación, entre ellas ciertos requisitos básicos de infraestructura y conectividad, además de contar con comunidades escolares capaces y dispuestas a implementar un nuevo modelo educativo.
Las escuelas participantes están vinculadas al proyecto de Modernización del Sistema Educativo que impulsa el Gobierno de El Salvador.
Bukele señaló que, a partir de los resultados del plan piloto, los cuales fueron compartidos por el Banco Mundial, considera que vale la pena ampliar el programa. Según indicó, esta expansión ya se ha realizado en 1,000 escuelas.
«Nos dicen que lograr esos niveles de desempeño en escuelas públicas salvadoreñas es posible. Este es quizás el hallazgo más importante. Durante décadas, se nos ha dicho que transformar la educación toma generaciones», publicó el presidente en la red social X.
El gobernante también destacó que «las condiciones asociadas con estos resultados parecen ser replicables» en otros centros educativos. Entre las ventajas relacionadas con la participación en el piloto mencionó mejores herramientas, conectividad, infraestructura, apoyo a los maestros, tecnología y un modelo educativo diferente que el Gobierno puede reproducir.
«Nos dice (el resultado) que expandir el programa vale la pena hacerlo. Un piloto no se supone que pruebe que algo ya funciona en todas partes. Si lo hiciera, no sería un piloto. Un piloto hace una pregunta mucho más simple: “¿Muestra este enfoque suficiente promesa bajo condiciones del mundo real para que debamos expandirlo y probar si los resultados pueden reproducirse a una escala mucho mayor?” La respuesta de estos resultados es claramente sí», acotó el mandatario.
Asimismo, Bukele planteó que ampliar este modelo implica enfrentar retos y nuevos problemas, entre ellos las condiciones de infraestructura débil en algunas escuelas, las dificultades de conectividad y la adaptabilidad de los docentes.
«Todo eso es verdad. Y esa es exactamente la razón por la que estamos escalando progresivamente. La próxima pregunta no es si 171 escuelas pueden hacerlo. Ahora sabemos que sí pueden. La pregunta es si 1,000 pueden. Luego si varios miles pueden. Y en última instancia, si todo un sistema nacional de educación pública puede», puntualizó.
Nacionales
El Salvador registra cero homicidios durante el lunes 7 de septiembre
En la madrugada de este martes 8 de septiembre de 2026, la Policía Nacional Civil (PNC) informó, a través de sus diferentes redes sociales institucionales, que el lunes 7 de septiembre cerró sin el reporte de homicidios en el territorio nacional.
«Finalizamos el lunes 07 de septiembre, con 0 homicidios en el país», detalló la corporación policial.
En el cuadro compartido por la PNC, en el apartado correspondiente a las estadísticas de homicidios diarios, se señala que «No se registraron homicidios».
Asimismo, la Policía presentó un cuadro comparativo de los registros de muertes violentas correspondientes a 2025 durante el mismo periodo. En ese año, únicamente se registró un homicidio el 1 de septiembre.
En cuanto a 2018, año previo al primer gobierno del presidente Nayib Bukele, las cifras mostraban una mayor cantidad de muertes de este tipo. El 1 de septiembre se registraron 4 asesinatos; el 2, 7; el 3, 12; el 4, 8; el 5, 5; el 6, 6; y el 7, 5 homicidios.
En total, durante los primeros siete días de septiembre de 2018 se registraron 47 muertes por violencia en el país.
Este panorama contrasta con el contexto actual, en el que no se han registrado homicidios durante los días transcurridos de septiembre, según la información proporcionada por la PNC.