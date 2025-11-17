Santa Ana Centro entrega nueva cancha para fomentar deporte y convivencia juvenil

El Comandante y capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo, celebró desde la redes sociales la clasificación del Mundial de su país.

El 7 de Portugal lo hizo con dos publicaciones hechas en sus redes sociales.

Su primera publicación en Instagram mostraba una foto suya con la camiseta de Portugal, con la leyenda «¡SOMOS MUNDIALES! ¡A POR TODAS, PORTUGAL!», reflejando su orgullo a pesar de su ausencia.

En la segunda, el capitán de 40 años compartió una publicación de Portugal en la que se confirmaba el primer puesto del país en el Grupo F de la UEFA, lo que le aseguraba el pase directo al torneo del próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá, anunciado hace solo unos momentos.

La ausencia de Ronaldo se debió a una tarjeta roja recibida en la derrota del jueves ante Irlanda, la primera que recibe con Portugal.

Este hito supone la sexta participación de Ronaldo en un Mundial, un récord que ningún otro jugador masculino ha logrado, lo que le sitúa a la altura de Lionel Messi y Guillermo Ochoa,

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...