Internacionales -deportes
Manchester City sufre para llevarse el triunfo contra el Real Madrid en la Champions
¡Sudó para ganar!, El Manchester City le tocó sufrir en la Champions League este miércoles para llevarse la victoria contra el Real Madrid en la Champions League.
Los del City ganaron 2-1 a un costo muy alto porque le tocó sufrir en el Santiago Bernabéu para llevarse los tres puntos que ahora llega a los 13 puntos y es cuarto.
Los goles del City fueron al 35 por parte de O’Reilly y al minuto 43 de Haaland que marco de penal.
Con este resultado, los ingleses son cuartos y se clasifican directo a la siguiente fase de la Champions League.
El Madrid sigue en el top 8 y, por ahora, evita los playoffs de la Champions
El Real Madrid sigue en el top 8 pese a la derrota de 1-2 contra el City en el Santiago Bernabéu y con esto evita los playoff de la Champions… por ahora.
Pese a caer, el Madrid está entre los primeros ocho gracias a las cuatro victorias obtenidas fechas atrás y a la mejor diferencia de goles obtenida.
Con 12 puntos, el Madrid está en el puesto número 7, mismo puntaje que el Liverpool, que ocupa la casilla 9, pero gracias a la mejor diferencia de goles aún está en una zona que le da el pase directo a los octavos de final.
Aún es pronto para decir que los de Xabi Alonso ya están clasificados a octavos de final, pues los dos partidos que le quedan no son con rivales accesibles.
Primero, el 20 de enero, jugarán contra el Mónaco y, ocho días más tarde, contra el Benfica. El Madrid aseguraría su pase solo si gana los dos juegos, de lo contrario, volvería a jugar los playoffs para luchar por un puesto en los octavos de final.
Pep Guardiola se convierte en el entrenador que más veces ha derrotado al Madrid en el Bernabéu
Se completó la sexta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League con grandes emociones, goles y polémicas entre los distintos encuentros.
Uno de ello fue el que protagonizaron el Real Madrid de Xabi Alonso que perdió en el mismísimo Santiago Bernebéu ante el Manchester City de Pep Guardiola.
Tras remontar el tanto inicial del brasileño Rodrygo Goes en el minuto 28 gracias a los goles del inglés Nico O’Rilley en el 35 y del noruego Erling Haaland en el 43, de penalti, el City se quedó con la victoria.
Con este triunfo, Guardiola se convierte en el entrenador que más veces ha derrotado al Madrid en su propia casa.
Flamengo se corona campeón del Derbi de las Américas
El Mengao, Flamengo, venció a Cruz Azul y se coronó campeón del Derbi de las Américas, disputado en Catar.
El uruguayo Giorgian De Arrascaeta tuvo una noche consagratoria y marcó el doblete que le dio un nuevo título internacional al Mengao.
El partido fue muy físico, ninguno de los dos equipos quería arriesgar demasiado, sabiendo que disputaban una final y no hay mañana.
Finalmente, los brasileños impusieron su orden y solidez para llevarse un nuevo título para sus vitrinas.