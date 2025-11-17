El Salvador impulsa educación financiera infantil para fortalecer la soberanía económica

La comunicadora alemana Lina Seiche compartió parte de su ponencia durante el evento Bitcoin Histórico desarrollado en San Salvador, donde resaltó la importancia de enseñar a los niños sobre el manejo del dinero, destacando que “los dictadores no enseñan a los niños sobre el dinero”.

Durante su intervención, Seiche relató cómo su postura favorable hacia El Salvador le generó rechazo dentro de la comunidad internacional de Bitcoin. “Perdí muchos amigos en el espacio Bitcoin cuando empecé a hablar positivamente de El Salvador. Como Bitcoiners, tenemos que oponer al Estado categóricamente”, explicó.

Sin embargo, su experiencia personal la llevó a colaborar con la Oficina de Bitcoin de El Salvador para desarrollar el primer programa de educación financiera dirigido a estudiantes de escuelas primarias públicas. “En El Salvador, los niños de siete años aprenden sobre dinero. ¿Díganme otro país que haga esto?”, cuestionó la comunicadora.

Seiche enfatizó que la educación financiera temprana busca que las nuevas generaciones comprendan el valor del dinero y cómo usarlo de manera responsable, en lugar de ser controladas por sistemas financieros que fomentan la deuda y el consumo. “Queremos que los estudiantes lleguen a un punto en el que puedan responder a la pregunta ‘¿qué es el dinero?’”, señaló.

Este programa piloto, denominado “¿Qué es dinero?”, pretende formar a los salvadoreños desde temprana edad en principios de soberanía financiera y responsabilidad económica, destacando al país como un ejemplo en la región en la implementación de educación sobre Bitcoin y finanzas.

