Internacionales -deportes
Real Madrid llega super líder al Clásico tras una contundente victoria
El Real Madrid logró este domingo una contundente victoria en LaLiga tras ganar 0-1 al Getafe de visita.
El tanto fue anotado por el francés Kylian Mbappé a los 80 minutos.
El turco Arda Güler le brinda un gran pase a Mbappé que se gira y no perdona para el único tanto del partido.
El Real Madrid es líder en solitario con 24 puntos.
Internacionales -deportes
El criticado Maguire tumba al Liverpool en el mismísimo Anfield y lo manda a la cuarta posición
El Manchester United tumbó al Liverpool en el mismísimo Anfield con un gol de Harry Maguire sobre el final del partido y lo mandó a la cuarta posición.
Desde muy temprano, poco antes de cumplirse el primero minuto de juego, Bryan Mbeumo batió al meta de casa tras un gran pase filtrado de Amad Diallo.
Todo el partido fue cuesta arriba para el Liverpool que, a pesar de jugar en casa, no mostró nunca esa arrolladora versión que lo hizo tan temible a inicios de la temporada y que lo llevó a conquistar cinco triunfos seguidos, batiendo incluso al Arsenal, actual líder.
Aunque no jugaban bien, pero sí con más posesión para los de casa, ambos tenían posibilidades, y fue así que, al 78’, Cody Gakpo igualó el marcador.
La afición se lo creyó más que los propios jugadores y pensaron que habría remontada, pero fue Maguire el que anotó y silenció a todos los de cada al 84’.
El partido fue muy controvertido y por ello se fue hasta el minuto 100, si al 100’, pero el Liverpool no pudo hacer más y se quedó en el cuarto puesto con 15 puntos, los mismos que el Bournemouth, en tercero; uno abajo que el City, que tiene 16 y ocupa la segunda plaza; y 04 menos que el Arsenal, sólido líder con 19 unidades tras ocho jornadas.
Internacionales -deportes
El Madrid busca recuperar el liderato en su visita al Coliseum
El Real Madrid visitará el estadio Coliseum en busca de recuperar el liderato que le ‘arrebató’ el Barcelona tras ganar sobre la hora al Girona.
Con solo un punto por debajo, el Madrid tiene en su poder la oportunidad de retomar el primer lugar en LaLiga y llegar al Clásico con una ventaja.
Ahora mismo el Barcelona tiene 22 unidades, un más que el Madrid, que podría llegar hasta los 24 y tener mucha más seguridad de cara al decisivo encuentro del próximo domingo 26 de octubre.
Si bien es cierto que el Getafe no es un rival de los más fuertes, un exceso de confianza podría pasarles factura a los de Xabi Alonso, por lo que los Merengues deberán salir enfocados desde el minuto uno.
De acuerdo con la programación, el juego será a la 1:00 de la tarde (hora El Salvador).
Internacionales -deportes
Cristiano y Al Nassr siguen imparables: ¡golazo y líderes invictos!
Cristiano Ronaldo y el Al Nassr siguen imparables en el comienzo liguero y se mantienen como líderes invictos tras cinco jornadas.
Fue un partido que acabó con una goleada de 5-1 con tantos de Kingsley Coman, Cristiano Ronaldo y hat trick del también portugués Joao Félix.
Sin embargo, cuando Cristiano volvió a marcar un golazo de antología, este apenas era el 2-1 y de ahí la gran efusividad en la celebración del eterno ‘7’ que le terminó costando una cartulina amarilla, pues se quitó la camiseta.
Tras ese tanto, básicamente el encuentro se desatascó para los de Jorge Jesús y todo fue una completa fiesta en el Al -Awwal Park.
La celebración se hizo más grande aún, al punto de que ya se volvió viral, debido a que en el estadio estuvo el creador de contenido IShow Speed, confesó admirador de Cristiano, quien se unió a la afición en una celebración, con bombo incluido, que ya es parte de la historia del fútbol saudí.