Papa León XIV destina 100,000 euros de ayuda urgente para las víctimas del terremoto en Venezuela

La intensa ola de calor que afecta a Europa continúa extendiéndose este jueves, jornada en la que más de 100 millones de personas soportarán en algún momento temperaturas superiores a los 35 grados centígrados. El fenómeno ocurre después de que en España se atribuyeran al menos 212 fallecimientos a las altas temperaturas entre el domingo y el miércoles.

En Francia, 72 departamentos permanecen en alerta roja debido a las condiciones extremas. Arthur, un ingeniero de 28 años residente en Rennes, una ciudad del oeste del país, describió la situación como agotadora tanto física como mentalmente.

Según un análisis de la AFP basado en previsiones del servicio meteorológico alemán y proyecciones de población para 2025 del Joint Research Center, más de 380 millones de habitantes de Europa, sin incluir Turquía, experimentarán temperaturas máximas superiores a los 30 grados centígrados.

El pico de esta histórica ola de calor se espera para este jueves en Francia, aunque las condiciones comenzarían a mejorar durante la noche en la zona atlántica.

En París, donde los termómetros superaron los 40 °C el miércoles por cuarta vez en 150 años, el alcalde Emmanuel Grégoire informó de un aumento de la mortalidad. Asimismo, el Ministerio de Salud reportó 25 paros cardíacos en 24 horas, una cifra superior a los 10 casos que habitualmente se registran en ese mismo período.

Ante esta situación, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció que elevará la movilización del sistema sanitario a su nivel más alto con el objetivo de que pueda responder de manera sostenida a esta ola de calor excepcional.

En España, el Instituto de Salud Carlos III de Madrid estimó que al menos 212 de las muertes registradas entre el domingo y el miércoles pueden atribuirse a la ola de calor que afectó al país durante esos días. Como referencia, en los mismos cuatro días de 2025 se registraron 98 fallecimientos.

Las estimaciones se basan en el sistema MoMo (Monitorización de la Mortalidad), que recopila diariamente el número de fallecidos en España y calcula la desviación de la mortalidad respecto a la prevista según registros históricos.

De acuerdo con la información proporcionada, esta intensa ola de calor se originó por una gran masa de aire caliente procedente de África que se situó sobre Europa occidental y fue comprimida por altas presiones en altura.

Los científicos han advertido durante años sobre el impacto del cambio climático en la intensificación y frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, entre ellos las olas de calor y las sequías.

En Alemania, las temperaturas podrían superar los 40 °C en algunas zonas, donde incluso podrían alcanzarse nuevos récords absolutos. Debido a estas condiciones, fueron cancelados varios eventos al aire libre, incluida la media maratón de Hamburgo.

Marc Trauth, estudiante de 24 años que planeaba participar en la carrera junto a su tío, lamentó la cancelación, aunque consideró que el calor constituye una causa de fuerza mayor.

Por otra parte, la empresa ferroviaria Deutsche Bahn recomendó a sus usuarios evitar desplazamientos y anunció el reembolso de todos los billetes reservados hasta el 30 de junio para quienes decidan no viajar, debido al elevado riesgo de interrupciones relacionadas con las condiciones climáticas.

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