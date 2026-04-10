Principal
Tripulación de Artemis, a pocas horas de su regreso a la Tierra
Tras un vuelo alrededor de la Luna lleno de momentos intensos y simbólicos, los cuatro astronautas de la misión Artemis II deben volver a atravesar la atmósfera terrestre y amerizar el viernes por la noche frente a las costas de California.
«Podremos empezar a alegrarnos cuando la tripulación esté a salvo» a bordo del buque encargado de recuperarla, señaló el jueves Amit Kshatriya, administrador adjunto de la NASA, durante una rueda de prensa.
«Será realmente en ese momento cuando podremos dejar que las emociones tomen el control y empezar a hablar de éxito», añadió.
Tras aventurarse a más de 406.000 km de la Tierra, más lejos que nadie antes que ellos, la cápsula Orión que transporta a los estadounidenses Christina Koch, Victor Glover y Reid Wiseman y al canadiense Jeremy Hansen debe posarse frente a San Diego hacia las 17H07 hora local (00H07 GMT del sábado).
El amerizaje debe coronar esta misión de diez días que hasta ahora se ha desarrollado con una ejecución perfecta.
Un regreso sano y salvo proporcionaría a la NASA el alivio de haber logrado enviar de nuevo astronautas lejos en el espacio, por primera vez desde el final del programa Apolo en 1972, tras años de retrasos y dudas.
Un éxito que exige que el escudo térmico de Orión resista los 2.700 °C generados por el rozamiento con la atmósfera en el momento del regreso.
«Atravesar la atmósfera como una bola de fuego» será una gran experiencia, señalaba el piloto Victor Glover a principios de esta semana, y confesó que desde su selección para la tripulación en 2023 siente aprensión ante ese momento.
Si esta fase siempre es delicada para los astronautas que regresan de la Estación Espacial Internacional, en esta ocasión las inquietudes se ven reforzadas por el hecho de que se trata del primer vuelo tripulado de Orión y de que se detectó un problema durante una prueba sin tripulantes en 2022.
De regreso a la Tierra, el escudo térmico que protege la nave se había alterado «de una manera inesperada», según un informe técnico.
A pesar de esta anomalía, la agencia espacial estadounidense decidió continuar con el mismo escudo, revisando la trayectoria para escoger un ángulo de entrada en la atmósfera más directo y así limitar el rebote que había contribuido a deteriorar el escudo térmico.
Una decisión que ha generado ríos de tinta y que sigue atormentando a los máximos responsables de la NASA.
«No voy a dejar de pensar en ello hasta que estén en el agua», reconoció recientemente el jefe de la NASA, Jared Isaacman, en una entrevista.
«Es imposible decirles que no persiste ninguna aprensión irracional», admitió el jueves su mano derecha, al tiempo que aseguraba no tener ningún temor racional al respecto.
Insistiendo en las múltiples pruebas, simulaciones y modelizaciones realizadas, los responsables de la NASA aseguran confiar en los cálculos de sus ingenieros y contar con un margen de seguridad suficiente.
Todos contendrán la respiración durante los 13 minutos -seis de ellos sin posibilidad de comunicación con la tripulación- que separan la entrada en la atmósfera de la nave, que alcanzará los 38.000 km/h, y su amerizaje en el Pacífico, después de haber sido frenada por una serie de robustos paracaídas.
Las familias de los astronautas estarán presentes para la ocasión en el centro espacial de la NASA en Houston, que coordina la misión.
Al ser ante todo una misión de prueba, Artemis II debe permitir a la NASA asegurarse de que sus sistemas están listos para posibilitar el regreso de los estadounidenses a la superficie lunar, con el fin de establecer allí una base y preparar futuras misiones hacia Marte.
La NASA ambiciona un primer alunizaje en 2028, es decir, antes del final del mandato de Donald Trump y de la fecha fijada por sus rivales chinos para caminar sobre la Luna en 2030.
Pero los expertos esperan nuevos retrasos, ya que los alunizadores siguen en desarrollo por parte de las empresas de los multimillonarios Elon Musk y Jeff Bezos.
Mientras tanto, esta primera misión tripulada de un programa que ha costado decenas de miles de millones de dólares y ha sufrido numerosos contratiempos y retrasos buscaba reavivar la pasión espacial de los estadounidenses.
Pero también, esperaba la tripulación, «permitir, aunque fuera por un instante, que el mundo hiciera una pausa», confiaba el comandante Reid Wiseman esta semana.
Principal
Proceso de ordenamiento del centro de la capital permitió más visitas
La alcaldía de San Salvador Centro señaló, a través de sus redes sociales, que el proceso de reordenamiento de ventas, la recuperación de espacios públicos y la revitalización del Centro Histórico incidieron en que la zona se posicionara como el destino más visitado durante la Semana Santa.
De acuerdo con datos del Ministerio de Turismo, durante el reciente período vacacional se registró la visita de 760,000 personas al corazón de la capital, consolidándolo como la principal opción turística a escala nacional.
«El Centro Histórico de San Salvador se consolida como el destino más visitado durante esta Semana Santa, recibiendo a miles de turistas nacionales y extranjeros», publicó el alcalde Mario Durán en redes sociales.
La comuna destacó que «los asistentes, tanto nacionales como extranjeros, disfrutaron de una selecta agenda cultural en los puntos más emblemáticos de la ciudad».
