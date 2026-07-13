Internacionales
Francia alcanza el pico de calor entre incendios y perturbaciones mayores
El tercer episodio de calor del año en Francia alcanzó su punto máximo el domingo, con incendios registrados en varias regiones del país que provocaron interrupciones en la circulación ferroviaria y afectaciones en la producción de reactores nucleares, previo al inicio de una semana marcada por altas temperaturas.
El Servicio Meteorológico Nacional de Francia, Météo-France, activó alerta roja por ola de calor en 37 departamentos para el domingo y lunes.
De acuerdo con un cálculo de la AFP basado en los datos anuales de población del instituto nacional de estadísticas, el pico de calor afecta a aproximadamente 26 millones de franceses, incluida toda la región de Île-de-France.
El instituto meteorológico nacional reportó temperaturas de hasta 42,3 °C en el interior de las tierras de las Landas y de 41,8 °C en Saintes, en el departamento de Charente-Maritime.
Las altas temperaturas también incrementaron el riesgo de incendios en todo el territorio francés. En el departamento de Seine-et-Marne se registraron dos incendios en una zona rural al sureste de Melun, situación que obligó al cierre de las autopistas A5 (París-Langres) y A6 (París-Lyon), además de la línea ferroviaria de alta velocidad París-Lyon.
Para combatir el incendio en el bosque de Fontainebleau, ubicado al sur de la región parisina, fueron enviados dos aviones cisterna. En la zona trabajan alrededor de 400 bomberos para controlar el fuego, que ya había consumido más de 800 hectáreas y continuaba activo.
Otro incendio registrado en Maine-et-Loire afectó unas 300 hectáreas de vegetación y provocó la destrucción de dos viviendas el domingo, en un departamento considerado de alto riesgo por incendios forestales.
Las altas temperaturas también generaron afectaciones en el sector energético. Tres reactores nucleares detuvieron su producción el domingo debido a las normas medioambientales relacionadas con el vertido de agua caliente en ríos o el mar por sus sistemas de refrigeración, mientras que otros siete reactores redujeron su potencia.
Además, el Tour de Francia resultó afectado por las condiciones climáticas. Durante la etapa del domingo, disputada en el departamento de Corrèze, la temperatura se acercó a los 40 °C, por lo que el recorrido fue reducido de 185 a 155 kilómetros debido a la alerta roja por ola de calor.
Internacionales
Incendio en bar de Bangkok deja 28 muertos y más de 70 heridos
Un incendio registrado en un bar ubicado en las afueras de Bangkok, Tailandia, dejó al menos 28 personas fallecidas y más de 70 heridas la noche del domingo, en la peor catástrofe de este tipo ocurrida en el país en décadas.
El gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, explicó a periodistas que el fuego se propagó rápidamente y alcanzó el techo del establecimiento. Según indicó, el humo habría sido probablemente la principal causa de las muertes.
Un video autenticado por la AFP mostró a personas huyendo del lugar entre gritos, mientras algunas salían con la ropa en llamas.
Las autoridades informaron que más de 70 personas resultaron heridas, muchas de ellas permanecen hospitalizadas y algunas se encuentran en cuidados intensivos. Además, señalaron que hasta el lunes habían identificado a 10 de las víctimas mortales: nueve de nacionalidad tailandesa y una originaria de Laos.
El jefe de la Policía Nacional, Kitrat Panphet, informó que los investigadores esperaban poder entrevistar al propietario del bar y restaurante Rong Beer Na Lat Phrao, quien permanece en cuidados intensivos.
“La mayoría de las personas fallecidas fueron halladas en los baños. Cuando se declaró el incendio, cundió el pánico. No había luz”, declaró el funcionario.
La policía investiga si las salidas de emergencia del establecimiento eran accesibles. Según el reporte, una de ellas estaba bloqueada por una estantería, lo que impedía que más de una persona pudiera pasar al mismo tiempo.
Las autoridades también analizan el sistema de cableado eléctrico del edificio, que tenía 50 años de antigüedad, así como si alguna decoración pudo haber contribuido a la propagación del fuego.
Durante la mañana del lunes, un periodista de la AFP observó varias bolsas mortuorias frente al establecimiento.
Kan Kutirat, un turista laosiano que se encontraba en el bar el domingo alrededor de las 22:00 horas cuando notó la presencia de humo, relató: “Escuché gritos tremendos de muchas personas que estaban dentro, era un caos”.
Por su parte, Surin Jaiharn, un mototaxista de 45 años, aseguró que rescató a cinco personas y expresó su pesar tras observar a varias víctimas.
Investigación apunta a posibles fallas de seguridad
El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, quien acudió al lugar del incendio, indicó que músicos que se encontraban en el bar observaron humo saliendo de un disyuntor cercano al escenario, luego de un corte de corriente y una explosión.
Posteriormente, el funcionario señaló que las primeras inspecciones sugieren la existencia de “ángulos muertos” sin salidas de emergencia visibles.
“No habrá ninguna indulgencia si se han infringido las leyes”, advirtió, a la espera del informe de la investigación.
