Sistema Fedecrédito entrega premios del tercer sorteo de la promoción Gana Fácil y cierra edición con 249 ganadores

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) llevó a cabo el Sorteo LOTRA N.º 441, una edición especial dedicada a conmemorar los 100 años de Radio El Salvador, reconocida como la primera estación radial de Centroamérica, fundada en 1926.

El evento resalta el legado de la emisora, apodada «La Estación del Centenario», por su rol en acompañar a generaciones de salvadoreños a través de información, música y programas que han moldeado la memoria colectiva del país.

Según el comunicado oficial de la LNB, la radio ha sido testigo de los principales acontecimientos nacionales y continúa adaptándose a la era digital, consolidando su relevancia como medio de comunicación esencial y contribuyendo a fortalecer la identidad nacional.Como parte del protocolo previo al sorteo, se presentaron e introdujeron los Premios Mayores en compañía de Sergio Rivera, locutor de Radio El Salvador.

Además, se realizó la exhibición de los maletines de balotas junto a Jaime Martínez, también locutor de la emisora. Al concluir el acto, se entregó un enmarcado con el vigésimo de la semana a Marcela Garay, en reconocimiento a la trayectoria y aportes de Radio El Salvador a la radiodifusión nacional.Los resultados del Sorteo LOTRA N.º 441 son los siguientes:

Primer Premio: $195,000, correspondiente al Billete N.º 24370 (vendido).

Segundo Premio: $20,000, correspondiente al Billete N.º 13118 (no vendido).

Tercer Premio: $10,000, correspondiente al Billete N.º 25816 (vendido).

La LNB invita a los participantes a consultar la lista completa de números ganadores en su sitio web oficial, www.lnb.gob.sv. Adicionalmente, se transmitirá un resumen de los premios principales a las 5:30 p.m. por Canal 10.

La institución enfatiza que cada compra de productos como LOTRA y LOTÍN contribuye directamente a fortalecer sus programas de beneficencia, enfocados en acercar servicios de salud a las familias salvadoreñas.

Durante febrero de 2026, estos esfuerzos beneficiaron a 6,943 personas, con una inversión social total de $80,796.La LNB, como entidad estatal dedicada a la generación de recursos para obras sociales, reitera su invitación a participar en los «Miércoles de Alegría», promoviendo el juego responsable.

«Cuando jugás con Lotería, apoyás la beneficencia y también le das una posibilidad a tus sueños. Ese ‘algún día’ que imaginás… podría estar más cerca de lo que pensás», destaca el comunicado, acompañado de los lemas #EseDíaPuedeSerHoy, #JugáResponsablemente y #HoyEsElDía.

Esta edición especial no solo distribuye premios económicos, sino que también subraya el impacto cultural y social de instituciones como Radio El Salvador, en un contexto donde la LNB continúa posicionándose como un pilar de responsabilidad social en El Salvador, con sorteos que combinan entretenimiento y aportes comunitarios.

