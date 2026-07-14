Nigeria rescata a decenas de niños y maestros secuestrados desde mayo

Un incendio registrado en un bar ubicado en las afueras de Bangkok, Tailandia, dejó al menos 28 personas fallecidas y más de 70 heridas la noche del domingo, en la peor catástrofe de este tipo ocurrida en el país en décadas.

El gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, explicó a periodistas que el fuego se propagó rápidamente y alcanzó el techo del establecimiento. Según indicó, el humo habría sido probablemente la principal causa de las muertes.

Un video autenticado por la AFP mostró a personas huyendo del lugar entre gritos, mientras algunas salían con la ropa en llamas.

Las autoridades informaron que más de 70 personas resultaron heridas, muchas de ellas permanecen hospitalizadas y algunas se encuentran en cuidados intensivos. Además, señalaron que hasta el lunes habían identificado a 10 de las víctimas mortales: nueve de nacionalidad tailandesa y una originaria de Laos.

El jefe de la Policía Nacional, Kitrat Panphet, informó que los investigadores esperaban poder entrevistar al propietario del bar y restaurante Rong Beer Na Lat Phrao, quien permanece en cuidados intensivos.

“La mayoría de las personas fallecidas fueron halladas en los baños. Cuando se declaró el incendio, cundió el pánico. No había luz”, declaró el funcionario.

La policía investiga si las salidas de emergencia del establecimiento eran accesibles. Según el reporte, una de ellas estaba bloqueada por una estantería, lo que impedía que más de una persona pudiera pasar al mismo tiempo.

Las autoridades también analizan el sistema de cableado eléctrico del edificio, que tenía 50 años de antigüedad, así como si alguna decoración pudo haber contribuido a la propagación del fuego.

Durante la mañana del lunes, un periodista de la AFP observó varias bolsas mortuorias frente al establecimiento.

Kan Kutirat, un turista laosiano que se encontraba en el bar el domingo alrededor de las 22:00 horas cuando notó la presencia de humo, relató: “Escuché gritos tremendos de muchas personas que estaban dentro, era un caos”.

Por su parte, Surin Jaiharn, un mototaxista de 45 años, aseguró que rescató a cinco personas y expresó su pesar tras observar a varias víctimas.

Investigación apunta a posibles fallas de seguridad

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, quien acudió al lugar del incendio, indicó que músicos que se encontraban en el bar observaron humo saliendo de un disyuntor cercano al escenario, luego de un corte de corriente y una explosión.

Posteriormente, el funcionario señaló que las primeras inspecciones sugieren la existencia de “ángulos muertos” sin salidas de emergencia visibles.

“No habrá ninguna indulgencia si se han infringido las leyes”, advirtió, a la espera del informe de la investigación.

Athipat “Ice” Wijarn, integrante del grupo que se presentaba en el establecimiento cuando inició el incendio, relató que “todo el mundo corría, se empujaban unos a otros”.

El teclista Kwang y la cantante Breeze, integrantes del grupo musical, fallecieron durante el siniestro.

Triyarith Temahivong, funcionario del Ministerio de Justicia, anunció una ayuda económica de 300,000 bahts (unos 9,000 dólares) para las familias de las víctimas fallecidas y hasta 80,000 bahts (alrededor de 2,400 dólares) para cubrir gastos médicos de cada persona herida.

La Policía tailandesa informó que el incendio quedó “bajo control” alrededor de las 2:00 horas del lunes (19:00 GMT del domingo).

Horas después del incendio, el establecimiento presentaba olor a plástico quemado, mientras un periodista de la AFP observó filas de taburetes y botellas de cerveza cubiertas de polvo blanco, además de la mayoría de ventanas destruidas.

Suriyachai Rawiwan, jefe del servicio de prevención de catástrofes de Bangkok, afirmó que las autoridades llegaron cinco minutos después de recibir la alerta, pero que el fuego ya se había extendido por toda la zona, dificultando el acceso.

El funcionario explicó que durante las labores de búsqueda encontraron mesas y sillas bloqueando los accesos, además de un intenso calor dentro del lugar.

La seguridad en bares y discotecas de Tailandia ha sido motivo de preocupación durante años. En 2022, un incendio en una discoteca de la provincia de Chonburi dejó 25 personas fallecidas. En 2009, otro incendio en un club de Bangkok durante la celebración de Año Nuevo provocó 67 muertos y más de 200 heridos.

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