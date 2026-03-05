Empresarial
Sistema Fedecrédito entrega premios del tercer sorteo de la promoción Gana Fácil y cierra edición con 249 ganadores
El Sistema Fedecrédito realizó la entrega de premios correspondiente al tercer y último sorteo de su promoción Gana Fácil, una iniciativa que premió a 249 clientes y socios con un total de vehículos, motocicletas y premios en efectivo, en reconocimiento a su uso de productos y servicios financieros.
La ceremonia de entrega, llevada a cabo en la capital salvadoreña, distribuyó los siguientes premios: cuatro pickups Volkswagen Saveiro, 25 motocicletas Suzuki, 30 premios en efectivo de US$500 cada uno, 40 de US$250, 60 de US$200 y 90 de US$100.
Esta promoción, que se extendió a lo largo de tres sorteos, buscó incentivar las operaciones financieras cotidianas entre los usuarios de las Cajas de Crédito y los Bancos de los Trabajadores integrados en el sistema.La mecánica de participación fue diseñada para ser accesible y alineada con las transacciones habituales.
Los participantes recibieron un número electrónico por acciones como el abono de cuotas mensuales de préstamos vigentes, la contratación de nuevos préstamos, pagos de Crédito Popular, recepción de remesas familiares, apertura o renovación de depósitos a plazo, apertura o incremento de cuentas de ahorro (incluyendo la Cuenta de Ahorro Crece Mujer), obtención de tarjetas de débito y crédito del Sistema Fedecrédito, acumulación de US$100 en compras con dichas tarjetas, o retiros de efectivo por cada US$75 con tarjetas de crédito.
Adicionalmente, las operaciones realizadas a través de canales digitales como Fede Móvil, Fede Banking y el Asistente Virtual Fede generaban dos números electrónicos, mientras que las transferencias vía Mi QR de Fede Móvil otorgaban un número extra, fomentando así la adopción de herramientas tecnológicas en el sector financiero.
“Estamos muy felices de concluir otra edición de Gana Fácil, en la que hasta el más salvadoreño pudo ganar. Hemos premiado en los tres sorteos a cientos de ganadores que hicieron uso de los productos y servicios que ofrecen las Cajas de Crédito y los Bancos de los Trabajadores del Sistema Fedecrédito. Invitamos a los salvadoreños a mantenerse pendientes de nuestras promociones para tener la oportunidad de ser uno de nuestros felices ganadores”, expresó el licenciado Carlos Sibrián, gerente de Tarjetas de Fedecrédito.
El Sistema Fedecrédito, como red financiera 100% salvadoreña, cuenta con más de 850 puntos de atención a nivel nacional, posicionándose como la entidad con mayor cobertura en el país. La institución enfatiza su compromiso con la inclusión financiera y el apoyo a sus usuarios, bajo el lema “Tú estás con quien te hace sentir importante”.
Para obtener más detalles sobre futuras promociones o servicios, los interesados pueden visitar el sitio web www.fedecredito.com.sv o contactar al call center al 2221-3333.
Esta edición de Gana Fácil se suma a otras iniciativas del sistema que combinan beneficios económicos con el fomento de hábitos financieros responsables, en un contexto donde el sector bancario salvadoreño busca fortalecer la confianza y la accesibilidad para sus clientes.
Lotería Nacional de Beneficencia realiza Sorteo LOTRA N.º 441 en homenaje al centenario de Radio El Salvador
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) llevó a cabo el Sorteo LOTRA N.º 441, una edición especial dedicada a conmemorar los 100 años de Radio El Salvador, reconocida como la primera estación radial de Centroamérica, fundada en 1926.
El evento resalta el legado de la emisora, apodada «La Estación del Centenario», por su rol en acompañar a generaciones de salvadoreños a través de información, música y programas que han moldeado la memoria colectiva del país.
Según el comunicado oficial de la LNB, la radio ha sido testigo de los principales acontecimientos nacionales y continúa adaptándose a la era digital, consolidando su relevancia como medio de comunicación esencial y contribuyendo a fortalecer la identidad nacional.Como parte del protocolo previo al sorteo, se presentaron e introdujeron los Premios Mayores en compañía de Sergio Rivera, locutor de Radio El Salvador.
Además, se realizó la exhibición de los maletines de balotas junto a Jaime Martínez, también locutor de la emisora. Al concluir el acto, se entregó un enmarcado con el vigésimo de la semana a Marcela Garay, en reconocimiento a la trayectoria y aportes de Radio El Salvador a la radiodifusión nacional.Los resultados del Sorteo LOTRA N.º 441 son los siguientes:
Primer Premio: $195,000, correspondiente al Billete N.º 24370 (vendido).
Segundo Premio: $20,000, correspondiente al Billete N.º 13118 (no vendido).
Tercer Premio: $10,000, correspondiente al Billete N.º 25816 (vendido).
La LNB invita a los participantes a consultar la lista completa de números ganadores en su sitio web oficial, www.lnb.gob.sv. Adicionalmente, se transmitirá un resumen de los premios principales a las 5:30 p.m. por Canal 10.
