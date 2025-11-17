Principal
Dos motociclistas son detenidos por conducir ebria y provocar accidentes
La Policía Nacional Civil informó sobre la detención de dos motociclistas que conducían bajo los efectos del alcohol, luego de protagonizar accidentes en distintos puntos del país.
José Antonio Rivera Aparicio colisionó su motocicleta contra la parte trasera de una patrulla que se encontraba estacionada mientras los agentes atendían otro incidente de tránsito. El conductor resultó lesionado y fue trasladado a un centro asistencial, donde un alcotest determinó que tenía 165° de alcohol en sangre. El hecho ocurrió en el km 12 ½ de la carretera Panamericana, distrito de San Martín, Salvador Este.
Por su parte, Elías Antonio Castillo Padilla perdió el control de su motocicleta y sufrió un accidente en el barrio El Refugio, distrito de San Juan Opico, La Libertad Centro. El examen de alcoholemia indicó que tenía 57° de alcohol en sangre.
Ambos serán remitidos por conducción peligrosa.
Prevén un lunes con probabilidad de lluvias y tormentas acompañadas de un ambiente cálido
Este lunes, se prevén probabilidades de lluvias y tormentas en varias zonas de El Salvador, pero no evitará que el ambiente esté muy cálido, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Según el reporte del meteorólogo Juan José Figueroa, por la mañana, se espera un aumento en la nubosidad; y en horas cercanas al mediodía, se prevé la probabilidad de lluvias en la cadena volcánica, incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
Luego, ya en horas de la tarde, “se prevén algunas lluvias, acompañadas de actividad eléctrica, en sectores de la zona montañosa, franja volcánica y departamentos de la zona central”.
Finalmente, “por la noche, existe probabilidad de algunas lluvias en la zona norte, oriente y centro”.
Figueroa añadió que el viento estará variando, con velocidades que irán de los 09 a los 18 kilómetros por hora.
Pese a las lluvias y los leves vientos, el meteorólogo del MARN dijo que las temperaturas mantendrán el ambiente muy cálido, durante el día, y fresco por la noche y la madrugada.
“La principal influencia continúa siendo el flujo del este que, junto a sistemas de vaguadas, mantienen la probabilidad de lluvias y tormentas”, explicó Figueroa.
Fuerte sismo sacudió la mayor parte del país la noche del domingo
Un fuerte sismo de 4.5 grados de magnitud en la escala de Richter sacudió la mayor parte del país, la noche del domingo, reportó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
El epicentro fue frente a la costa del departamento de Usulután, a 42 kilómetros (km) al sur de la desembocadura del río Lempa.
La profundidad del movimiento telúrico, registrado específicamente a las 10:20 p. m., fue de 42 km.
Autoridades del MARN agregaron que el fenómeno “fue producido por la dinámica del proceso de subducción” y “debido a las características no hay alerta de tsunami”.
Chipilín, el perrito que da ejemplo al usar correctamente el semáforo peatonal
En redes sociales han viralizado a un perrito que da el ejemplo de como usar correctamente el semáforo peatonal en el Centro de San Salvador.
El hecho ocurrió sobre la calle Juan Pablo II, en la zona del Centro de Gobierno, específicamente en el área peatonal. En las imágenes se observa al can detenido junto a la acera, esperando a que el semáforo permita el paso seguro, mientras los transeúntes admiran su paciencia.
El video ha generado comentarios positivos, destacando la importancia de respetar las normas de tránsito, no solo para los humanos, sino como ejemplo de educación y convivencia vial.