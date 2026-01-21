Jetset
Murió el diseñador italiano Valentino
El legendario diseñador italiano Valentino Garavani falleció el lunes a los 93 años, informó la agencia italiana ANSA. El modisto murió en su casa de Roma, reportó la agencia, citando un escueto comunicado emitido por la Fundación Valentino Garavani y la pareja del diseñador, Giancarlo Giammetti. El texto se limita a decir que Valentino partió «rodeado de sus seres queridos».
Conocido simplemente como Valentino, fue uno de los diseñadores de alta costura más destacados de su época y lució sus creaciones entre las figuras más importantes de la élite internacional, desde Elizabeth Taylor y Nancy Reagan hasta Sharon Stone, Julia Roberts y Gwyneth Paltrow. Si bien se retiró en 2007, nunca se separó del costurero, dejando un legado de creaciones atemporales, plagadas de detalles, lazos y plumas.
Nacido el 11 de mayo de 1932 en Voghera (Lombardía, norte de Italia), fue el «último emperador» del diseño durante una carrera de 45 años al frente de su casa de moda. Valentino se sintió atraído por la alta costura desde muy pequeño y, con el apoyo de su familia, se fue con 14 años a estudiar a la Escuela del Arte del Figurín de Milán. Más tarde completó su formación en París, donde trabajó en los talleres de Jean Dessé y después se estableció con Guy Laroche.
«Maestro indiscutible»
«Valentino, maestro indiscutible del estilo y la elegancia, y símbolo eterno de la alta costura italiana. Hoy Italia pierde a una leyenda, pero su legado seguirá inspirando a generaciones. Gracias por todo», escribió la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en su cuenta de X (Twitter), poco después del anuncio del fallecimiento. También el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, lamentó la pérdida de «una figura destacada de la moda mundial» y un «ícono del Made in Italy».
El entorno de Valentino confirmó que el velorio tendrá lugar en la capital italiana el miércoles 21 y el jueves 22 de enero, mientras que el funeral será oficiado el viernes 23 en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Roma a las 11:00 (10:00 GMT). En concreto, la capilla ardiente se instalará en PM23, el centro cultural abierto por la Fundación de Valentino en Roma en la plaza Mignaelli.
Jetset
Netflix presenta una oferta simplificada para la compra de Warner Bros
La compañía de streaming Netflix simplificó su oferta para la adquisición de los estudios de cine y televisión Warner Bros Discovery (WBD) por el mismo monto que había ofrecido anteriormente pero totalmente en efectivo, según un comunicado publicado el martes.
La adquisición de WBD es desde hace semanas objeto de una batalla entre Netflix y Paramount Skydance, que también presentó una oferta, hasta ahora rechazada por el gigante del entretenimiento y las noticias.
«El acuerdo revisado simplifica la estructura de la transacción, brinda una mayor certeza a los accionistas de WBD en cuanto a su valor y acelera el proceso para una votación de los accionistas», indicó Netflix.
La operación «sigue valorada en 27,75 dólares por acción de WBD, sin cambios respecto de la estructura de la transacción anterior», agregó
Pero el grupo ahora pretende pagarla íntegramente en efectivo, cuando su oferta inicial incluía una parte en acciones (16%).
Este cambio debería permitir que los accionistas de WBD voten sobre la operación propuesta para abril, añadió la plataforma de streaming, enfrascada en un pulso con Paramount Skydance.
Netflix lanzó a principios de diciembre una oferta de compra por el estudio de cine Warner Bros y la totalidad de HBO (canales y plataforma de streaming HBO Max) por 82.700 millones de dólares incluida la deuda (72.000 millones sin deuda).
La operación se llevaría a cabo tras la escisión entre ese subgrupo y una cartera de canales, entre ellos CNN y Discovery.
Por su parte, Paramount Skydance propuso adquirir la totalidad de WBD, incluido su portafolio de canales de televisión.
Pero su oferta pública de adquisición, que valoraba la empresa en 108.400 millones de dólares, fue rechazada una primera vez en diciembre por WBD.
Una segunda oferta mejorada volvió a ser rechazada el 7 de enero.