Athipat “Ice” Wijarn, integrante del grupo que se presentaba en el establecimiento cuando inició el incendio, relató que “todo el mundo corría, se empujaban unos a otros”.
El teclista Kwang y la cantante Breeze, integrantes del grupo musical, fallecieron durante el siniestro.
Triyarith Temahivong, funcionario del Ministerio de Justicia, anunció una ayuda económica de 300,000 bahts (unos 9,000 dólares) para las familias de las víctimas fallecidas y hasta 80,000 bahts (alrededor de 2,400 dólares) para cubrir gastos médicos de cada persona herida.
La Policía tailandesa informó que el incendio quedó “bajo control” alrededor de las 2:00 horas del lunes (19:00 GMT del domingo).
Horas después del incendio, el establecimiento presentaba olor a plástico quemado, mientras un periodista de la AFP observó filas de taburetes y botellas de cerveza cubiertas de polvo blanco, además de la mayoría de ventanas destruidas.
Suriyachai Rawiwan, jefe del servicio de prevención de catástrofes de Bangkok, afirmó que las autoridades llegaron cinco minutos después de recibir la alerta, pero que el fuego ya se había extendido por toda la zona, dificultando el acceso.
El funcionario explicó que durante las labores de búsqueda encontraron mesas y sillas bloqueando los accesos, además de un intenso calor dentro del lugar.
La seguridad en bares y discotecas de Tailandia ha sido motivo de preocupación durante años. En 2022, un incendio en una discoteca de la provincia de Chonburi dejó 25 personas fallecidas. En 2009, otro incendio en un club de Bangkok durante la celebración de Año Nuevo provocó 67 muertos y más de 200 heridos.
Internacionales
Lluvias en Colombia dejan dos desaparecidos y más de 11,400 familias afectadas
Las intensas lluvias registradas durante la última semana en el este de Colombia han dejado al menos dos personas desaparecidas y 11,400 familias afectadas, informó el domingo la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El municipio de San Luis de Palenque, en el departamento de Casanare, es una de las zonas más afectadas. El agua cubrió gran parte del territorio, donde pobladores fueron observados caminando por las calles con el nivel del agua hasta las rodillas.
Las inundaciones también provocaron daños en cultivos de maíz y banano, además de afectar pastizales destinados al ganado.
Los torrenciales aguaceros generaron inundaciones y daños en viviendas y vías de varias decenas de municipios pertenecientes a cuatro de los 32 departamentos colombianos, entre ellos Norte de Santander y Arauca, ambos ubicados en la frontera con Venezuela.
La temporada invernal, que se intensificó desde el miércoles, provocó que un 70 % del municipio de Arauquita, en Arauca, quedara inundado. De acuerdo con un balance proporcionado a AFP por una fuente de la UNGRD, unas 4,400 familias, equivalentes a 17,800 personas, resultaron afectadas en esa zona.
La UNGRD no detalló el lugar donde se registró la desaparición de dos personas, ocurrida a causa de los efectos de las lluvias, como desbordamientos de ríos y deslizamientos de tierra.
El gobernador de Casanare, César Ortíz, informó que las inundaciones también cubren el 70 % de ese departamento, donde aproximadamente 7,000 familias han sido afectadas.
Ortíz calificó la situación en Casanare como “difícil” y señaló que el departamento permanece en “alerta roja” debido a las “incalculables pérdidas”.
Además, seis integrantes de una familia, incluidos dos menores de edad, fueron rescatados por un helicóptero militar luego de quedar atrapados en una aldea debido al aumento del caudal del río Casanare.
Internacionales
Olas de calor en Inglaterra y Gales dejan al menos 2,700 muertes durante mayo y junio
Al menos 2,700 personas murieron en Inglaterra y Gales a causa de las olas de calor registradas durante mayo y junio, según un estudio publicado el lunes.
La investigación fue elaborada por expertos del Imperial College London, la Oficina Meteorológica (Met Office) y la London School of Hygiene and Tropical Medicine, quienes utilizaron datos meteorológicos, modelos climáticos y estudios sobre mortalidad excedente durante episodios de calor extremo para realizar la estimación.
El Reino Unido y gran parte de Europa experimentaron dos olas de calor sin precedentes en mayo y junio, con temperaturas récord mensuales de 35,1 °C y 37,7 °C, respectivamente, en Inglaterra.
De acuerdo con el estudio, aproximadamente 550 personas fallecieron debido al calor entre el 21 y el 29 de mayo, mientras que otras 2,200 muertes se registraron entre el 18 y el 28 de junio en Inglaterra y Gales.
Los modelos utilizados en la investigación “ayudan a ilustrar la magnitud del riesgo asociado al calor extremo y la creciente amenaza que el cambio climático supone para nuestro bienestar”, señaló Lea Berrang Ford, directora del Centro para el Clima y la Seguridad Sanitaria de la UKHSA.
Los autores del estudio destacaron el papel del cambio climático provocado por la actividad humana, al señalar que está contribuyendo a que las olas de calor sean más intensas y frecuentes.