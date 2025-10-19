Sacan de las calles a conductores ebrios: un arrolló a una mujer, otro provocó un siniestro y el último chocó contra un poste

El Manchester United tumbó al Liverpool en el mismísimo Anfield con un gol de Harry Maguire sobre el final del partido y lo mandó a la cuarta posición.

Desde muy temprano, poco antes de cumplirse el primero minuto de juego, Bryan Mbeumo batió al meta de casa tras un gran pase filtrado de Amad Diallo.

Todo el partido fue cuesta arriba para el Liverpool que, a pesar de jugar en casa, no mostró nunca esa arrolladora versión que lo hizo tan temible a inicios de la temporada y que lo llevó a conquistar cinco triunfos seguidos, batiendo incluso al Arsenal, actual líder.

Aunque no jugaban bien, pero sí con más posesión para los de casa, ambos tenían posibilidades, y fue así que, al 78’, Cody Gakpo igualó el marcador.

La afición se lo creyó más que los propios jugadores y pensaron que habría remontada, pero fue Maguire el que anotó y silenció a todos los de cada al 84’.

El partido fue muy controvertido y por ello se fue hasta el minuto 100, si al 100’, pero el Liverpool no pudo hacer más y se quedó en el cuarto puesto con 15 puntos, los mismos que el Bournemouth, en tercero; uno abajo que el City, que tiene 16 y ocupa la segunda plaza; y 04 menos que el Arsenal, sólido líder con 19 unidades tras ocho jornadas.

