Mujer descubre al ir al cajero que tiene mil millones de dólares en su cuenta bancaria

Una mujer de Florida se llevó la sorpresa de su vida cuando acudió al cajero automático para retirar 20 dólares, en su lugarencontró que tenía mil millones de dólares, detalló este jueves Noticiero Televisa.

La mujer fue identificada como Julia Yonkowski, quien comentó que el cajero le alertó lo siguiente: “le daremos los 20, pero eso causará un sobregiro y se le cobrará” al cual no realizó la transacción y solo consultó su saldo.

Según el recibo que emitió el cajero, la mujer tenía 999 millones de dólares, al cual se llevó la sorpresa de su vida, informó el medio de comunicación.

“Dios mío, estaba horrorizada. Sé que mucha gente sentiría que se ha sacado la lotería pero yo estaba aterrorizada. He leído historias de gente que se gasta el dinero y luego tienen que reponerlo y yo no habría hecho eso de ninguna forma pues no es mi dinero”, dijo Yonkowski.

Tras conocerse la noticia por medios locales la agencia bancario se colocó en contacto con la mujer y aclaró que era una confusión. En realidad, Yonkowski nunca tuvo mil millones de dólares en su cuenta. Según explicó el banco, aquel número era un indicador de posible fraude.