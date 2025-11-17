Principal
Proyecto inmobiliario The Cliff busca transformar la costa de El Salvador
Con la colocación simbólica de la primera piedra, inició oficialmente el proyecto inmobiliario The Cliff at El Sunzal, desarrollado por Towco, S.A. de C.V., que busca transformar la costa salvadoreña en un referente de arquitectura moderna y sostenible.
Ubicado en el corazón de Surf City, a solo 25 minutos de San Salvador, The Cliff ofrecerá una experiencia única frente al mar. La primera etapa del proyecto incluye 104 lotes residenciales, mientras que la segunda fase contemplará más de 100 apartamentos de lujo, piscinas naturales de agua salada y áreas de bienestar y spa.
Con una inversión que supera los $150 millones de dólares y una ejecución prevista para los próximos cinco años, Towco, S.A. de C.V. busca combinar exclusividad, naturaleza y confort en cada detalle del desarrollo. Daniel Ortiz, arquitecto de DOMA Arquitectos, destacó que el diseño prioriza la arquitectura orgánica, integrando los proyectos al entorno y evitando impactos negativos en los ecosistemas locales.
Según los desarrolladores, cerca del 50% de los lotes ya están vendidos, lo que refleja un clima de inversión favorable en la zona.
La ministra de Turismo, Morena Valdez, resaltó que Surf City concentra un 30% de la demanda nacional de habitaciones, y que la construcción y el turismo son los sectores con mayor crecimiento en los últimos seis años. Los desarrolladores también subrayaron que The Cliff contribuirá a la generación de empleo, dinamización de la economía local y fortalecimiento de la recaudación municipal.
Principal
Prevén un lunes con probabilidad de lluvias y tormentas acompañadas de un ambiente cálido
Este lunes, se prevén probabilidades de lluvias y tormentas en varias zonas de El Salvador, pero no evitará que el ambiente esté muy cálido, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Según el reporte del meteorólogo Juan José Figueroa, por la mañana, se espera un aumento en la nubosidad; y en horas cercanas al mediodía, se prevé la probabilidad de lluvias en la cadena volcánica, incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
Luego, ya en horas de la tarde, “se prevén algunas lluvias, acompañadas de actividad eléctrica, en sectores de la zona montañosa, franja volcánica y departamentos de la zona central”.
Finalmente, “por la noche, existe probabilidad de algunas lluvias en la zona norte, oriente y centro”.
Figueroa añadió que el viento estará variando, con velocidades que irán de los 09 a los 18 kilómetros por hora.
Pese a las lluvias y los leves vientos, el meteorólogo del MARN dijo que las temperaturas mantendrán el ambiente muy cálido, durante el día, y fresco por la noche y la madrugada.
“La principal influencia continúa siendo el flujo del este que, junto a sistemas de vaguadas, mantienen la probabilidad de lluvias y tormentas”, explicó Figueroa.
Principal
Fuerte sismo sacudió la mayor parte del país la noche del domingo
Un fuerte sismo de 4.5 grados de magnitud en la escala de Richter sacudió la mayor parte del país, la noche del domingo, reportó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
El epicentro fue frente a la costa del departamento de Usulután, a 42 kilómetros (km) al sur de la desembocadura del río Lempa.
La profundidad del movimiento telúrico, registrado específicamente a las 10:20 p. m., fue de 42 km.
Autoridades del MARN agregaron que el fenómeno “fue producido por la dinámica del proceso de subducción” y “debido a las características no hay alerta de tsunami”.
Principal
Chipilín, el perrito que da ejemplo al usar correctamente el semáforo peatonal
En redes sociales han viralizado a un perrito que da el ejemplo de como usar correctamente el semáforo peatonal en el Centro de San Salvador.
El hecho ocurrió sobre la calle Juan Pablo II, en la zona del Centro de Gobierno, específicamente en el área peatonal. En las imágenes se observa al can detenido junto a la acera, esperando a que el semáforo permita el paso seguro, mientras los transeúntes admiran su paciencia.
El video ha generado comentarios positivos, destacando la importancia de respetar las normas de tránsito, no solo para los humanos, sino como ejemplo de educación y convivencia vial.