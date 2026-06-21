España golea a Arabia Saudita y asume el liderato

La selección de Estados Unidos se convirtió en el segundo equipo en asegurar su clasificación a la siguiente ronda del Mundial Norteamérica 2026, luego de imponerse 2-0 ante Australia en la segunda jornada del grupo D.

El conjunto estadounidense abrió el marcador al minuto 11 con un autogol de Cameron Burgess, quien intentó rechazar un centro raso enviado desde la banda izquierda y terminó enviando el balón a su propia portería.

La segunda anotación llegó al minuto 43 por medio de Alex Freeman, quien marcó de cabeza en una jugada que fue revisada por el VAR debido a un supuesto fuera de lugar, pero finalmente fue validada.

Durante el encuentro, Estados Unidos mostró mayor dominio del balón y generó mejores ocasiones de gol. En los momentos de pausa del partido, la afición estadounidense fue animada con música de Aerosmith y Bon Jovi.

Australia intentó reaccionar en el segundo tiempo en busca de reducir la diferencia, pero la defensa estadounidense mantuvo el control y evitó cualquier intento de remontada.

Con este resultado, Estados Unidos alcanzó seis puntos y aseguró su presencia en los dieciseisavos de final, aunque aún espera confirmar su posición para enfrentar a uno de los mejores terceros lugares.

Por su parte, Australia se mantiene con tres unidades y queda a la espera del resultado entre Turquía y Paraguay. Este último será su próximo rival en la tercera y última jornada de la fase de grupos.

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