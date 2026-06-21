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España golea a Arabia Saudita y asume el liderato
España dejó atrás las dudas generadas tras su empate sin goles ante Cabo Verde y este domingo venció con autoridad 4-0 a Arabia Saudita, resultado que le permitió recuperar la confianza y asumir el liderato del Grupo H.
Luego de las críticas recibidas tras la igualdad registrada el pasado lunes, se esperaba una reacción del conjunto español. El técnico Luis de la Fuente realizó variantes en su alineación, una decisión que resultó clave para encontrar mayores alternativas ofensivas ante un rival que optó por replegarse y esperar, independientemente del desarrollo del encuentro.
La selección española dominó ampliamente el partido y llegó a registrar un 85 % de posesión del balón. Ese control se reflejó en el marcador durante la primera mitad con los goles de Lamine Yamal al minuto 10, tras cerrar un centro, y un doblete de Mikel Oyarzabal a los minutos 21 y 24, ambos con remates dentro del área.
Al inicio del segundo tiempo, Hassan Tambakti marcó en propia puerta al minuto 49, ampliando la ventaja para España. Tras el cuarto gol, los europeos redujeron la intensidad, realizaron cambios para preservar a algunos jugadores y comenzaron a enfocarse en su próximo compromiso ante Uruguay.
Por su parte, Arabia Saudita enfrentará a Cabo Verde en la siguiente jornada.
Con esta victoria, España alcanza los cuatro puntos y se ubica en la primera posición del Grupo E, mientras que Arabia Saudita se queda con una unidad, complicando sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.
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Ronaldinho volverá a las canchas a los 46 años: este será su nuevo equipo
El exastro brasileño Ronaldinho regresará al fútbol profesional y jugará con el Ravenna FC, equipo de la Serie C de Italia.
Según la información difundida, el brasileño tendrá como destino el Catenaccio, La Liga Italiana, donde buscará demostrar que, a sus 46 años, aún conserva el toque y la magia que lo caracterizaron durante su carrera.
El anuncio oficial será realizado el próximo 23 de junio en Miami, evento en el que también se presentará la nueva indumentaria del club italiano.
“Estoy ansioso por volver a bailar con el balón”, expresó Ronaldinho, quien se retiró del fútbol profesional en 2018 y ahora se incorporará a la pretemporada del conjunto italiano.
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Zlatan Ibrahimović critica a Iván Barton y a la FIFA tras expulsión de Miguel Almirón
El exfutbolista sueco Zlatan Ibrahimović criticó al árbitro salvadoreño Iván Barton y a la FIFA tras la expulsión del paraguayo Miguel Almirón durante el partido entre Turquía y Paraguay en la Copa Mundial 2026.
La decisión arbitral se produjo luego de que Barton aplicara la denominada “Ley Prestianni”, una normativa impulsada por la FIFA que sanciona con tarjeta roja a los jugadores que se cubren la boca para dirigirse a un rival.
La medida fue aplicada por primera vez en una Copa del Mundo y generó reacciones inmediatas a nivel internacional.
Como comentarista de Fox Sports, Ibrahimović cuestionó la decisión y expresó: “¿Taparse la boca ahora es tarjeta roja? Esto ya no es fútbol. Esto es un circo dirigido por burócratas de traje que nunca han sentido el fuego del campo de juego”.
El exdelantero también criticó el rumbo que está tomando el fútbol moderno y sostuvo que las nuevas reglas están eliminando la esencia competitiva del deporte.
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Estados Unidos avanza a la siguiente ronda del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Australia
La selección de Estados Unidos se convirtió en el segundo equipo en asegurar su clasificación a la siguiente ronda del Mundial Norteamérica 2026, luego de imponerse 2-0 ante Australia en la segunda jornada del grupo D.
El conjunto estadounidense abrió el marcador al minuto 11 con un autogol de Cameron Burgess, quien intentó rechazar un centro raso enviado desde la banda izquierda y terminó enviando el balón a su propia portería.
La segunda anotación llegó al minuto 43 por medio de Alex Freeman, quien marcó de cabeza en una jugada que fue revisada por el VAR debido a un supuesto fuera de lugar, pero finalmente fue validada.
Durante el encuentro, Estados Unidos mostró mayor dominio del balón y generó mejores ocasiones de gol. En los momentos de pausa del partido, la afición estadounidense fue animada con música de Aerosmith y Bon Jovi.
Australia intentó reaccionar en el segundo tiempo en busca de reducir la diferencia, pero la defensa estadounidense mantuvo el control y evitó cualquier intento de remontada.
Con este resultado, Estados Unidos alcanzó seis puntos y aseguró su presencia en los dieciseisavos de final, aunque aún espera confirmar su posición para enfrentar a uno de los mejores terceros lugares.
Por su parte, Australia se mantiene con tres unidades y queda a la espera del resultado entre Turquía y Paraguay. Este último será su próximo rival en la tercera y última jornada de la fase de grupos.