En respuesta, Paramount Skydance acudió a la justicia estadounidense hace unos días para exigir que WBD divulgue a sus accionistas cierta información relativa a su compra, al considerar que su consejo de administración mantiene una comunicación sesgada a favor de Netflix.
Jetset
Karol G y Feid terminan su relación amorosa
La historia de amor que trazaron los artistas colombianos Karol G y Feid parece que ha llegado a su última página, tras la publicación de medios en Estados Unidos, quienes aseguran que la pareja finalizó su vínculo amoroso.
El portal de noticias de la farándula TMZ fue el primero en asegurar que, por medio de fuentes cercanas a la pareja, se había llegado al final de la relación, aunque en términos amistosos y con disposición de mantener una cercanía cordial y amistosa.
TMZ, además, asegura que la relación finalizó hace varios meses, pero que ambos artistas acordaron mantener silencio y respetar su privacidad. Esto respondería también a las señales de distanciamiento que ya comenzaban a ser evidentes para la prensa de la farándula.
Por ahora, ni del entorno de Karol G ni del Feid ha existido una comunicación oficial que confirme la separación. Sin embargo, tampoco se han desmentido los señalamientos de la ruptura sentimental.
Una historia de amor con comienzo feliz
Feid y Karol G confirmaron su relación en 2023, pero la cercanía y la conexión entre ambos comenzó a ser evidente a partir de 2021, cuando la pareja colaboró en el tema «Friki», dando ya los vistazos de una química que trascendía la faceta artística y musical.
Con el paso de los meses, la pareja fue vista con mayor frecuencia en eventos públicos hasta que, en 2023, hicieron oficial su relación amorosa. El inicio de esta etapa para ambos se marcó en un entorno de apoyo mutuo y de motivación positiva para sus carreras, impulsándose a seguir adelante, ahora juntos.
El tema «Verano Rosa» fue otra de las colaboraciones donde la pareja demostró estar en un momento feliz en su relación, una que combinaba a la perfección los estilos musicales de ambos y sus personalidades, las cuales parecían amalgamar de manera perfecta.
El comienzo del fin
Sin embargo, como ha sucedido a muchas parejas, los compromisos personales fueron marcando una distancia cada vez mayor entre ambos, algo que empezó a ser evidente en sus ausencias a eventos públicos o en sus asistencias por separado.
Durante todo 2025 circuló el rumo de una posible separación al notar que la compañía comenzaba a ser cada vez más escasa. Sin embargo, medios del espectáculo no se atrevieron a confirmar el que parecía ser un secreto a voces.
Por ahora, TMZ señala que la pareja finalizó en buenos términos, según personas cercanas a ambos. La posible amistad y una cordialidad profesional son los ejes que marcarán el ritmo de una de las historias de amor que prometía durar mucho más en el mundo de la farándula.
Jetset
Hijo de David y Victoria Beckham acusa a sus padres de querer «arruinar» su matrimonio
En un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, el joven de 26 años detalló cómo, en su opinión, sus padres intentan sabotear su relación con su esposa, la actriz estadounidense Nicola Peltz Beckham.
«Mis padres han intentado sin descanso arruinar mi relación desde antes de mi boda, y no han parado», escribió a sus más de 16 millones de seguidores en Instagram.
«No me dejo controlar, me defiendo por primera vez en mi vida», continuó. «No quiero reconciliarme con mi familia», zanjó.
Brooklyn es el hijo mayor del excapitán de la selección inglesa de fútbol y de la diseñadora de moda y antigua estrella del pop del grupo Spice Girls.
Dedicado al modelaje, se casó en 2022 con Peltz, hija del empresario multimillonario Nelson Peltz y de la exmodelo Claudia Heffner Peltz.
Según contó, sus padres nunca han dejado de tratar a su esposa con desprecio.
«Mi madre canceló la confección del vestido de Nicola en el último momento, cuando ella estaba muy ilusionada con la idea de lucir su creación, lo que la obligó a buscar un vestido nuevo con urgencia», afirmó.
También dijo que David y Victoria Beckham le habían «faltado al respeto» a su esposa y que no fue invitada a la fiesta de 50 años del exfutbolista en mayo.
«Mi familia da más importancia a la promoción pública y a los patrocinios que a cualquier otra cosa. La marca Beckham está por encima de todo», denunció.