Principal
Sacan de las calles a conductores ebrios: un arrolló a una mujer, otro provocó un siniestro y el último chocó contra un poste
Tres conductores ebrios fueron arrestados por agentes de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC) tras provocar diferentes siniestros viales que lamentablemente dejaron a personas lesionadas.
Roque Alexander Méndez Ramírez, de 39 años de edad, quien no cuenta con licencia de conducir, colisionó contra otro vehículo y dejar a una persona lesionada que fue llevada a un hospital.
Registró ¡157 miligramos por decilitro (mg/dl) de alcohol en prueba de aire espirado! El suceso ocurrió sobre el kilómetro (km) 43 de la carretera que de San Salvador conduce hacia Santa Ana.Vuelos a San Salvador
Hamilton Alexander Ramos Gregorio, de 24 años de edad, perdió el control de su motocicleta y atropelló a una mujer que se encontraba sobre el km 30 del periférico Claudia Lars, en el distrito de San Juan Opico, del municipio de La Libertad Centro. La víctima fue trasladada a un centro asistencial.
Gregorio arrojó un resultado positivo de 151 mg/dl de alcohol en prueba de aire espirado.
Finalmente, Jaime Antonio Deodanes Vásquez, de 29 años de edad, perdió el control del volante y chocó contra un poste sobre el bulevar del Ejército, cerca de la plaza Soyapango, San Salvador Este. La prueba dio un resultado de 66 (mg/dl) de alcohol.
La PNC precisó que resultó lesionado y recibió asistencia médica. “Se encuentra estable”, añadieron.
“Todos serán remitidos por el delito de conducción peligrosa y en el caso de Méndez Ramírez y Ramos Gregorio se les sumará el delito de lesiones culposas”, concluyó la Policía.
Principal
Biker fallece tras invadir carril y se accidenta contra camioneta en La Paz
Un motociclista falleció este domingo tras invadir el carril y se accidentó con una camioneta que llevaba su derecho, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho se registró sobre el kilómetro 54 de la carretera que conduce de San Salvador hacia Zacatecoluca, en La Paz.
Además resultó lesionada la acompañante del biker que fue llevada a un centro hospitalario.
Principal
Nicaragüenses borrachos pasarán detenidos por golpear a dueño de vivienda donde alquilaban
La Policía Nacional Civil informó de la detención de cinco nicaragüenses borrachos por golpear a dueño de vivienda donde alquilaban.
Los detenidos son: Luis César Bello Garay, de 37 años de edad, Bryan Steven Pérez González, de 27, Francisco Javier Velásquez Andrade, de 21, Walter del Carmen Reyes, de 20 años y Addy Alexander Palacios, de 20.
La víctima fue trasladada a un centro asistencial con golpes en diferentes partes del cuerpo, su condición es estable.
El hecho se registró en la residencial Los Chorros, en Colón, La Libertad Oeste.
Principal
Emiten Alerta Naranja en todo El Salvador por fuertes lluvias
La Dirección General de Protección Civil declaró Alerta Naranja en todo El Salvador a partir de este domingo, 19 de octubre, debido al «paso de una vaguada en superficie y al flujo de humedad proveniente del océano Pacífico», que han generado intensas lluvias durante las últimas horas.Seguros de viaje
De acuerdo con los reportes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), entre las 7 de la mañana del sábado 18, y las 7 de la mañana de este domingo, se registraron lluvias de moderadas a fuertes en la cordillera volcánica y en la franja montañosa norte.
Según la información oficial, el máximo acumulado de lluvia fue de 83.4 milímetros, medido en la estación de Zaragoza, en el departamento de La Libertad. Razón por la que las autoridades señalan alta probabilidad de desbordamientos en las cuencas «de las regiones hidrográficas Lempa Alta, Media y Baja, Estero de Jaltepeque, Bahía de Jiquilisco, Sirama y Mandinga-Comalapa, así como en los ríos Grande de San Miguel, Goascorán y Jiboa».
Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada por medios oficiales y evitar exponerse en zonas de alto riesgo durante el periodo de lluvias.