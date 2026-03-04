Empresarial
Lotería Nacional de Beneficencia realiza Sorteo LOTRA N.º 441 en homenaje al centenario de Radio El Salvador
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) llevó a cabo el Sorteo LOTRA N.º 441, una edición especial dedicada a conmemorar los 100 años de Radio El Salvador, reconocida como la primera estación radial de Centroamérica, fundada en 1926.
El evento resalta el legado de la emisora, apodada «La Estación del Centenario», por su rol en acompañar a generaciones de salvadoreños a través de información, música y programas que han moldeado la memoria colectiva del país.
Según el comunicado oficial de la LNB, la radio ha sido testigo de los principales acontecimientos nacionales y continúa adaptándose a la era digital, consolidando su relevancia como medio de comunicación esencial y contribuyendo a fortalecer la identidad nacional.Como parte del protocolo previo al sorteo, se presentaron e introdujeron los Premios Mayores en compañía de Sergio Rivera, locutor de Radio El Salvador.
Además, se realizó la exhibición de los maletines de balotas junto a Jaime Martínez, también locutor de la emisora. Al concluir el acto, se entregó un enmarcado con el vigésimo de la semana a Marcela Garay, en reconocimiento a la trayectoria y aportes de Radio El Salvador a la radiodifusión nacional.Los resultados del Sorteo LOTRA N.º 441 son los siguientes:
Primer Premio: $195,000, correspondiente al Billete N.º 24370 (vendido).
Segundo Premio: $20,000, correspondiente al Billete N.º 13118 (no vendido).
Tercer Premio: $10,000, correspondiente al Billete N.º 25816 (vendido).
La LNB invita a los participantes a consultar la lista completa de números ganadores en su sitio web oficial, www.lnb.gob.sv. Adicionalmente, se transmitirá un resumen de los premios principales a las 5:30 p.m. por Canal 10.
La institución enfatiza que cada compra de productos como LOTRA y LOTÍN contribuye directamente a fortalecer sus programas de beneficencia, enfocados en acercar servicios de salud a las familias salvadoreñas.
Durante febrero de 2026, estos esfuerzos beneficiaron a 6,943 personas, con una inversión social total de $80,796.La LNB, como entidad estatal dedicada a la generación de recursos para obras sociales, reitera su invitación a participar en los «Miércoles de Alegría», promoviendo el juego responsable.
«Cuando jugás con Lotería, apoyás la beneficencia y también le das una posibilidad a tus sueños. Ese ‘algún día’ que imaginás… podría estar más cerca de lo que pensás», destaca el comunicado, acompañado de los lemas #EseDíaPuedeSerHoy, #JugáResponsablemente y #HoyEsElDía.
Esta edición especial no solo distribuye premios económicos, sino que también subraya el impacto cultural y social de instituciones como Radio El Salvador, en un contexto donde la LNB continúa posicionándose como un pilar de responsabilidad social en El Salvador, con sorteos que combinan entretenimiento y aportes comunitarios.
Digicel lanza DigiPremios Verano 2026 con más de 1,000 premios para clientes en El Salvador
Digicel activó la edición de verano de su promoción DigiPremios, una iniciativa que busca incentivar el uso de sus servicios mediante la acumulación de oportunidades de ganar premios, en un período donde los hogares priorizan el control del gasto.
La campaña, que se extiende del 2 de marzo al 30 de abril de 2026, aplica tanto para clientes prepago como pospago. Por cada dólar gastado en recargas, adquisición de paquetes, pago de facturas o activación de servicios, se otorga un punto (o “oportunidad”) que participa en los sorteos y activaciones instantáneas.
La empresa enfatiza la simplicidad: a mayor consumo habitual, mayor cantidad de participaciones acumuladas.En total se repartirán más de 1,000 premios, categorizados de la siguiente forma:Premios mensuales (mayor valor):
Consolas Nintendo Switch, PlayStation 5 y una scooter eléctrica.
Premios semanales: barbacoas, hieleras, bocinas Bluetooth y ventiladores.
Premios instantáneos: artículos de uso cotidiano, como destapadores, gorras trucker, botellas tipo pachón (prepago), toallas, vasos térmicos y sombrillas playeras (pospago).
La promoción se enmarca en la estrategia de Digicel de posicionarse como “la red del ahorro”, al convertir gastos recurrentes en telefonía móvil en beneficios adicionales.
Según el comunicado oficial, “en tiempos donde cada dólar cuenta, DigiPremios transforma el consumo habitual en una oportunidad adicional de ahorro y beneficio”.
Para participar, los usuarios deben registrarse o consultar su acumulado en el sitio https://digipremios.digicel.com.sv o mediante la aplicación My Digicel.Digicel mantiene presencia en 25 mercados del Caribe, Centro y Sudamérica, con más de 9 millones de clientes y un enfoque en inclusión digital y sostenibilidad.
