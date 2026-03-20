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Val Kilmer «resucitará» para una nueva película
La Inteligencia Artificial (IA) dará un paso gigante en su incursión en la producción cinematográfica al ser la responsable de «revivie» a Val Kilmer, fallecido actor que reaparecerá en una próxima película siendo recreada su voz y figura para varias escenas.
«As Deep As The Grave» es el filme donde Kilmer volverá a la vida, esto luego que su familia avalara el uso de su voz y su imagen para varias escenas, algo que fue pedido por el director Coerte Vorhees, quien asegura que tuvo en mente a Kilmer desde que se estableció el guion de la cinta.
«Su familia no paraba de decir que Val tenía muchas ganas de formar parte de esto. Él realmente creía que era una historia importante en la que quería que figurara su nombre. Fue ese apoyo el que me dio la confianza necesaria para decir: “Hagámoslo”», dijo Vorhees en entrevista con la revista Variety
El director señaló que la película comenzó a ser planeada desde hace varios años y que el propio Kilmer había respaldado el proyecto cinco años de su muerte, la cual sucedió el pasado 1 de abril de 2025. Esta versión, según detalla Variety, es respaldada por la familia del actor, quienes han firmado el consentimiento para el uso de su imagen y voz.
Val Kilmer volverá a la vida para encarnar al personaje del Padre Fintan, en una película que contará también con Tom Felton, reconocido por su papel de Draco Malfoy en las cintas de «Harry Potter». «Era el actor que quería para interpretar este papel. El personaje se diseñó pensando específicamente en él. Pero él estaba pasando por un momento muy, muy difícil a nivel médico y no pudo hacerlo», dijo el director.
La recreación se ha hecho por medio de IA usando imágenes de Kilmer en su juventud, todas ellas cedidas por sus familiares. El audio se elaboró con reproducciones de su voz, con el detalle que, según la película, el padre Fintan padece tuberculosis, por lo que los problemas vocales que sufrió Kilmer en el final de su vida no han sido impedimento para la reconstrucción digital de toda su figura.
Mercedes Kilmer, hija del actor, explicó las razones para aprobar el uso de su imagen. «Siempre veía las tecnologías emergentes como una herramienta para ampliar las posibilidades de la narración. Este espíritu es algo que todos honramos en esta película», comentó. La cinta aún no ha definido su fecha de estreno
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Muere el actor Chuck Norris a los 86 años
La estrella de acción de Hollywood y leyenda de las artes marciales, famoso por su papel en Walker, ranger de Texas, falleció este viernes (20.03.2026) a los 86 años, anunció su familia.
«Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer en la mañana», expresó la familia en un comunicado en Instagram.
«Para el mundo, fue un experto en artes marciales, actor y símbolo de fuerza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia», señala el texto. «Aunque queremos mantener las circunstancias en privado, por favor sepan que estaba acompañado por su familia y en paz».
El portal de noticias TMZ reportó el jueves que el actor habría sufrido una emergencia médica, pero no ofreció detalles.
Norris, una leyenda de las artes marciales famoso por protagonizar taquilleras cintas de acción en la década de 1980, cumplió 86 años la semana pasada y marcó la celebración con una publicación en redes sociales.
«Yo no envejezco. Yo subo de nivel», señaló en un video en el que se le ve entrenando con un hombre. «Nada como algo de acción durante un día soleado para hacerte sentir joven», agregó.
Cinta negra en varias disciplinas, el actor llegó a crear su propia vertiente de artes marciales, llamada Chun Kuk Do.
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Chuck Norris fue hospitalizado tras emergencia médica
Chuck Norris, uno de los grandes héroes de acción del cine, fue hospitalizado tras sufrir una emergencia médica durante su estancia en Hawai, según informó este jueves el portal de noticias de la farándula TMZ.
El hecho ocurrió en la isla de Kauai, donde Norris se encuentra desde hace varios días. TMZ señala que la emergencia habría ocurrido de forma repentina, aunque aún no se han brindado detalles sobre la situación que afectó al actor.
El mismo portal informativo asegura que Norris se encuentra fuera de peligro y que goza de buen humor, según lo detallado por un amigo cercano a la figura mediática, quien ha conversado con él y se mantiene en constante contacto.
Norris habría estado entrenando en Hawai durante varios días y se ha señalado que goza de buena salud y estabilidad en su condición física. Se espera que en las próximas horas sea dado de alta tras haber permanecido en observación médica.
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Creadores de Labubu esperan megaéxito con película coproducida con Sony
Los muñecos chinos de dientes afilados Labubu, un éxito mundial de ventas, llegarán a la gran pantalla gracias a la anunciada colaboración de su fabricante, Pop Mart, con Sony Pictures.
La cinta, aún en su fase inicial de desarrollo, incluirá a los monstruos de peluche en un «híbrido de acción real con CGI» (sigla en inglés de imágenes generadas por computadora), informó el jueves Pop Mart.
Creado en 2015 por el artista Kasing Lung, de Hong Kong, Labubu causó furor nueve años después cuando su imagen «fea pero adorable» fue utilizada como adorno en los bolsos de celebridades como Rihanna y Dua Lipa, y provocó grandes filas en las tiendas de Pop Mart en todo el mundo.
Vivian Jia, una turista canadiense en una tienda en Shanghái, dijo que tenía ganas de ver la película de Labubu con sus hijos.
«Creo que son muy tiernos, sobre todo los que tienen los ojos que se mueven (…) a los hijos de mis amigos también les gustan todos», dijo a AFP.
Los muñecos coleccionables, que suelen venderse por unos 40 dólares, se lanzan al mercado en cantidades limitadas y se venden en «cajas sorpresa», en las que los compradores no saben qué modelo recibirán.
Algunos de los Labubu menos comunes pueden llegar a venderse por miles de dólares.
Pop Mart vendió más de 100 millones de muñecos Labubu en todo el mundo el año pasado, lo que las autoridades chinas señalan como la prueba del creciente poder cultural chino.
La brasileña Camilla Pinheiro compró varias muñecas en la tienda de Shanghái. «Toda la fiebre fue un poco intensa (…) para cuando terminen la película, estará muy saturado» con mucha gente comprando, declaró.
El proyecto cinematográfico, presentado por Lung y el cineasta británico Paul King, director de «Wonka» y «Paddington», buscará capitalizar la fama viral de los muñecos, llevando «el mundo extravagante de Labubu a la gran pantalla», según Pop Mart.
La empresa destacó la alianza de Pop Mart con Sony Pictures, que promete «una experiencia cinematográfica única de narrativa creativa, visión artística y atractivo global duradero».
Pop Mart tiene más de 600 tiendas en más de 30 países y regiones.