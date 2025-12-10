Jetset
Shakira canta por primera vez junto a sus hijos en un concierto emotivo
La cantante colombiana Shakira, sorprendió a más de 50 mil fans en Buenos Aires al subir al escenario junto a sus hijos Milan y Sasha, quienes la acompañaron en una emotiva interpretación de “Acróstico”.
La artista y sus hijos, vestidos en tonos azul claro, vivieron un momento íntimo en medio de su gira internacional, convirtiendo la noche en un recuerdo especial para el público argentino.
La artista cantó junto a sus hijos quienes demostraron que traen la sangre latina y el gen artístico de su madre.
El Salvador es protagonista del video oficial en vivo del tema The Trooper de Iron Maiden
Pocos saben que la banda británica Iron Maiden le hizo un guiño de ojos a El Salvador y lo hizo coprotagonista de su video en vivo de su gira Book of Souls.
La agrupación liderada por Bruce Dickinson publicó en su canal oficial de YouTube la versión en vivo de la canción The Trooper, para la gira Books of Souls, con imágenes de su concierto en El Salvador.
“El Salvador” se escucha que dice Bruce Dickinson durante los coros del emblemático tema.
El video muestra la intensidad con la que los fanáticos salvadoreños disfrutaron del esperado espectáculo de metal.
En una parte del clip se aprecia a Bruce Dickinson caracterizado como un Trooper británico tiene una breve pelea con un garrobo que asoma en el escenario.
El video fue publicado el 14 de noviembre de 2027 y ya suma más de 1.3 millones de vistas.
Will Smith regresa como el «Príncipe del rap» en Bel-Air
Bel-Air está a punto de terminar su cuarta temporada y se viene una gran sorpresa, Will Smith regresará como el «Príncipe del Rap»
En el último episodio vemos a Will (personaje) manejar hasta un lugar con una gran vista a la ciudad antes de ir a la universidad.
El protagonista se queda viendo el paisaje para asimilar su nueva vida, cuando aparece un desconocido, interpretado por Smith (actor), para darle ánimo.
El cameo queda a interpretación de la audiencia, ya que puede verse como un encuentro con su yo del futuro o una manifestación de su versión interior para darse consejos sabios a sí mismo.
Este miércoles inicia GAMER CIFCO 2025
A partir de este día, miércoles 10 de diciembre, y hasta el domingo 14, los salvadoreños podrán disfrutar de la segunda edición de Gamer CIFCO, un evento que reúne entretenimiento, tecnología y cultura gamer en un mismo espacio.
La feria ofrecerá múltiples atractivos, entre ellos zonas gaming, áreas de cosplay, secciones retro, simuladores, exhibiciones de tecnología y otras experiencias diseñadas para todas las edades.
El evento se llevará a cabo en las instalaciones de Fenadesal, San Salvador, y estará abierto al público desde las 6:00 de la noche hasta 11:00 de la noche.
A partir del jueves la diversión inicia desde las 3:00 p.m. hasta las 11:00 p.m., brindando una opción recreativa ideal para familias, jóvenes y aficionados a los videojuegos.