En El Salvador, la compañía combina ofertas de conectividad con promociones periódicas como esta, que ya ha tenido ediciones temáticas previas (Back to School en enero y Navidad en diciembre de 2025-2026).Las bases completas y el detalle de premios están disponibles en el portal oficial de la promoción.
Lotería Nacional de Beneficencia Celebra Sorteo LOTRA N.º 440 Dedicado a la Asociación Scouts de El Salvador
La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) llevó a cabo el Sorteo LOTRA N.º 440, dedicado a la Asociación Scouts de El Salvador, bajo el lema “Construyendo un mundo mejor! ¡Siempre Listos!”. Esta organización trabaja diariamente en la formación de niñas, niños y jóvenes desde los 7 hasta los 22 años, junto a adultos voluntarios que guían un proceso educativo basado en valores, fomentando un país más solidario y responsable.
En reconocimiento al compromiso de la Asociación Scouts de El Salvador con la formación integral de nuevas generaciones, el sorteo resaltó su labor en la promoción de valores cívicos y responsabilidad social. Como parte del protocolo previo al evento, se realizó la Introducción de Premios Mayores y Presentación de Maletines de Balotas a cargo de Carmen Padilla, concejal del Consejo Nacional Scout.
Al finalizar el sorteo, el equipo de la Lotería entregó un enmarcado con el vigésimo de la semana a Armando Chacón, del Consejo Nacional Scout, como recuerdo de esta dedicatoria especial.
Los resultados del Sorteo LOTRA N.º 440, que generan ingresos para causas benéficas y contribuyen a la economía local a través de ventas y premios, son los siguientes:
Primer Premio: $380,000 – Billete N.º 21708 Vendido.
Segundo Premio: $20,000 – Billete N.º 19372 No vendido.
Tercer Premio: $10,000 – Billete N.º 39899 Vendido.
Para consultar todos los números ganadores, los interesados pueden ingresar al sitio web oficial www.lnb.gob.sv. Además, se invita a sintonizar el resumen de premios principales a las 5:30 p.m. por Canal 10.
La LNB, como entidad estatal dedicada a juegos de azar responsables, continúa promoviendo iniciativas que unen el entretenimiento con el apoyo a organizaciones comunitarias, impulsando así el sector de beneficencia y responsabilidad social corporativa en El Salvador.
Fedecrédito y Airpak | Western Union realizan alianza para el pago de remesas familiares
El SISTEMA FEDECRÉDITO dio a conocer su alianza con AirPak para facilitar el cobro de Remesas Familiares Western Union, acercando este importante servicio a más comunidades en todo el país.
Gracias a esta alianza, los salvadoreños podrán recibir sus Remesas Familiares Western Union en las ventanillas de las Cajas de Crédito, los Bancos de los Trabajadores, FEDESERVI y Agencias de FEDECRÉDITO, consolidándose como uno de los medios de pago de Remesas Familiares más relevantes en El Salvador, pagando más del 20% de las Remesas Familiares recibidas en el país.
“Estamos muy complacidos de anunciar esta alianza con AirPak, que permitirá a nuestros socios y clientes acceder de manera más fácil y cercana a sus Remesas Familiares. Sabemos que las remesas representan un apoyo primordial para miles de hogares salvadoreños y por ello, reforzamos nuestro compromiso de brindar servicios que contribuyan al bienestar de las familias y a la dinamización de la economía del país”, expresó Oscar Ruano, gerente de negocios de FEDECRÉDITO.
#Empresariales l Oscar Ruano, gerente de negocios de @SISFEDECREDITO, explica la alianza con AirPak para facilitar el cobro de remesas familiares Western Union, acercando este importante servicio a más comunidades en todo el país. pic.twitter.com/8XkRkHcOhG
— Diario Digital Cronio (@croniosv) February 24, 2026
“Con la ampliación de nuestra red de pago de remesas familiares, gracias a la alianza con el SISTEMA FEDECRÉDITO, seguimos fortaleciendo la experiencia de nuestros usuarios al acercar el servicio a más comunidades en todo el país. Nuestro objetivo es ofrecer un servicio cada vez más accesible, seguro y conveniente, y la incorporación de estos nuevos puntos de atención nos permite avanzar firmemente en ese compromiso”, expresó Enrique Cabrera, Gerente Comercial y de Operaciones de AirPak.
Las Remesas Familiares, que para muchos hogares salvadoreños constituyen un pilar fundamental dentro de sus presupuestos, ahora podrán recibirse con mayor comodidad y confianza. Esto es posible gracias al compromiso del SISTEMA FEDECRÉDITO de brindar un servicio cercano, cálido y accesible, porque sabemos que tú estás con quien te hace sentir importante.
El SISTEMA FEDECRÉDITO es la red financiera 100% salvadoreña con mayor cobertura nacional, con más de 850 puntos de atención en todo el país. Para más información llama al Call Center 2221-3333 o síguenos en nuestras redes sociales.