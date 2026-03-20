Principal
Policía captura infraganti a dos asaltantes en Soyapango
La policía detuvo a dos hombres, que usando gorros navarone, asaltaron a una víctima en el distrito de Soyapango, San Salvador Este.
La detención ocurrió luego de que el afectado interpuso la denuncia en la sede policial, donde manifestó que los delincuentes utilizaron cuchillos y navajas para despojarlo de sus pertenencias.
Tras recibir el aviso, los agentes ejecutaron un operativo de búsqueda que terminó con la captura de los asaltantes en la comunidad Lomas del Río.
Los capturados son Andy Alejandro Castro Chávez y Christian Geovanny Méndez Mancía, ambos de 18 años. En el procedimiento les incautaron dos armas blancas; $120 en efectivo; un casco para motociclista; dos celulares y dos gorros navarone.
Los delincuentes serán remitidos por el delito de robo, comunicó la Corporación.
En un caso parecido, el pasado 11 de marzo aprehendieron en flagrancia a Eduardo Antonio Fonseca Briones, de nacionalidad nicaragüense, por un robo ocurrido en una farmacia en San Salvador, además mostró resistencia ante la autoridad, por lo cual también deberá enfrenta ese cargo.
El delito quedó registrado en un sistema de videovigilancia.
«En nuestra sociedad no hay cabida para rateros. La prosperidad llega cuando se revierte la impunidad y eso es lo que tiene incómodos a los miserables globalistas y a sus voceros», reaccionó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
En esa oportunidad agregó que en El Salvador las reglas cambiaron: «quien roba, quien agrede a la autoridad o quien intenta burlar la ley, será llevado ante la justicia».
Jetset
Val Kilmer «resucitará» para una nueva película
La Inteligencia Artificial (IA) dará un paso gigante en su incursión en la producción cinematográfica al ser la responsable de «revivie» a Val Kilmer, fallecido actor que reaparecerá en una próxima película siendo recreada su voz y figura para varias escenas.
«As Deep As The Grave» es el filme donde Kilmer volverá a la vida, esto luego que su familia avalara el uso de su voz y su imagen para varias escenas, algo que fue pedido por el director Coerte Vorhees, quien asegura que tuvo en mente a Kilmer desde que se estableció el guion de la cinta.
«Su familia no paraba de decir que Val tenía muchas ganas de formar parte de esto. Él realmente creía que era una historia importante en la que quería que figurara su nombre. Fue ese apoyo el que me dio la confianza necesaria para decir: “Hagámoslo”», dijo Vorhees en entrevista con la revista Variety
El director señaló que la película comenzó a ser planeada desde hace varios años y que el propio Kilmer había respaldado el proyecto cinco años de su muerte, la cual sucedió el pasado 1 de abril de 2025. Esta versión, según detalla Variety, es respaldada por la familia del actor, quienes han firmado el consentimiento para el uso de su imagen y voz.
Val Kilmer volverá a la vida para encarnar al personaje del Padre Fintan, en una película que contará también con Tom Felton, reconocido por su papel de Draco Malfoy en las cintas de «Harry Potter». «Era el actor que quería para interpretar este papel. El personaje se diseñó pensando específicamente en él. Pero él estaba pasando por un momento muy, muy difícil a nivel médico y no pudo hacerlo», dijo el director.
La recreación se ha hecho por medio de IA usando imágenes de Kilmer en su juventud, todas ellas cedidas por sus familiares. El audio se elaboró con reproducciones de su voz, con el detalle que, según la película, el padre Fintan padece tuberculosis, por lo que los problemas vocales que sufrió Kilmer en el final de su vida no han sido impedimento para la reconstrucción digital de toda su figura.
