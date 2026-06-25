Internacionales
Papa León XIV destina 100,000 euros de ayuda urgente para las víctimas del terremoto en Venezuela
El papa León XIV envió una ayuda de emergencia de 100,000 euros (114,000 dólares) a Venezuela, país afectado por un violento terremoto y que enfrenta un saldo de víctimas aún incierto, además de importantes daños materiales.
El anuncio fue realizado este jueves por el Vaticano, que detalló que los fondos fueron desembolsados por la Limosnería Apostólica, organismo de la Santa Sede encargado de las obras de caridad del pontífice y de la asistencia a poblaciones en situación de dificultad.
De acuerdo con Vatican News, portal oficial de noticias del Vaticano, esta contribución constituye una primera ayuda destinada a respaldar las labores de socorro tras la emergencia.
Venezuela fue sacudida durante la noche del miércoles al jueves por dos potentes terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, que han dejado al menos 164 fallecidos, según un balance todavía provisional.
Además de la ayuda proporcionada por la Iglesia católica, diversos países han expresado su disposición de apoyar a Venezuela. Entre ellos figuran Estados Unidos, Irán, Cuba y la Unión Europea.
La emergencia ocurre en un contexto en el que el país ya enfrentaba una grave crisis económica y social.
Internacionales
España envió avión con dos equipos de rescatistas a Venezuela
España envió este jueves un avión con dos equipos de rescatistas a Venezuela, país afectado por dos devastadores terremotos, informó el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras sostener una conversación con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.
A través de una publicación en la red social X, Sánchez expresó la solidaridad de España con el pueblo venezolano y manifestó sus condolencias a las víctimas y sus familias.
“Acabo de hablar con Delcy Rodríguez tras los devastadores terremotos que han golpeado a Venezuela. He trasladado la solidaridad de España con el pueblo venezolano y nuestro afecto a las víctimas y sus familias”, escribió el mandatario.
El jefe del Gobierno español detalló que el avión transporta dos equipos de búsqueda y rescate urbano. Uno de ellos está integrado por efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), mientras que el otro está conformado por bomberos de la región de Madrid especializados en rescate en estructuras colapsadas.
La aeronave también lleva elementos de primeros auxilios y personal de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), cuya misión será evaluar las necesidades sobre el terreno.
Previamente, el Ministerio de Defensa de España informó que 54 efectivos de la UME se encontraban preparados para desplazarse a Venezuela. El grupo cuenta con capacidad para emplear perros de búsqueda especialmente adiestrados, además de dispositivos específicos como cámaras de rescate y geófonos.
Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, informó mediante un audio enviado por su ministerio a periodistas que 68 ciudadanos españoles en Venezuela aún no habían sido localizados.
Ante esta situación, Albares hizo un llamado a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que todavía no hayan establecido contacto con la embajada o el consulado para que lo hagan cuanto antes.
Las declaraciones del ministro se produjeron durante una escala en República Dominicana, en el marco de un viaje para acompañar al rey de España, Felipe VI, a México. Durante su visita, el monarca tiene previsto reunirse este jueves con la presidenta Claudia Sheinbaum y asistir el viernes al partido entre España y Uruguay correspondiente al Mundial.
Internacionales
Más de cien millones de europeos sofocados por una mortífera ola de calor
La intensa ola de calor que afecta a Europa continúa extendiéndose este jueves, jornada en la que más de 100 millones de personas soportarán en algún momento temperaturas superiores a los 35 grados centígrados. El fenómeno ocurre después de que en España se atribuyeran al menos 212 fallecimientos a las altas temperaturas entre el domingo y el miércoles.
En Francia, 72 departamentos permanecen en alerta roja debido a las condiciones extremas. Arthur, un ingeniero de 28 años residente en Rennes, una ciudad del oeste del país, describió la situación como agotadora tanto física como mentalmente.
