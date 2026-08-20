Trece muertos y siete heridos tras derrumbe en una mina ilegal de oro en Colombia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este jueves la disponibilidad de 70.000 dosis de la vacuna Ervebo para la República Democrática del Congo (RDC). El inmunizante está aprobado contra la cepa Zaire del virus del ébola, pero no contra la cepa Bundibugyo, que actualmente circula en el país.

De acuerdo con la OMS, 20.000 dosis serán destinadas a un ensayo clínico de fase 3 para evaluar el impacto de la vacuna sobre el virus Bundibugyo, mientras que las otras 50.000 serán utilizadas para trabajadores de primera línea y profesionales sanitarios en la RDC.

La RDC declaró el 15 de mayo, con varias semanas de retraso, su decimoséptima epidemia de ébola. El brote se registra en regiones del norte y del este, donde la presencia del Estado es débil, las infraestructuras sanitarias son precarias y la respuesta se encuentra desbordada por la explosión de casos.

Según los últimos datos publicados por la OMS, la epidemia ha causado 2.420 muertes de un total de 5.105 casos confirmados. La organización señala que este brote se ha convertido en el más mortífero registrado hasta ahora en la RDC y que el virus se propaga a una velocidad sin precedentes.

La semana pasada, la RDC solicitó vacunas Ervebo procedentes de las reservas mundiales del Grupo Internacional de Coordinación (GIC) para el suministro de vacunas. Este organismo está integrado por la OMS, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) y la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF), con el apoyo financiero de la Alianza para las Vacunas (Gavi).

Los expertos de la OMS desconocen si Ervebo ofrece protección a los seres humanos contra la cepa Bundibugyo. Sin embargo, los primeros datos obtenidos en laboratorio y en animales sugieren que podría brindar cierto grado de protección.

El 7 de agosto, la OMS recomendó evaluar Ervebo mediante un ensayo clínico. La vacuna es fabricada por la farmacéutica estadounidense Merck. Las modalidades del ensayo aún no han sido definidas, pero se prevé que se realice en la RDC, único país donde actualmente circula la cepa Bundibugyo.

Además, dos vacunas específicas contra esta cepa se encuentran en fase de ensayos clínicos. Una es desarrollada por el grupo estadounidense Moderna mediante tecnología de ARN mensajero (ARNm), mientras que la otra está siendo desarrollada por la Universidad de Oxford, en Reino Unido.

Por otra parte, una vacuna denominada «rVSV Bundibugyo», presentada por la OMS como «la más prometedora», será desarrollada por Hilleman Laboratories, una organización con sede en Singapur.

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