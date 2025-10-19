Sacan de las calles a conductores ebrios: un arrolló a una mujer, otro provocó un siniestro y el último chocó contra un poste

Tres conductores ebrios fueron arrestados por agentes de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC) tras provocar diferentes siniestros viales que lamentablemente dejaron a personas lesionadas.

Roque Alexander Méndez Ramírez, de 39 años de edad, quien no cuenta con licencia de conducir, colisionó contra otro vehículo y dejar a una persona lesionada que fue llevada a un hospital.

Registró ¡157 miligramos por decilitro (mg/dl) de alcohol en prueba de aire espirado! El suceso ocurrió sobre el kilómetro (km) 43 de la carretera que de San Salvador conduce hacia Santa Ana.

Hamilton Alexander Ramos Gregorio, de 24 años de edad, perdió el control de su motocicleta y atropelló a una mujer que se encontraba sobre el km 30 del periférico Claudia Lars, en el distrito de San Juan Opico, del municipio de La Libertad Centro. La víctima fue trasladada a un centro asistencial.

Gregorio arrojó un resultado positivo de 151 mg/dl de alcohol en prueba de aire espirado.

Finalmente, Jaime Antonio Deodanes Vásquez, de 29 años de edad, perdió el control del volante y chocó contra un poste sobre el bulevar del Ejército, cerca de la plaza Soyapango, San Salvador Este. La prueba dio un resultado de 66 (mg/dl) de alcohol.

La PNC precisó que resultó lesionado y recibió asistencia médica. “Se encuentra estable”, añadieron.

“Todos serán remitidos por el delito de conducción peligrosa y en el caso de Méndez Ramírez y Ramos Gregorio se les sumará el delito de lesiones culposas”, concluyó la Policía.

