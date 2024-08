¿Casados? Cristiano Ronaldo se dirige a Georgina Rodríguez como su esposa

Luego de aparecer en un video de la marca «Whoop», Cristiano Ronaldo causó un escándalo al referirse a Georgina Rodríguez, actual madre de sus hijos, como su esposa. El jugador, amante del fútbol, dio a entender que se había casado ya en secreto.

«Lo más importante no es lo que haces, sino lo que tienes que hacer», expresa en el video, mientras continúan diciendo: «Cuando no estoy entrenando en el club, me gusta trabajar con mi esposa en casa», confesó.

Además, de declarar «Puedo empujarla y ella puede empujarme también».

Cabe mencionar que, en 2016, Cristiano Ronaldo inició una relación sentimental con Georgina cuando ella era vendedora en una tienda de «Gucci. Desde entonces ambos han confesado que fue amor a primera vista.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...