Además, señaló que, tras la recuperación de calles y el retiro de ventas, los visitantes pudieron circular de forma libre y segura.
«La ciudadanía pudo caminar con tranquilidad para admirar espectáculos como el videomapping en la iglesia El Calvario y las presentaciones de música sacra de la Orquesta Sinfónica de San Salvador», agregó.
Asimismo, los visitantes participaron en actividades religiosas tradicionales, como procesiones y viacrucis.
También disfrutaron del Festival Gastronómico de Semana Santa, instalado frente al Mercado Central y en las cercanías de la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), donde degustaron platillos típicos de la temporada, como torrejas y frutas en miel —plátano, jocote, mango y camote—, además de empanadas de frijol o leche y nuégados de yuca, masa y huevo, acompañados de chilate o café.
Entre otras actividades, se destacó la elaboración de la alfombra más grande de Centroamérica, así como recorridos guiados por sitios emblemáticos, presentaciones musicales como la intervención del Mariachi Femenil Ana Berta Lepe de México y otras expresiones culturales dirigidas a las familias.
Cabe destacar que El Salvador es el primer país en contar con el Sello Family Friendly, una iniciativa impulsada por la primera dama Gabriela de Bukele, con el respaldo de ONU Turismo, que garantiza espacios seguros y de calidad para las familias.
Los espacios que cuentan con esta categoría en el Centro Histórico de San Salvador son el Palacio Nacional, el Teatro Nacional y la BINAES.
Nacionales -deportes
Marcelo Arévalo y Mate Pavic a semifinales en torneo de Montecarlo
Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavic, siguen con paso firme esta semana en el Torneo Master 1000 de Montecarlo, tras vencer esta mañana por 4-6, 6-3, 11-9 al británico Neal Skupski y al estadounidense Christian Harrison y meterse en las semifinales.
La dupla Arévalo-Pavic se enfrentará este sábado al argentino Guido Andreozzi y al francés Manuel Guinard en el juego por el boleto a la final.
Yendo al partido de hoy, Arévalo y Pavic tuvieron un mal inicio de partido tras perder el primer set con parciales de 4-6, sin poder contrarrestar el buen juego de sus rivales.
Ya en el segundo capítulo las cosas fueron distintas, pues la pareja salvadoreña-croata mejoró su rendimiento en la cancha tras concretar un quiebre de servicio, tomaron una mínima ventaja que supieron mantener hasta el final del mismo y lo ganaron por 6-3.
Ya con un set por bando fue necesario disputar un tercer y definitivo set, el cual estuvo muy duro para ambos equipos, pues ninguno cedió su juego de saque y tras igualar 6-6, el partido se fue prolongando hasta que finalmente Arévalo y Pavic pudieron definirlo a favor con cifras de 11-9.
De esta manera, con cierto grado de dramatismo, Arévalo y Pavic lograron el boleto a la semifinales de este prestigioso torneo que se juega sobre canchas de arcilla. Este partido lo van a disputar este sábado en un horario aún por confirmar.
Internacionales -deportes
Jóvenes futbolistas sudamericanos estafados y abandonados en España
La policía española anunció este viernes la detención de un hombre sospechoso de estafar a jóvenes sudamericanos a los que prometía acceder a grandes clubes de fútbol en España a cambio de hasta 3,000 euros y que acababan abandonados y en la calle.
Al menos seis presuntas víctimas denunciaron al sospechoso, al que los agentes españoles arrestaron en Madrid «como presunto autor de los delitos de favorecimiento a la inmigración ilegal, falsedad documental y estafa», según indicó la Policía Nacional en un comunicado.
De acuerdo con la investigación, el detenido ofrecía a los jóvenes la posibilidad de viajar a España, obtener la documentación necesaria y conseguir jugar en alguno de los clubes de fútbol más prestigiosos gracias a sus presuntos contactos.
Para realizar los trámites, les pedía a las víctimas, en su mayoría de escasos recursos económicos, cantidades que podían alcanzar hasta los 3,000 euros (unos $3,500).
Una vez en España, sin embargo, los jóvenes apenas obtenían acceso a pruebas en equipos de categorías inferiores y, al no poder hacerse con las licencias federativas necesarias, muchos quedaban sin recursos y en situación de desamparo.
Algunos de ellos, según relató la policía, llegaron a pasar noches en la calle o a pedir préstamos para tratar de devolver las cantidades exigidas.
La investigación se inició por el aviso de dos testigos.
El sospechoso contactaba con los jóvenes en su país de origen al saber, a través de su entorno deportivo, de su aspiración de convertirse en futbolistas profesionales.
Luego les aseguraba que poseía contactos en estos destacados clubes españoles a través de los que podía facilitarles su acceso y obtención de documentación.
Para demostrarlo, les presentaba una serie de «compromisos de invitación» que supuestamente habían emitido los clubes asegurando su incorporación al primer equipo durante tres meses. Pero estos documentos resultaron ser falsos, según comprobó la policía tras consultar con estas entidades.
Igualmente, el detenido instruía a los jóvenes en lo que tenían que decir en los controles fronterizos.
Durante la investigación, los agentes tuvieron conocimiento de la captación de futbolistas mediante el mismo procedimiento para llevarlos a otros países europeos como Italia, según indicaron en el comunicado.