Tres muertos en la isla española de Tenerife por fuerte oleaje
Tres personas murieron el sábado en la isla española de Tenerife por incidentes relacionados con el mar, informaron los servicios de emergencia.
Un helicóptero de rescate evacuó a un hombre que había caído al agua en una playa del municipio norteño de La Guancha, pero fue declarado muerto a su llegada debido a la gravedad de sus lesiones, señalaron los servicios de emergencia.
Poco antes, un hombre fue encontrado flotando en la playa de El Cabezo, en el sur de Tenerife. Los socorristas le practicaron la reanimación cardiopulmonar, pero fue declarado muerto en el lugar.
Una ola en un muelle de Puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife, arrastró a otras 10 personas al mar.
La policía y los transeúntes lograron rescatar al grupo, pero una mujer sufrió un paro cardíaco y no pudo ser reanimada.
Las otras nueve personas sufrieron lesiones, tres de ellas graves, y fueron trasladadas a hospitales.
Las Islas Canarias, un archipiélago español situado frente a la costa noroeste de África que incluye Tenerife, permanecen en alerta por fenómenos costeros, y las autoridades instan a la población a evitar los bordes de los muelles y seguir las instrucciones de los socorristas.
Conductor borracho atropella a 2 personas y choca contra alcaldía de Antigua Guatemala
Dos personas resultaron lesionadas tras ser embestidas por un sujeto en estado de ebriedad manejando una camioneta Toyota Prado.
Las víctimas de este grave choque caminaban anoche frente a la alcaldía de Antigua Guatemala cuando fueron atropelladas.
Tras embestir a las dos víctimas, el conductor de la camioneta se empotró en las escaleras de la municipalidad de Antigua Guatemala.
Hasta el cierre de esta nota se desconoce el estado de salud de las dos personas atropelladas por el conductor en evidente estado de ebriedad.
EE.UU. supera por segundo día los mil vuelos cancelados
Estados Unidos superó este sábado (08.11.2025) por segundo día consecutivo la cifra de los mil vuelos cancelados, así como miles de viajes retrasados, por la escasez de controladores aéreos provocada por el cierre del Gobierno federal, que cumple 39 días.
De acuerdo con el portal de seguimiento Flightaware, ya se han registrado 1.008 vuelos cancelados a lo largo del día, siendo los aeropuertos de Charlotte (Carolina del Norte), el Newark y el John F.Kennedy de Nueva York, el Internacional de Chicago y el de Atlanta los más afectados por el momento.
La falta de controladores provocó también más de 3.700 vuelos retrasados entre los que destacan las terminales del área de Nueva York.
Los viajes que llegan al Kennedy lo hacen con un retraso promedio de más de dos horas y media, y las salidas unos 100 minutos tarde. Los que aterrizan en Newark sufren un retraso promedio de más de cuatro horas y en el Aeropuerto LaGuardia de en torno a una hora, según informó CNN.
Las aerolíneas que más se han visto afectadas por retrasos son American Airlines, Southwest, United, Delta y Jetblue.
Tornado deja cinco muertos y más de 430 heridos en Brasil
Los violentos vientos hicieron volcar autos y derrumbaron viviendas enteras en Rio Bonito do Iguaçu, una localidad de 14.000 habitantes ubicada en el estado de Paraná, a unos 400 kilómetros de la capital, Curitiba.
Los bomberos de Paraná y los servicios de salud de varios municipios cercanos atendieron hasta el momento 432 personas afectadas, dijo el gobierno de Paraná en un comunicado.
De ese total, nueve presentan heridos graves y algunos debieron pasar por cirugía.
Además, dos personas siguen desaparecidas, aunque las brigadas de rescate continúan recibiendo información de familiares, lo que podría hacer que ese número aumente en las próximas horas, indicó el gobierno local.