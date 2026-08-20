Internacionales
República Democrática del Congo recibirá 70,000 dosis de la vacuna Ervebo para combatir el ébola
La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este jueves la disponibilidad de 70.000 dosis de la vacuna Ervebo para la República Democrática del Congo (RDC). El inmunizante está aprobado contra la cepa Zaire del virus del ébola, pero no contra la cepa Bundibugyo, que actualmente circula en el país.
De acuerdo con la OMS, 20.000 dosis serán destinadas a un ensayo clínico de fase 3 para evaluar el impacto de la vacuna sobre el virus Bundibugyo, mientras que las otras 50.000 serán utilizadas para trabajadores de primera línea y profesionales sanitarios en la RDC.
La RDC declaró el 15 de mayo, con varias semanas de retraso, su decimoséptima epidemia de ébola. El brote se registra en regiones del norte y del este, donde la presencia del Estado es débil, las infraestructuras sanitarias son precarias y la respuesta se encuentra desbordada por la explosión de casos.
Según los últimos datos publicados por la OMS, la epidemia ha causado 2.420 muertes de un total de 5.105 casos confirmados. La organización señala que este brote se ha convertido en el más mortífero registrado hasta ahora en la RDC y que el virus se propaga a una velocidad sin precedentes.
La semana pasada, la RDC solicitó vacunas Ervebo procedentes de las reservas mundiales del Grupo Internacional de Coordinación (GIC) para el suministro de vacunas. Este organismo está integrado por la OMS, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) y la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF), con el apoyo financiero de la Alianza para las Vacunas (Gavi).
Los expertos de la OMS desconocen si Ervebo ofrece protección a los seres humanos contra la cepa Bundibugyo. Sin embargo, los primeros datos obtenidos en laboratorio y en animales sugieren que podría brindar cierto grado de protección.
El 7 de agosto, la OMS recomendó evaluar Ervebo mediante un ensayo clínico. La vacuna es fabricada por la farmacéutica estadounidense Merck. Las modalidades del ensayo aún no han sido definidas, pero se prevé que se realice en la RDC, único país donde actualmente circula la cepa Bundibugyo.
Además, dos vacunas específicas contra esta cepa se encuentran en fase de ensayos clínicos. Una es desarrollada por el grupo estadounidense Moderna mediante tecnología de ARN mensajero (ARNm), mientras que la otra está siendo desarrollada por la Universidad de Oxford, en Reino Unido.
Por otra parte, una vacuna denominada «rVSV Bundibugyo», presentada por la OMS como «la más prometedora», será desarrollada por Hilleman Laboratories, una organización con sede en Singapur.
Internacionales
Precios del petróleo vuelven a subir ante falta de diálogo
Los precios del petróleo volvieron a cerrar al alza este miércoles, impulsados por la ruptura de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán y el temor de que se prolongue la perturbación del flujo de crudo en el Golfo.
El precio del barril de Brent del Mar del Norte, para entrega en octubre, se mantuvo por encima de los $90 y cerró con un aumento del 0.66 %, hasta los $91.62.
Por su parte, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en septiembre, subió un 1.05 %, hasta los $85.83.
«Los precios del oro negro continúan soportados en la incapacidad de Estados Unidos e Irán de alcanzar un acuerdo sobre la reapertura del estrecho de Ormuz», un paso esencial para el mercado mundial de hidrocarburos, explicó a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.
El presidente estadounidense, Donald Trump, descartó el martes que exista un diálogo en curso con Irán y publicó un mapa que presenta al estrecho de Ormuz como un nuevo territorio de Estados Unidos.
Lipow también señaló que «es difícil saber con exactitud cuánto petróleo está siendo transportado» por Ormuz.
Aunque Trump afirmó el martes que «el estrecho de Ormuz está abierto y en operaciones», Teherán sostiene que el bloqueo del paso continúa. Mientras tanto, las tensiones en la región han aumentado.
Internacionales
Trece muertos y siete heridos tras derrumbe en una mina ilegal de oro en Colombia
Trece personas murieron y siete resultaron heridas tras la caída de un talud en una mina ilegal de oro ubicada en el suroeste de Colombia, informó este jueves un funcionario del gobierno local.
El accidente ocurrió el miércoles por la noche. Fredy Gámez, secretario de Gobierno de Nariño, explicó a Caracol Radio que el talud cayó sobre las personas debido a los movimientos realizados en la mina.
Las autoridades locales descartaron la hipótesis inicial de que el incidente se hubiera producido por una explosión dentro de la mina. Según una fuente de la gobernación citada por la AFP, la «extracción inadecuada» del mineral socavó la base de la mina y provocó el derrumbamiento.
Imágenes publicadas en redes sociales muestran la mina a cielo abierto, mientras retroexcavadoras trabajan en la remoción de escombros sobre un terreno muy escarpado.
Las labores de rescate se han dificultado debido a la inestabilidad del terreno, informó la gobernación.
Los accidentes mineros son habituales en Colombia, especialmente en explotaciones ilegales que cuentan con deficientes medidas de seguridad.
En el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, operan grupos criminales que se financian mediante actividades como la minería ilegal, además del narcotráfico y la extorsión.
La extracción ilegal de oro también figura entre las causas de la deforestación en Colombia y representa riesgos como la contaminación de ríos con mercurio.
Internacionales
Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula
Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.
El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.
Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.
El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.