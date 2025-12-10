Sujeto que le quitó la vida a su hijo de cinco meses es enviado a juicio

El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador desarrolló la audiencia preliminar contra Roberto Martínez Guzmán, de 30 años, procesado por el delito de homicidio agravado, en perjuicio de su hijo de 5 meses de edad.

Los hechos ocurrieron en una vivienda, ubicada en el cantón Palo Grande, Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la acusación fiscal, el menor nació con problemas de salud, por lo que permaneció ingresado en un centro hospitalario.

Al ser dado de alta, se indicó a los padres los cuidados especiales que debía recibir en casa. En septiembre de 2024, presuntamente la madre tuvo que salir y dejó al bebé al cuidado de su padre.

Horas después, el imputado la contactó para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Cuando la madre regresó y revisó al bebé, decidió llevarlo inmediatamente al doctor.

En la unidad de salud determinaron que el menor presentaba abombamiento de la fontanela (mollera), shock hipovolémico (pérdida grave de sangre), fractura del miembro superior izquierdo (brazo) y fue remitido de emergencia al Hospital Nacional Saldaña.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...