Mercedes Kilmer, hija del actor, explicó las razones para aprobar el uso de su imagen. «Siempre veía las tecnologías emergentes como una herramienta para ampliar las posibilidades de la narración. Este espíritu es algo que todos honramos en esta película», comentó. La cinta aún no ha definido su fecha de estreno
Jetset
Muere el actor Chuck Norris a los 86 años
La estrella de acción de Hollywood y leyenda de las artes marciales, famoso por su papel en Walker, ranger de Texas, falleció este viernes (20.03.2026) a los 86 años, anunció su familia.
«Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer en la mañana», expresó la familia en un comunicado en Instagram.
«Para el mundo, fue un experto en artes marciales, actor y símbolo de fuerza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia», señala el texto. «Aunque queremos mantener las circunstancias en privado, por favor sepan que estaba acompañado por su familia y en paz».
El portal de noticias TMZ reportó el jueves que el actor habría sufrido una emergencia médica, pero no ofreció detalles.
Norris, una leyenda de las artes marciales famoso por protagonizar taquilleras cintas de acción en la década de 1980, cumplió 86 años la semana pasada y marcó la celebración con una publicación en redes sociales.
«Yo no envejezco. Yo subo de nivel», señaló en un video en el que se le ve entrenando con un hombre. «Nada como algo de acción durante un día soleado para hacerte sentir joven», agregó.
Cinta negra en varias disciplinas, el actor llegó a crear su propia vertiente de artes marciales, llamada Chun Kuk Do.
Principal
“No vamos a permitir impunidad”: Fiscal Rodolfo Delgado lanza fuerte advertencia por caso Credicash en Chalatenango
El Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, se pronunció sobre el caso de la financiera Credicash en Chalatenango, una situación que ha generado preocupación entre la población debido a posibles irregularidades en el manejo de fondos y promesas de altos rendimientos.
Durante sus declaraciones, el titular del Ministerio Público confirmó que ya existe una investigación en curso, orientada a esclarecer si se trata de una estructura dedicada a estafas financieras, así como identificar a los responsables detrás de las operaciones de dicha entidad.
Delgado explicó que las autoridades han detectado indicios que apuntan a posibles esquemas fraudulentos, en los que se habrían ofrecido intereses elevados a los usuarios, lo cual levantó alertas dentro de las instituciones de control.
“El caso está siendo investigado con toda la seriedad que amerita”, afirmó el fiscal, al tiempo que reiteró que la Fiscalía actuará conforme a la ley para proteger a las víctimas potenciales de este tipo de mecanismos.
El funcionario también hizo énfasis en que este tipo de estructuras suelen operar bajo modalidades que generan confianza en la población, lo que facilita la captación de dinero. Según explicó, existen sospechas de que Credicash podría haber sido utilizada como fachada para actividades ilícitas.
“No vamos a permitir que este tipo de hechos queden en la impunidad”, advirtió Delgado, subrayando que la prioridad es garantizar justicia y evitar que más ciudadanos resulten afectados.
Asimismo, el Fiscal General señaló que las investigaciones no descartan la participación de redes más amplias, incluso con posibles vínculos internacionales, lo que ampliaría la dimensión del caso y su complejidad.
En ese sentido, Delgado destacó que el Ministerio Público mantiene coordinación con otras instituciones para fortalecer las diligencias y recabar pruebas que permitan sustentar posibles acusaciones en tribunales.
En un punto clave de sus declaraciones, el fiscal también hizo referencia a posibles conexiones criminales de mayor alcance. “No se descarta que haya vínculos con estructuras como la MS-13”, señaló Delgado, enfatizando que esta línea de investigación será profundizada para determinar si existen nexos entre la financiera y organizaciones delictivas.
“El llamado es a la población a mantenerse alerta y no dejarse engañar por ofertas que prometen ganancias fuera de lo común”, expresó el fiscal, insistiendo en la importancia de la prevención ante este tipo de esquemas financieros.
El caso Credicash continúa en desarrollo y se espera que en los próximos días las autoridades brinden más detalles sobre los avances de la investigación, así como eventuales capturas o requerimientos fiscales en contra de los implicados.