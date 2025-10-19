Principal
San Lorenzo reporta 35 temblores por actividad sísmica
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó en sus redes sociales que el distrito de San Lorenzo, departamento de Ahuachapán, reporta 35 temblores por una actividad sísmica.
«Sobre la actividad sísmica en el distrito de San Lorenzo y alrededores: desde las 9:18 p.m. del 18 de octubre hasta las 2:00 p.m. de este día 19 de octubre de 2025», informó Medio Ambiente en su reporte.
De los 35 temblores, nueve han sido sensibles en el país.
Internacionales
Sujetos en moto roban joyas de Napoléon del museo de Louvre en 7 minutos
El mundo amaneció con una terrible noticia en el ámbito histórico y de las artes. Se trata de un robo perpetrado en el museo de Louvre de París al más puro estilo hollywoodense, es decir, de película.
Los hechos habrían sucedido a plena luz del día, alrededor de las 9:30 de la mañana, y fue perpetrado por unos siete sujetos que llegaron al lugar a bordo de motocicletas y cometieron el robo en el asombroso tiempo de ¡07 minutos!
Medios europeos detallaron que los sujetos se llevaron varias joyas de la época de Napoleón Bonaparte y la emperatriz Josefina cuyo valor, considerando lo económico e histórico, “es invaluable”.
Según reportes, los audaces malhechores aprovecharon que en el museo se están realizando unas obras de ampliación, por lo que utilizaron un montacargas para ingresar a la Galería de Apolo, donde se encontraba parte de la colección imperial francesa, la cual es una de las más ricas del museo.
Para abrir las vitrinas donde estaban las joyas los sujetos utilizaron pequeñas motosierras y habrían sustraído nueve piezas, entre ellas un collar, un broche y una tiara pertenecientes a Napoleón y Josefina.
Al menos por ahora, el museo estará todo el día cerrado mientras continúan las investigaciones para tratar de ubicar a los responsables.
Tras conocerse algunos detalles, las redes sociales están comparando lo sucedido con producciones hollywoodenses, pues los sujetos cometieron el atraco a plena luz del día, no hubo ninguna persona afectada, aprovecharon las obras de ampliación para realizar el atraco, cortaron delicados vidrios y huyeron sin desatar un escándalo y, todo esto… ¡en solo 07 unos minutos!
Principal
Sacan de las calles a conductores ebrios: un arrolló a una mujer, otro provocó un siniestro y el último chocó contra un poste
Tres conductores ebrios fueron arrestados por agentes de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC) tras provocar diferentes siniestros viales que lamentablemente dejaron a personas lesionadas.
Roque Alexander Méndez Ramírez, de 39 años de edad, quien no cuenta con licencia de conducir, colisionó contra otro vehículo y dejar a una persona lesionada que fue llevada a un hospital.
Registró ¡157 miligramos por decilitro (mg/dl) de alcohol en prueba de aire espirado! El suceso ocurrió sobre el kilómetro (km) 43 de la carretera que de San Salvador conduce hacia Santa Ana.Viajes a El Salvador
Hamilton Alexander Ramos Gregorio, de 24 años de edad, perdió el control de su motocicleta y atropelló a una mujer que se encontraba sobre el km 30 del periférico Claudia Lars, en el distrito de San Juan Opico, del municipio de La Libertad Centro. La víctima fue trasladada a un centro asistencial.
Gregorio arrojó un resultado positivo de 151 mg/dl de alcohol en prueba de aire espirado.
Finalmente, Jaime Antonio Deodanes Vásquez, de 29 años de edad, perdió el control del volante y chocó contra un poste sobre el bulevar del Ejército, cerca de la plaza Soyapango, San Salvador Este. La prueba dio un resultado de 66 (mg/dl) de alcohol.
La PNC precisó que resultó lesionado y recibió asistencia médica. “Se encuentra estable”, añadieron.
“Todos serán remitidos por el delito de conducción peligrosa y en el caso de Méndez Ramírez y Ramos Gregorio se les sumará el delito de lesiones culposas”, concluyó la Policía.
Internacionales -deportes
El criticado Maguire tumba al Liverpool en el mismísimo Anfield y lo manda a la cuarta posición
El Manchester United tumbó al Liverpool en el mismísimo Anfield con un gol de Harry Maguire sobre el final del partido y lo mandó a la cuarta posición.
Desde muy temprano, poco antes de cumplirse el primero minuto de juego, Bryan Mbeumo batió al meta de casa tras un gran pase filtrado de Amad Diallo.
Todo el partido fue cuesta arriba para el Liverpool que, a pesar de jugar en casa, no mostró nunca esa arrolladora versión que lo hizo tan temible a inicios de la temporada y que lo llevó a conquistar cinco triunfos seguidos, batiendo incluso al Arsenal, actual líder.
Aunque no jugaban bien, pero sí con más posesión para los de casa, ambos tenían posibilidades, y fue así que, al 78’, Cody Gakpo igualó el marcador.
La afición se lo creyó más que los propios jugadores y pensaron que habría remontada, pero fue Maguire el que anotó y silenció a todos los de cada al 84’.
El partido fue muy controvertido y por ello se fue hasta el minuto 100, si al 100’, pero el Liverpool no pudo hacer más y se quedó en el cuarto puesto con 15 puntos, los mismos que el Bournemouth, en tercero; uno abajo que el City, que tiene 16 y ocupa la segunda plaza; y 04 menos que el Arsenal, sólido líder con 19 unidades tras ocho jornadas.