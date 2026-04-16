Empresarial
Sorteo LOTRA N.º 446: $175 mil al primer premio y fuerte apoyo a Fundación Jerusalem
La Lotería Nacional de Beneficencia realizó este miércoles el Sorteo LOTRA N.º 446, dedicado íntegramente a la Fundación Jerusalem, una organización sin fines de lucro con sede en El Salvador e inspirada en valores cristianos y humanitarios.
La fundación se ha destacado por su trabajo articulado con instituciones gubernamentales, canalizando donaciones de gran escala, principalmente en áreas como salud y educación. Su labor se enfoca en poblaciones que enfrentan mayores barreras de acceso a servicios básicos.
Sus beneficiarios se agrupan en cuatro áreas principales: pacientes del sistema de salud público, jóvenes y estudiantes, comunidades en condición de vulnerabilidad y pobreza, e instituciones de seguridad y servicio público.
La Fundación Jerusalem invita a la población a sumarse a su labor a través de donaciones, voluntariado o difusión de sus acciones. Entre sus iniciativas destacan las jornadas médicas, la distribución de donaciones y la recaudación de fondos, acciones que permiten llegar a más personas que lo necesitan.
Como parte del protocolo del sorteo, se realizó la presentación de los premios mayores y la introducción de las balotas a la cámara de aire, con la participación de Maribel Ventura, directora de Finanzas de Fundación Jerusalem.
Posteriormente, el Team Lotería entregó el marco conmemorativo correspondiente al vigésimo de la semana al Rabino Yosef Garmon, embajador de paz para América Latina.
Resultados del Sorteo LOTRA N.º 446:Primer Premio: $175,000 – Billete N.º 17892 Vendido.
Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 29544 No vendido.
Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 35932 Vendido.
Gracias a la venta de los productos de Lotería durante el mes de marzo, se benefició a 7,896 personas, con una inversión de $82,337.00.
Empresarial
Casa del Ron llega a El Salvador e inicia su expansión internacional
Rones de Guatemala dio un paso estratégico en su plan de crecimiento internacional con la inauguración de la primera Casa del Ron fuera de su país de origen, ubicada en el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.Esta apertura representa un hito para la compañía, ya que consolida su presencia en mercados clave de la región y marca el debut de su concepto premium de experiencias en entornos aeroportuarios de alto tráfico.
Casa del Ron fue concebida como un homenaje a las marcas Ron Zacapa y Ron Botran, ofreciendo una experiencia sensorial única que combina hospitalidad, gastronomía y coctelería de alto nivel.
El nuevo espacio, ubicado estratégicamente frente a la sala de embarque 14, está diseñado para brindar confort al viajero y convertirse en una pausa sofisticada dentro del flujo de la terminal.El lounge cuenta con servicio a la mesa, una oferta gastronómica diferenciada y una innovadora propuesta de mixología, todo ello pensado para transformar el tiempo de espera en una oportunidad de disfrute y conexión con la marca.
“Esta apertura marca un paso natural en nuestra evolución como marca, al llevar Casa del Ron a un entorno internacional donde la experiencia, el servicio y la conexión con el consumidor son fundamentales”, señaló Michelle Muñoz, Directora de Casa del Ron.
La iniciativa no solo forma parte de la estrategia de expansión de Rones de Guatemala, sino que también responde a la creciente relevancia de los espacios experienciales dentro de los aeropuertos, donde el travel retail evoluciona hacia propuestas que generan valor, recordación y una experiencia memorable para el pasajero.
El concepto Casa del Ron busca posicionarse como referente de servicio y calidad en el entorno aeroportuario, con atención personalizada, un equipo altamente capacitado y estándares internacionales. La oferta incluye una cuidada selección de productos del portafolio de la compañía, destacando los reconocidos Ron Zacapa y Ron Botran, apreciados a nivel global por su calidad y carácter distintivo.
Con esta apertura, Rones de Guatemala reafirma su visión de crecimiento y su compromiso de llevar la excelencia del ron guatemalteco a nuevos mercados, consolidando su presencia en espacios estratégicos de alto tránsito internacional.
Casa del Ron en el Aeropuerto Internacional de El Salvador abre sus puertas con el objetivo de convertirse en un punto de encuentro para quienes buscan una experiencia premium antes de iniciar su viaje, integrando tradición, innovación y excelencia en cada detalle.
