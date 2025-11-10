Tres muertos en la isla española de Tenerife por fuerte oleaje

Tres personas murieron el sábado en la isla española de Tenerife por incidentes relacionados con el mar, informaron los servicios de emergencia.

Un helicóptero de rescate evacuó a un hombre que había caído al agua en una playa del municipio norteño de La Guancha, pero fue declarado muerto a su llegada debido a la gravedad de sus lesiones, señalaron los servicios de emergencia.

Poco antes, un hombre fue encontrado flotando en la playa de El Cabezo, en el sur de Tenerife. Los socorristas le practicaron la reanimación cardiopulmonar, pero fue declarado muerto en el lugar.

Una ola en un muelle de Puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife, arrastró a otras 10 personas al mar.

La policía y los transeúntes lograron rescatar al grupo, pero una mujer sufrió un paro cardíaco y no pudo ser reanimada.

Las otras nueve personas sufrieron lesiones, tres de ellas graves, y fueron trasladadas a hospitales.

Las Islas Canarias, un archipiélago español situado frente a la costa noroeste de África que incluye Tenerife, permanecen en alerta por fenómenos costeros, y las autoridades instan a la población a evitar los bordes de los muelles y seguir las instrucciones de los socorristas.