La institución enfatiza que cada compra de productos como LOTRA y LOTÍN contribuye directamente a fortalecer sus programas de beneficencia, enfocados en acercar servicios de salud a las familias salvadoreñas.
Durante febrero de 2026, estos esfuerzos beneficiaron a 6,943 personas, con una inversión social total de $80,796.La LNB, como entidad estatal dedicada a la generación de recursos para obras sociales, reitera su invitación a participar en los «Miércoles de Alegría», promoviendo el juego responsable.
«Cuando jugás con Lotería, apoyás la beneficencia y también le das una posibilidad a tus sueños. Ese ‘algún día’ que imaginás… podría estar más cerca de lo que pensás», destaca el comunicado, acompañado de los lemas #EseDíaPuedeSerHoy, #JugáResponsablemente y #HoyEsElDía.
Esta edición especial no solo distribuye premios económicos, sino que también subraya el impacto cultural y social de instituciones como Radio El Salvador, en un contexto donde la LNB continúa posicionándose como un pilar de responsabilidad social en El Salvador, con sorteos que combinan entretenimiento y aportes comunitarios.
Digicel lanza DigiPremios Verano 2026 con más de 1,000 premios para clientes en El Salvador
Digicel activó la edición de verano de su promoción DigiPremios, una iniciativa que busca incentivar el uso de sus servicios mediante la acumulación de oportunidades de ganar premios, en un período donde los hogares priorizan el control del gasto.
La campaña, que se extiende del 2 de marzo al 30 de abril de 2026, aplica tanto para clientes prepago como pospago. Por cada dólar gastado en recargas, adquisición de paquetes, pago de facturas o activación de servicios, se otorga un punto (o “oportunidad”) que participa en los sorteos y activaciones instantáneas.
La empresa enfatiza la simplicidad: a mayor consumo habitual, mayor cantidad de participaciones acumuladas.En total se repartirán más de 1,000 premios, categorizados de la siguiente forma:Premios mensuales (mayor valor):
Consolas Nintendo Switch, PlayStation 5 y una scooter eléctrica.
Premios semanales: barbacoas, hieleras, bocinas Bluetooth y ventiladores.
Premios instantáneos: artículos de uso cotidiano, como destapadores, gorras trucker, botellas tipo pachón (prepago), toallas, vasos térmicos y sombrillas playeras (pospago).
La promoción se enmarca en la estrategia de Digicel de posicionarse como “la red del ahorro”, al convertir gastos recurrentes en telefonía móvil en beneficios adicionales.
Según el comunicado oficial, “en tiempos donde cada dólar cuenta, DigiPremios transforma el consumo habitual en una oportunidad adicional de ahorro y beneficio”.
Para participar, los usuarios deben registrarse o consultar su acumulado en el sitio https://digipremios.digicel.com.sv o mediante la aplicación My Digicel.Digicel mantiene presencia en 25 mercados del Caribe, Centro y Sudamérica, con más de 9 millones de clientes y un enfoque en inclusión digital y sostenibilidad.
En El Salvador, la compañía combina ofertas de conectividad con promociones periódicas como esta, que ya ha tenido ediciones temáticas previas (Back to School en enero y Navidad en diciembre de 2025-2026).Las bases completas y el detalle de premios están disponibles en el portal oficial de la promoción.
Lotería Nacional de Beneficencia Celebra Sorteo LOTRA N.º 440 Dedicado a la Asociación Scouts de El Salvador
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) llevó a cabo el Sorteo LOTRA N.º 440, dedicado a la Asociación Scouts de El Salvador, bajo el lema “Construyendo un mundo mejor! ¡Siempre Listos!”. Esta organización trabaja diariamente en la formación de niñas, niños y jóvenes desde los 7 hasta los 22 años, junto a adultos voluntarios que guían un proceso educativo basado en valores, fomentando un país más solidario y responsable.
En reconocimiento al compromiso de la Asociación Scouts de El Salvador con la formación integral de nuevas generaciones, el sorteo resaltó su labor en la promoción de valores cívicos y responsabilidad social. Como parte del protocolo previo al evento, se realizó la Introducción de Premios Mayores y Presentación de Maletines de Balotas a cargo de Carmen Padilla, concejal del Consejo Nacional Scout.
Al finalizar el sorteo, el equipo de la Lotería entregó un enmarcado con el vigésimo de la semana a Armando Chacón, del Consejo Nacional Scout, como recuerdo de esta dedicatoria especial.
Los resultados del Sorteo LOTRA N.º 440, que generan ingresos para causas benéficas y contribuyen a la economía local a través de ventas y premios, son los siguientes:
Primer Premio: $380,000 – Billete N.º 21708 Vendido.
Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 19372 No vendido.
Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 39899 Vendido.
Para consultar todos los números ganadores, los interesados pueden ingresar al sitio web oficial www.lnb.gob.sv. Además, se invita a sintonizar el resumen de premios principales a las 5:30 p.m. por Canal 10.
La LNB, como entidad estatal dedicada a juegos de azar responsables, continúa promoviendo iniciativas que unen el entretenimiento con el apoyo a organizaciones comunitarias, impulsando así el sector de beneficencia y responsabilidad social corporativa en El Salvador.