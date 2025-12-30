Reparan exitosamente fuga de agua potable en bulevar Venezuela

Durante horas de la noche y madrugada de este martes, equipos tácticos de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), ejecutó acciones para reparar una fuga de agua potable sobre el bulevar Venezuela y la 13° avenida sur de San Salvador. Historia

Dicha reparación se ejecutó de noche para minimizar el impacto del tráfico sobre tan importante arteria de la capital, y para reducir el impacto por el recorte de servicio sobre las comunidades aledañas.

La reparación se concretó de manera exitosa, sin ningún percance vial ni daños subyacentes, controlando la fuga y restrableciendo el servicio de agua potable junto al tráfico en la zona de manera coordinada.

Esta acción fue anunciada con anticipación para evitar cualquier inconveniente entre la población, por lo que el desperdicio de agua fue cortado sin afectar a la población salvadoreña.

