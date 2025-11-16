Jetset
Georgina Rodríguez dona su ropa a un mercadillo solidario
Un año más, Georgina Rodríguez (31 años) ha vuelto a demostrar su solidaridad con los más necesitados. La influencer ha participado en el Rastrillo Nuevo Futuro de Madrid, donde ha donado un buen número de pertenencias personales.
La pareja de Cristiano Ronaldo (40) ha hecho llegar al mercadillo, -uno de los más famosos de la temporada-, un perchero completo de ropa.
Con su aportación espera ayudar a recaudar fondos con el objetivo de atender y acompañar a los niños, niñas y jóvenes que han vivido situaciones difíciles en sus familias.
Rodríguez ha participado en varias ediciones del Rastrillo Nuevo Futuro, donde la consideran «una de las famosas que más ayuda cada año» en este evento benéfico según la presidenta de la asociación, Pina Ferrari.
No es la primera vez que muestra su faceta más solidaria. En su documental, Soy Georgina, se puede ver cómo colabora con diferentes causas, pero sobre todo tendiendo su mano a los niños más desprotegidos.
«Ahora que puedo, permitirme ayudar a los demás es lo que más me satisface. Yo también sé lo que es empezar desde abajo y llegar justa a final de mes», confesó la propia Georgina en 2021 una entrevista a InStyle.
Asimismo, ha explicado que se siente una privilegiada: «He trabajado mucho y he tenido una vida sacrificada y el universo me ha recompensado con lo más grande: una familia hermosa».
Aunque ella no ha hecho acto de presencia en el Rastrillo, un cartel escrito a mano reflejaba que las prendas que antes formaban parte de su guardarropa y que ahora se encuentran en uno de los puestos del bazar con fines benéficos.
Llama la atención la variedad de modelos de su selección: desde unos leggings de deporte de la firma Kappa hasta un vestido blanco y azul con estampado de Versace.
Tampoco han faltado los modelos de lycra negro con plisado, un top de lunares blanco y negro, un chaleco rojo o una camiseta de inspiración marinera. Todas sus aportaciones aportan su valioso granito de arena a una iniciativa que cuenta con 57 años de trayectoria.
El Rastrillo Nuevo Futuro es un mercadillo solidario organizado por la Asociación Nuevo Futuro desde el año 1968 en la capital.
Su objetivo es recaudar fondos para hogares de protección y pisos de emancipación destinados a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Se celebra todos los años, normalmente en el mes de noviembre, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles y cuenta con más de 30 puestos de moda, decoración, antigüedades, gastronomía y libros.
Todo lo recaudado se destina íntegramente a la protección e integración de menores atendidos por la asociación.
Jetset
Nueva Miss Turismo se enfoca en promover a El Salvador al mundo
Daniella Guevara, joven comunicadora originaria de La Unión y reciente coronada Miss Turismo 2025, continúa consolidándose como una voz que promueve la identidad salvadoreña dentro y fuera del país. A quince días de asumir la banda, su agenda ha estado marcada por visitas a medios de comunicación y encuentros con su comunidad, donde ha recibido un fuerte respaldo.
Guevara asegura que esta experiencia ha significado “un cambio importante” en su vida, y que, pese al ritmo acelerado, lo está disfrutando con entusiasmo. El reto mayor, afirma, es representar con dignidad a El Salvador en escenarios internacionales.
Durante su visita a Diario El Salvador, la soberana destacó que uno de sus mayores aprendizajes ha sido profundizar en las iniciativas turísticas del país y comprender la responsabilidad de ser vocera de la cultura, las tradiciones y los destinos que reflejan el espíritu salvadoreño.
“Esta plataforma me ha permitido conocerme y saber de lo que soy capaz”, expresó. Al mismo tiempo, reafirmó su compromiso de continuar su formación académica y utilizar su título para promover la identidad nacional, posicionando a El Salvador como un país de riqueza cultural, belleza natural y talento humano.
Miss Turismo 2025 continúa así sus primeros pasos como una embajadora de orgullo salvadoreño, llevando consigo el mensaje de un país que se transforma y se proyecta al mundo.
Jetset
Colaboración de Bizzarrap y Daddy Yankee rompe récords en YouTube
La “BZRP Music Session #66” ha roto varios récords en la plataforma de videos YouTube, con apenas 48 horas de haber sido publicada.
La colaboración entre Bizzarrap y Daddy Yankee alcanzó más de 16,530,000 en la plataforma de videos YouTube.
La producción marca el regreso de Daddy Yankee desde que se retiró en el año 2023.
Mientras que Bizarrap tenía un año en completo silencio desde su última sesión y hoy se consolida como uno de los productores más relevantes de la música latina.
Jetset
Iker Casillas disfruta su estadía en las playas de El Salvador
El exarquero del Real Madrid y campeón del mundo con la selección de España, Iker Casillas, continúa disfrutando su estadía en El Salvador.
A través de sus redes sociales, el exguardameta compartió imágenes y videos desde las playas de La Libertad, donde se le ve relajándose bajo el sol y disfrutando de la piscina de un hotel en El Zonte.
Casillas también publicó un video del paisaje costero y las olas de la zona, acompañado por una canción de la Orquesta Platinum, destacando el ambiente cálido y la belleza natural del litoral salvadoreño.