Internacionales
INDIA: Conductor muere aplastado por camión sobrecargado con paja
Un impactante accidente ocurrió en la India luego de que un tráiler que transitaba sobrecargado con toneladas de paja se volcará y cayera sobre un vehículo.
El accidente inesperado ocurrió en Rampur, Uttar Pradesh. el camión de carga volcó contra un vehículo SDO del Departamento de Electricidad local.
Según imágenes difundidas en las redes sociales, el accidente ocurrió luego de que el vehículo pequeño invadió el carril del camión, provocando que este perdiera el control hasta volcar.
La carga del camión aplastó por completo el vehículo particular provocando la muerte instantánea del conductor.
Internacionales
Encuentran un tigre y un león durante allanamiento en Guatemala
Un tigre y un león fueron encontrados durante un allanamiento realizado en un inmueble ubicado en San Antonio La Paz, del departamento El Progreso, como parte de una investigación de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente del Ministerio Público (MP).
“Se llevó a cabo una diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en un inmueble. Como resultado, se localizó un tigre y un león que se encontraban en posesión del propietario sin contar con los permisos ni licencias correspondientes, por lo que ambos ejemplares fueron entregados de manera voluntaria a las autoridades competentes”, explicó el MP.
Autoridades agregaron que, debido al alto riesgo que implica el traslado, se determinó que la movilización de los animales se realizará en los primeros días de enero, bajo estrictas medidas de seguridad y precaución, garantizando la integridad de los ejemplares y del personal interviniente.
Internacionales
Incendio en mercado consume varios puestos en San Pedro Sula
Honduras. – Un fuerte incendio consumió varios locales en un mercado de San Pedro Sula, según informes de medios locales.
De acuerdo con los primeros indicios, el fuego habría iniciado en un negocio de venta de pirotecnia. De igual manera el incendio consumió al menos 50 establecimientos
Entre tanto, algunos comerciantes afectados reportaron pérdidas cuantiosas, mientras compradores y vecinos observaron con angustia cómo el humo se elevaba desde el interior del popular mercado.
Hasta el momento no se han confirmado víctimas, pero las autoridades mantienen inspecciones en los locales calcinados para descartar personas atrapadas.
Internacionales
Contabilizan más de 13 muertos tras descarrilamiento de Tren Interoceánico
Durante la mañana del domingo recién pasado, un trágico accidente tuvo lugar en la comunidad de Nizanda, Oaxa, México, cuando el Tren Interoceánico que transportaba a 250 personas se descarriló, dejando devastación a su paso.
Como resultado del accidente vial, al menos 13 personas perdieron la vida, 98 más heridos, y 36 personas hospitalizadas, entre ellas 5 de gravedad.
A pesar que las autoridades declararon que fue un accidente simple, diversas opiniones surgen al respecto, ya que desde su construcción en 2023 diversos expertos señalaron la baja calidad de los materiales y el mal estado de las vías.