Economia
Conviértete en un inversionista inmobiliario aportando desde $100 iniciales
La alianza estratégica entre la plataforma de inversión Tohkn y la desarrolladora Calidad Inmobiliaria ha abierto la posibilidad para que los salvadoreños se conviertan en inversionistas usando monedas digitales.
Ambas empresas presentaron este jueves la oferta pública RNCRrev, que se concreta en el proyecto residencial Renacer Condominio, el cual está ubicado en Soyapango y promueve el desarrollo de 297 apartamentos distribuidos en dos torres.
Entre los principales atributos del proyecto urbanístico destacan: ubicación estratégica con acceso a centros comerciales, seguridad 24/7, diseño moderno con ventilación natural y un total de 14 amenidades orientadas a brindar comodidad y bienestar a los futuros residentes, entre las que se encuentran senderos naturales, plazoletas, parque juvenil e infantil, parque de mascotas, salón de eventos y gimnasio al aire libre.
Julio Valdés, CEO de Tohkn, indicó que la experiencia de su firma la coloca entre las mejores del rubro en Guatemala y El Salvador. “El mercado digital ha crecido $4,000 millones en los últimos meses. Ahora, venimos a marcar el inicio de una nueva etapa. La tokenización ya no es solo una promesa, es una realidad global”, dijo.
Indicó que todos los salvadoreños interesados pueden invertir desde $100 y solo requieren de descargar en sus dispositivos móviles la App de Tohkn.
“La rentabilidad proyectada (para los inversores) es del 15 al 20 por ciento anual… El Salvador tiene el momento y la visión para esta transformación a nivel regional. Renacer Condominio, en Soyapango, representan la gran inclusión financiera, es la democratización real del acceso a las inversiones”, añadió.
🚀 Nueva forma de invertir en bienes raíces en LATAM
TOHKN + Calidad Inmobiliaria lanzan RNCRrev, una oferta pública que conecta inversionistas con el proyecto Renacer Condominio en El Salvador 🇸🇻
🏡 297 apartamentos
📍 Ubicación estratégica
💡 Inversión accesible vía activos… pic.twitter.com/fd9is71JLc
— Diario Digital Cronio (@croniosv) April 9, 2026
Inversión segura
Alejandro Bellegarrigue, Director País de Calidad Inmobiliaria, aseguró que su empresa tiene más de 20 años en el rubro, durante los cuales ha invertido más de $700 millones en más de 30 proyectos como “oficinas o viviendas”.
“Se trata de un proyecto que ofrece comodidad, amenidades y un ambiente de tranquilidad”, expresó en relación a los elementos que distinguen a Renacer Condominio que, desde ayer y junto a Tohkn, impulsan en El Salvador.
Calidad Inmobiliaria se ha consolidado como un actor relevante en el sector inmobiliario regional a nivel residencial, comercial, médico, oficinas y logístico.
Empresarial
Fedecrédito reafirma su apoyo al desarrollo del fútbol salvadoreño
El SISTEMA FEDECRÉDITO continúa fortaleciendo su compromiso al desarrollo del fútbol salvadoreño, iniciando una segunda jornada de capacitaciones impartidas por la Fundación Real Oviedo de España, como parte de su apoyo al crecimiento técnico y formativo de este deporte.
Estas jornadas dieron inicio esta semana y están dirigidas a directores técnicos, auxiliares y preparadores físicos de las categorías Reserva, Sub-17 y categoría Femenina de los equipos de la Segunda y Tercera División del fútbol salvadoreño.
La temática central de esta nueva fase de formación será la Formación en Canteras y Captación de Talentos, un eje fundamental para el desarrollo sostenible del fútbol. Las capacitaciones están siendo impartidas por Juan Fidalgo, director del área internacional del Club Real Oviedo y Entrenador UEFA PRO, quien está compartiendo su experiencia y conocimientos con los participantes.
Este espacio formativo permitirá a los asistentes adquirir herramientas clave para la identificación, desarrollo y proyección de nuevos talentos, así como fortalecer sus metodologías de trabajo en las diferentes etapas formativas, la cual constituye una valiosa oportunidad de aprendizaje, intercambio de conocimientos y fortalecimiento técnico, contribuyendo al crecimiento integral de los equipos participantes y al futuro del fútbol nacional.
Con esta iniciativa, el SISTEMA FEDECRÉDITO reafirma su compromiso con el deporte salvadoreño, apostando por la formación continua de los profesionales que impulsan el desarrollo de las nuevas generaciones de futbolistas.