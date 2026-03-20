Policía captura infraganti a dos asaltantes en Soyapango

El Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, se pronunció sobre el caso de la financiera Credicash en Chalatenango, una situación que ha generado preocupación entre la población debido a posibles irregularidades en el manejo de fondos y promesas de altos rendimientos.

Durante sus declaraciones, el titular del Ministerio Público confirmó que ya existe una investigación en curso, orientada a esclarecer si se trata de una estructura dedicada a estafas financieras, así como identificar a los responsables detrás de las operaciones de dicha entidad.

Delgado explicó que las autoridades han detectado indicios que apuntan a posibles esquemas fraudulentos, en los que se habrían ofrecido intereses elevados a los usuarios, lo cual levantó alertas dentro de las instituciones de control.

“El caso está siendo investigado con toda la seriedad que amerita”, afirmó el fiscal, al tiempo que reiteró que la Fiscalía actuará conforme a la ley para proteger a las víctimas potenciales de este tipo de mecanismos.

El funcionario también hizo énfasis en que este tipo de estructuras suelen operar bajo modalidades que generan confianza en la población, lo que facilita la captación de dinero. Según explicó, existen sospechas de que Credicash podría haber sido utilizada como fachada para actividades ilícitas.

“No vamos a permitir que este tipo de hechos queden en la impunidad”, advirtió Delgado, subrayando que la prioridad es garantizar justicia y evitar que más ciudadanos resulten afectados.

Asimismo, el Fiscal General señaló que las investigaciones no descartan la participación de redes más amplias, incluso con posibles vínculos internacionales, lo que ampliaría la dimensión del caso y su complejidad.

En ese sentido, Delgado destacó que el Ministerio Público mantiene coordinación con otras instituciones para fortalecer las diligencias y recabar pruebas que permitan sustentar posibles acusaciones en tribunales.

En un punto clave de sus declaraciones, el fiscal también hizo referencia a posibles conexiones criminales de mayor alcance. “No se descarta que haya vínculos con estructuras como la MS-13”, señaló Delgado, enfatizando que esta línea de investigación será profundizada para determinar si existen nexos entre la financiera y organizaciones delictivas.

“El llamado es a la población a mantenerse alerta y no dejarse engañar por ofertas que prometen ganancias fuera de lo común”, expresó el fiscal, insistiendo en la importancia de la prevención ante este tipo de esquemas financieros.

El caso Credicash continúa en desarrollo y se espera que en los próximos días las autoridades brinden más detalles sobre los avances de la investigación, así como eventuales capturas o requerimientos fiscales en contra de los implicados.

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