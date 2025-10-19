Sujetos en moto roban joyas de Napoléon del museo de Louvre en 7 minutos

Un adolescente fue arrestado este martes en EE.UU. acusado de fingir su propio secuestro y dispararse en la pierna para continuar con el engaño.

Caden Speight, de 17 años, fue reportado como desaparecido el 25 de septiembre en el área de Dunnellon, en el centro-norte del estado de Florida. La familia recibió un mensaje de texto de su hijo en el que afirmaba que había sido secuestrado por «cuatro hombres hispanos» tras recibir un disparo. «Necesito ayuda. Me están disparando. Cuatro hispanos armados, camioneta blanca, un solo conductor. Fui golpeado», rezaba el mensaje, compartido por la Oficina del Sheriff del Condado de Marion y citado por la prensa.

La alerta desencadenó un gran despliegue de recursos y personal. Las autoridades encontraron su camioneta abandonada al borde de una carretera con un agujero de bala en el parabrisas. Allí se halló sangre, su teléfono severamente dañado y huellas de bicicleta en las cercanías.

Al día siguiente, los agentes localizaron al adolescente a 40 kilómetros del lugar en donde fue visto por última vez, en posesión de un arma y una bicicleta. Los oficiales observaron que tenía una herida de bala en la pierna, que posteriormente se determinó que era autoinfligida.

Un plan elaborado con la ayuda de ChatGPT

La Policía se percató de inconsistencias en la versión del secuestro cuando un vecino informó haber visto a Speight alejándose de la escena con su bicicleta. Además, se supo que había estado comprando artículos para acampar en un Walmart el día antes de su desaparición y que ya había intentado escaparse en ocasiones anteriores.

Durante la investigación, los agentes accedieron a las búsquedas de ChatGPT del menor, en las que preguntaba cómo recoger sangre sin dolor y sobre cárteles mexicanos.

Pruebas posteriores revelaron que el sospechoso disparó al parabrisas de su camioneta, salpicó una mezcla de sangre y destruyó su propio celular antes de huir del área.

Finalmente, las autoridades concluyeron su investigación y arrestaron a Speight. El joven fue acusado de presentar evidencia falsa, disparar a un vehículo de transporte, hacer un informe de delito falso y posesión de un arma de fuego siendo menor. Hasta el momento se desconoce cuáles fueron los motivos del acusado.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...