Conductora resulta lesionada tras accidentarse en Cabañas
Una motociclista resultó lesionada tras accidentarse, la noche del lunes, en el departamento de La Libertad, reportó Cruz Roja Salvadoreña (CRS).
La víctima, de 38 años de edad, fue auxiliada por voluntarios de las seccionales de Quezaltepeque de CRS y de Comandos de Salvamento (CS).
El suceso tuvo lugar sobre la carretera Panamericana Este, a la altura de cementerio El Playón, en el distrito de Sensuntepeque, del municipio de Cabañas Este.
Según CS, la conductora perdió el control de la motocicleta y cayó sobre el pavimento, sufriendo algunas lesiones.
“Perdió el control y resultó –la conductora– con golpes leves. Fue evaluada por nuestro personal de turno, en conjunto con personal de CRS, siendo trasladada por nuestra unidad al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) de Quezaltepeque”, explicó CS.
INDIA: Conductor muere aplastado por camión sobrecargado con paja
Un impactante accidente ocurrió en la India luego de que un tráiler que transitaba sobrecargado con toneladas de paja se volcará y cayera sobre un vehículo.
El accidente inesperado ocurrió en Rampur, Uttar Pradesh. el camión de carga volcó contra un vehículo SDO del Departamento de Electricidad local.
Según imágenes difundidas en las redes sociales, el accidente ocurrió luego de que el vehículo pequeño invadió el carril del camión, provocando que este perdiera el control hasta volcar.
La carga del camión aplastó por completo el vehículo particular provocando la muerte instantánea del conductor.
Un fallecido y cuatro lesionados deja aparatoso accidente en Apaneca, Ahuachapán
Un fuerte accidente de tránsito se registró la noche del lunes sobre el kilometro 91 de la carretera que conduce de Apaneca hacia Ahuachapán.
De acuerdo con reportes de la Policía Nacional Civil (PNC) el percance vial dejó como saldo a una persona fallecida y cuatro más lesionadas.
Entre los heridos se encuentra una niña de cinco años. todos fueron trasladados a un centro de salud cercano.
En el accidente se vieron involucrados un pickup y un microbús particular. las primeras investigaciones indican que el percance ocurrió debido al exceso de velocidad en invasión del carril.
Al estilo de Rápido y Furioso; mototaxistas se unen para remolcar un vehículo varado
Viral se ha vuelto un video que circula en las redes en el que se observa a un par de mototaxis halando con cuerdas a otro vehículo el cual presentó desperfectos mecánicos.
Como era de esperarse la curiosa acción ha generado miles de reacciones y comentarios, destacando la creatividad de los conductores y la capacidad de estos vehículos compactos.
De igual manera, muchos internautas compararon la escena con una ejecutada en la zaga de Rápido y Furioso