Defensoría del Consumidor alerta por riesgo de quemaduras en cocinas de gas Frigidaire

La Defensoría del Consumidor (DC) informa sobre el retiro voluntario de cocinas de gas de la marca Frigidaire, comunicado la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos de América (CPSC) y la Agencia de Salud de Canadá, debido a un

riesgo de quemaduras para los usuarios.

Según las entidades norteamericanas de protección al consumidor, los hornos de las cocinas pueden presentar un encendido retardado del quemador, lo que podría provocar quemaduras.

Este retiro abarca las cocinas de gas de las líneas Frigidaire, Frigidaire Gallery y Frigidaire Professional, correspondientes a modelos: FCFG3083AS, FCRG3083AD, FCRG3083AS, GCFG3060BD, GCFG3060BF, GCFG3070BF, GCRG3060BD, GCRG3060BF, PCFG3080AF, FCFG3062AB, FCFG3062AS, FCFG3062AW, FCRG3051BB, FCRG3051BS, FCRG3051BW, FCRG3052BB, FCRG3052BS, FCRG3052BW, FCRG3062AB, FCRG3062AS, FCRG3062AW, FCRG306LAF y GCFG3059BF.

Los números de serie comprendidos en esta alerta van de VF52200000 a VF54399999. El modelo y número de serie pueden verificarse en la placa de identificación ubicada en el cajón inferior del horno.

De acuerdo con la CPSC, en Estados Unidos se comercializaron aproximadamente 174,800 unidades entre junio de 2025 y enero de 2026, mientras que en Canadá se vendieron 5,318 unidades en el mismo período. La empresa reportó 62 incidentes relacionados con el encendido retardado del quemador en Estados Unidos, incluidos 30 casos de quemaduras, y tres incidentes en Canadá hasta el 11 de marzo de 2026.

La Defensoría del Consumidor ha solicitado información a proveedores locales para verificar la posible presencia de estos productos en el mercado nacional, así como la cantidad de consumidores que pudieron haberlos adquirido y las medidas que se

implementarán para su retiro e información al público.

Cualquier consulta o aviso relacionado con esta alerta puede realizarse a través del WhatsApp 7844-1482 o del teléfono 910.

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