Según un análisis de la AFP basado en previsiones del servicio meteorológico alemán y proyecciones de población para 2025 del Joint Research Center, más de 380 millones de habitantes de Europa, sin incluir Turquía, experimentarán temperaturas máximas superiores a los 30 grados centígrados.
El pico de esta histórica ola de calor se espera para este jueves en Francia, aunque las condiciones comenzarían a mejorar durante la noche en la zona atlántica.
En París, donde los termómetros superaron los 40 °C el miércoles por cuarta vez en 150 años, el alcalde Emmanuel Grégoire informó de un aumento de la mortalidad. Asimismo, el Ministerio de Salud reportó 25 paros cardíacos en 24 horas, una cifra superior a los 10 casos que habitualmente se registran en ese mismo período.
Ante esta situación, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció que elevará la movilización del sistema sanitario a su nivel más alto con el objetivo de que pueda responder de manera sostenida a esta ola de calor excepcional.
En España, el Instituto de Salud Carlos III de Madrid estimó que al menos 212 de las muertes registradas entre el domingo y el miércoles pueden atribuirse a la ola de calor que afectó al país durante esos días. Como referencia, en los mismos cuatro días de 2025 se registraron 98 fallecimientos.
Las estimaciones se basan en el sistema MoMo (Monitorización de la Mortalidad), que recopila diariamente el número de fallecidos en España y calcula la desviación de la mortalidad respecto a la prevista según registros históricos.
De acuerdo con la información proporcionada, esta intensa ola de calor se originó por una gran masa de aire caliente procedente de África que se situó sobre Europa occidental y fue comprimida por altas presiones en altura.
Los científicos han advertido durante años sobre el impacto del cambio climático en la intensificación y frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, entre ellos las olas de calor y las sequías.
En Alemania, las temperaturas podrían superar los 40 °C en algunas zonas, donde incluso podrían alcanzarse nuevos récords absolutos. Debido a estas condiciones, fueron cancelados varios eventos al aire libre, incluida la media maratón de Hamburgo.
Marc Trauth, estudiante de 24 años que planeaba participar en la carrera junto a su tío, lamentó la cancelación, aunque consideró que el calor constituye una causa de fuerza mayor.
Por otra parte, la empresa ferroviaria Deutsche Bahn recomendó a sus usuarios evitar desplazamientos y anunció el reembolso de todos los billetes reservados hasta el 30 de junio para quienes decidan no viajar, debido al elevado riesgo de interrupciones relacionadas con las condiciones climáticas.
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Gobierno de El Salvador ofrece ayuda humanitaria a Venezuela tras sismo de magnitud 7.1
Foto: Cortesía
El Presidente de la República, Nayib Bukele, anunció que el Gobierno de El Salvador brindará asistencia humanitaria a Venezuela tras el sismo de magnitud 7.1 que afectó al país sudamericano.
A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y confirmó que el apoyo ya fue ofrecido oficialmente por medio de la Cancillería salvadoreña.
“Nuestro corazón está con el pueblo de Venezuela en estos momentos difíciles. Les enviamos toda nuestra solidaridad y nuestras oraciones. En este momento, hemos ofrecido ayuda al Gobierno de Venezuela a través de nuestra Cancillería”, manifestó el Presidente.
Bukele detalló que 300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad, se encuentran listos para partir hacia Caracas para colaborar en las labores de atención a las personas afectadas por el movimiento telúrico.
#CRONIO #ADVERTENCIA El Presidente Nayib Bukele ofreció ayuda humanitaria a Venezuela, luego de los devastadores terremotos de este miércoles.
“300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad, están listos para partir… pic.twitter.com/n3w8ZRCSN0
— Diario Digital Cronio (@croniosv) June 25, 2026
La ayuda humanitaria incluye personal especializado en búsqueda y rescate, atención médica de emergencia y suministros esenciales destinados a apoyar a las comunidades impactadas por el sismo.
El Gobierno de El Salvador reiteró su disposición de colaborar con las autoridades venezolanas en las tareas de respuesta y asistencia ante la emergencia provocada por el terremoto.