Un fallecido y cuatro lesionados deja aparatoso accidente en Apaneca, Ahuachapán
Un fuerte accidente de tránsito se registró la noche del lunes sobre el kilometro 91 de la carretera que conduce de Apaneca hacia Ahuachapán.
De acuerdo con reportes de la Policía Nacional Civil (PNC) el percance vial dejó como saldo a una persona fallecida y cuatro más lesionadas.
Entre los heridos se encuentra una niña de cinco años. todos fueron trasladados a un centro de salud cercano.
En el accidente se vieron involucrados un pickup y un microbús particular. las primeras investigaciones indican que el percance ocurrió debido al exceso de velocidad en invasión del carril.
Conductor de camión resulta lesionado tras volcar en la Panamericana
Un aparatoso accidente se registró sobre la carretera Panamericana, jurisdicción de El Congo, Santa Ana donde una rastra volcó, reportaron cuerpos de socorro.
Tras el percance el conductor de la unidad pesada resultó con golpes leves y fue atendido por personal del Sistema de Emergencias Médicas
De manera preliminar se dijo que el accidente se produjo debido al exceso de velocidad.
El hecho genera complicaciones en la circulación vehicular en la zona.
Volcán Ilamatepec: recomiendan a turistas no acercarse al área del cráter debido a fuertes vientos
El Ministerio de Medio Ambiente y recursos Naturales (MARN) recomienda a turistas que realizan recorridos en el volcán Ilamatepec de Santa Ana, no acercarse al área del cráter debido a los fuertes vientos que afectan el país.
“Debido a los fuertes vientos, existe la posibilidad de que los recorridos al volcán de Santa Ana no puedan llegar hasta el cráter”, detalló el MARN
De igual manera, la institución detalló que la medida se aplica para garantizar la seguridad de los visitantes y es hasta nuevo aviso.
Asimismo recomienda a la población consultar las condiciones del tiempo y seguir siempre las indicaciones de los guardarrecursos.
Vientos alcanzan los 35 km/h en las últimas horas en El Salvador
Según el informe brindado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), las ráfagas de viento superaron los 35 km/h durante la madrugada de este martes, propociando un ambiente fresco para las primeras horas del día.
En Candelaria de la Frontera se registraron ráfagas de viento de 35.7 km/h siendo la mayor velocidad registrada en territorio nacional durante las últimas horas, mientras que en El Imposible se registraron vientos de 34.1 km/h.
Para el resto de la semana se espera que el clima continúe fresco y las temperaturas comiencen a descender paulatinamente, con presencia de vientos nortes hasta el viernes 2 de enero.
Es por esta razón que las autoridades recomiendan abrigar a los niños y adultos mayores, protegiendo a las mascotas de la interperie, sobre todo en horas nocturnas.