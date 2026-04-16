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Defensoría del Consumidor alerta por riesgo de quemaduras en cocinas de gas Frigidaire
La Defensoría del Consumidor (DC) informa sobre el retiro voluntario de cocinas de gas de la marca Frigidaire, comunicado la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos de América (CPSC) y la Agencia de Salud de Canadá, debido a un
riesgo de quemaduras para los usuarios.
Según las entidades norteamericanas de protección al consumidor, los hornos de las cocinas pueden presentar un encendido retardado del quemador, lo que podría provocar quemaduras.
Este retiro abarca las cocinas de gas de las líneas Frigidaire, Frigidaire Gallery y Frigidaire Professional, correspondientes a modelos: FCFG3083AS, FCRG3083AD, FCRG3083AS, GCFG3060BD, GCFG3060BF, GCFG3070BF, GCRG3060BD, GCRG3060BF, PCFG3080AF, FCFG3062AB, FCFG3062AS, FCFG3062AW, FCRG3051BB, FCRG3051BS, FCRG3051BW, FCRG3052BB, FCRG3052BS, FCRG3052BW, FCRG3062AB, FCRG3062AS, FCRG3062AW, FCRG306LAF y GCFG3059BF.
Los números de serie comprendidos en esta alerta van de VF52200000 a VF54399999. El modelo y número de serie pueden verificarse en la placa de identificación ubicada en el cajón inferior del horno.
De acuerdo con la CPSC, en Estados Unidos se comercializaron aproximadamente 174,800 unidades entre junio de 2025 y enero de 2026, mientras que en Canadá se vendieron 5,318 unidades en el mismo período. La empresa reportó 62 incidentes relacionados con el encendido retardado del quemador en Estados Unidos, incluidos 30 casos de quemaduras, y tres incidentes en Canadá hasta el 11 de marzo de 2026.
La Defensoría del Consumidor ha solicitado información a proveedores locales para verificar la posible presencia de estos productos en el mercado nacional, así como la cantidad de consumidores que pudieron haberlos adquirido y las medidas que se
implementarán para su retiro e información al público.
Cualquier consulta o aviso relacionado con esta alerta puede realizarse a través del WhatsApp 7844-1482 o del teléfono 910.
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Defensoría del Consumidor alerta riesgo de caídas y lesiones graves por uso de sillas de oficina giratorias
La Defensoría del Consumidor (DC) informa sobre el retiro voluntario de sillas de oficina giratorias de la marca Tainoki Fine Furniture, comunicado por la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos de América (CPSC), debido
a riesgos de caídas y lesiones graves.
Según la agencia estadounidense, la base de estas sillas puede doblarse, lo que representa un riesgo de caída para las personas usuarias.
El retiro comprende sillas de oficina giratorias y ajustables en altura, diseñadas para uso en escritorio. Los productos cuentan con asiento acolchado tapizado, respaldo con reposacabezas y reposabrazos acolchados, sostenidos por barras metálicas con
acabado cromado.
Las sillas pueden identificarse por sus modelos, números de modelos y colores: Noah (modelo M7016O) en colores crema, Jiffy, French Roast y negro; Owen (modelo M7004O) en crema, negro, Merlin, Jiffy y Wade; y Warren (modelo M7074O) en color topo y Justin’s. El número de modelo se encuentra en la etiqueta ubicada en la parte inferior del asiento, sobre una base metálica cromada con cinco ruedas negras.
De acuerdo con la CPSC, en Estados Unidos se vendieron aproximadamente 2,200 unidades entre agosto y diciembre de 2025. La empresa no ha reportado lesiones asociadas a este defecto.
La Defensoría del Consumidor ha solicitado información a proveedores locales para verificar la posible presencia de estos productos en el mercado nacional, así como las medidas que se adoptarán para su retiro y la atención a las personas consumidoras.
Cualquier aviso o consulta relacionada con esta alerta puede realizarse a través del WhatsApp 7844-1482 o del teléfono 910.
Empresarial
Sorteo LOTRA N.º 446: $175 mil al primer premio y fuerte apoyo a Fundación Jerusalem
La Lotería Nacional de Beneficencia realizó este miércoles el Sorteo LOTRA N.º 446, dedicado íntegramente a la Fundación Jerusalem, una organización sin fines de lucro con sede en El Salvador e inspirada en valores cristianos y humanitarios.
La fundación se ha destacado por su trabajo articulado con instituciones gubernamentales, canalizando donaciones de gran escala, principalmente en áreas como salud y educación. Su labor se enfoca en poblaciones que enfrentan mayores barreras de acceso a servicios básicos.
Sus beneficiarios se agrupan en cuatro áreas principales: pacientes del sistema de salud público, jóvenes y estudiantes, comunidades en condición de vulnerabilidad y pobreza, e instituciones de seguridad y servicio público.
La Fundación Jerusalem invita a la población a sumarse a su labor a través de donaciones, voluntariado o difusión de sus acciones. Entre sus iniciativas destacan las jornadas médicas, la distribución de donaciones y la recaudación de fondos, acciones que permiten llegar a más personas que lo necesitan.
Como parte del protocolo del sorteo, se realizó la presentación de los premios mayores y la introducción de las balotas a la cámara de aire, con la participación de Maribel Ventura, directora de Finanzas de Fundación Jerusalem.
Posteriormente, el Team Lotería entregó el marco conmemorativo correspondiente al vigésimo de la semana al Rabino Yosef Garmon, embajador de paz para América Latina.
Resultados del Sorteo LOTRA N.º 446:Primer Premio: $175,000 – Billete N.º 17892 Vendido.
Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 29544 No vendido.
Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 35932 Vendido.
Gracias a la venta de los productos de Lotería durante el mes de marzo, se benefició a 7,896 personas, con una inversión de $82,337.00.
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Vicepresidente Ulloa se reune con ministra de Justicia de Portugal para exponer el «Modelo Bukele»
El vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, sostuvo una reunión con la ministra de Justicia de Portugal, Rita Alarcão Júdice, con el propósito de intercambiar experiencias y perspectivas sobre los avances institucionales en materia de justicia y seguridad.
Durante el encuentro, ambas autoridades abordaron temas relacionados con la evolución de los procesos judiciales en El Salvador, así como las acciones impulsadas para enfrentar la delincuencia y fortalecer la administración de justicia. En ese contexto, el Vicepresidente Ulloa, destacó la separación entre las instancias judiciales que identifican delitos comunes y aquellas especializadas en casos de terrorismo, a fin de fortalecer la eficacia del sistema judicial salvadoreño.
Por su parte, la Ministra Rita Alarcão Júdice compartió los avances que Portugal ha desarrollado en el ámbito de la justicia, particularmente en lo relativo a los procesos institucionales, así como en la incorporación de innovación y tecnología para fortalecer la gestión y modernización del sector.
Finalmente, este encuentro reafirmó la importancia de continuar fortaleciendo los vínculos entre El Salvador y Portugal, mediante el intercambio de experiencias y buenas prácticas en áreas estratégicas como la justicia, la modernización institucional y la innovación.
En el encuentro también participó la Embajadora de El Salvador en Portugal, Rhina Bardi.