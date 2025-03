FOTOS | Lele Pons y Guaynaa confirman que serán padres

Natalie Portman ya no está en el mercado tras su divorcio de Benjamin Millepied, según múltiples reportes.

La actriz de Lady in the Lake, de 43 años, supuestamente está saliendo con el músico francés Tanguy Destable. La publicación francesa Voici fue la primera en informar la noticia el viernes 7 de marzo.

La incipiente relación de Portman llega un año después de que finalizara su divorcio de Millepied, de 47 años. Portman y Millepied se conocieron en el set de Black Swan en 2010 y se casaron dos años después en agosto de 2012.

La ganadora del Oscar dio la bienvenida a su hijo Aleph, de 13 años, y su hija Amalia, de 8, con Millepied durante sus 11 años de matrimonio. Sin embargo, los rumores surgieron en junio de 2023 sobre problemas en el paraíso cuando Millepied fue acusado de tener una aventura.

Portman inicialmente mantuvo su apoyo a Millepied mientras circulaban rumores sobre él y la activista climática de entonces 25 años Camille Étienne. Sin embargo, el escándalo resultó ser demasiado, como Us Weekly confirmó en agosto de 2023 que Portman y Millepied se habían separado.

La actriz aparentemente inauguró una nueva etapa de su vida en enero de 2024, apareciendo en los Governors Awards sin su anillo de boda.

Natalie Portman Dating French Musician Tanguy Destable After Benjamin Millepied Divorce Report Benjamin Millepied 008

Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Portman “miró hacia otro lado durante mucho tiempo”, dijo una fuente en exclusiva a Us en enero de 2024, señalando que Millepied “hechiza a las mujeres”.

Otro informante afirmó que después de un año difícil, Portman estaba lista para seguir adelante. “Es realista y no se va a quedar intentando salvar algo que es irreparable”, dijo la fuente en ese momento, agregando que Portman “le dio a este matrimonio su mejor intento”.

Dos meses después, una fuente le dijo a Us que Portman no estaba “interesada” en darle otra oportunidad a Millepied después de su supuesta aventura. Sin embargo, la actriz de May December estaba siendo “civilizada” con el coreógrafo “por los niños”.

El representante de Portman confirmó en marzo de 2024 que ella y Millepied recientemente finalizaron su divorcio. “Natalie está nuevamente segura de sí misma”, dijo una fuente en exclusiva a Us en junio de 2024, señalando que Portman había «superado un obstáculo» y estaba «retomando su propia felicidad».

Mientras que Portman despertó especulaciones románticas en mayo de 2024 de que estaba saliendo con Paul Mescal después de que la pareja fuera vista riendo fuera de un bar en Londres, el informante dijo que ella estaba soltera.

Mientras tanto, Millepied fue visto besando a una mujer misteriosa en París en octubre de 2024. La exhibición de PDA no sorprendió a Portman, según un informante.

“Natalie no está sorprendida de que Benjamin haya seguido adelante por cómo terminó su relación”, la fuente dijo en exclusiva a Us en ese momento, agregando que Portman “espera que Benjamin sea feliz”.

Un segundo informante explicó que Portman no estaba dejando que la vida personal de Millepied afectara su propia felicidad. “La vida amorosa de Benjamin realmente no tiene ningún efecto sobre Natalie”, compartió la fuente. “Ella está súper feliz en su vida en este momento y ha estado priorizando a su familia y amigos”.

Natalie Portman Dating French Musician Tanguy Destable After Benjamin Millepied Divorce Report 006

Courtesy of Tanguy Destable/Instagram

Aunque Portman aún no ha confirmado su propio estado de relación, quien se rumorea su novio, de 44 años, no es ajeno a los romances públicos.

Destable, cuyo nombre artístico es Tepr, salió con la actriz francesa Louise Bourgoin durante años. Los excompañeros comparten dos hijos, a quienes dieron la bienvenida en 2016 y 2020, respectivamente.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...