Dos partidos de sanción a Carreras, Carvajal y Endrick

El Real Madrid ya conoce las sanciones del colegiado arbitral por las múltiples expulsiones sufridas el pasado sábado contra el Celta. El más perjudicado es Álvaro Carreras, castigado con dos partidos. Fran García, que también vio la roja sobre el terreno de juego, ha sido castigado con uno.

Pero estos no son los únicos que tendrán que afrontar una sanción. El acta del árbitro Quintero González también incluyó a Endrick y Carvajal. Ambos han sido castigados con dos partidos.

Carreras no volverá a jugar en Liga en lo que queda de 2025. Su suspensión le impedirá estar contra Alavés el próximo domingo y el día 20 frente al Sevilla. Por su parte Fran García, sólo tendrá que cumplir uno porque en su caso el acta no reflejó más que las dos amarillas correspondientes a lances del juego.

Respecto a Endrick: no sólo le protestó a gritos, sino que, además, tuvo que ser “sujetado” en el banquillo. Por ello se le aplica, en su caso, el artículo 127. La consecuencia, dos partidos.

La suspensión menos lesiva para los planes inmediatos de Xabi es la de Carvajal, aún en proceso de recuperación y que de todas formas se iba a perder los dos próximos encuentros.

