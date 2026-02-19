Principal
Protección Civil atendió más de 30 incendios en un día
Protección Civil informó que durante la jornada de ayer se atendieron un total de 36 incendios a escala nacional. Del total, 30 fueron incendios en maleza, dos forestales, uno en un basurero y uno más en un vehículo.
Las autoridades detallaron que los equipos de primera respuesta se desplazaron a distintos puntos del país para controlar y liquidar los siniestros, evitando su propagación y mayores afectaciones a la población y al medio ambiente.
Asimismo, recordaron que la Alerta Amarilla por incendios continúa vigente, por lo que instaron a la ciudadanía a acatar las recomendaciones de prevención y reportar de inmediato cualquier conato de incendio a las instituciones correspondientes.
Anuncian evaluación profunda del arbitraje nacional
El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Yamil Bukele, anunció que la institución abordará de inmediato el tema del arbitraje, al considerar que se trata de un aspecto delicado y sensible dentro del fútbol salvadoreño. El dirigente explicó que antes de emitir cualquier postura pública o tomar decisiones, se ha convocado a una reunión urgente con los responsables de las asignaciones arbitrales en el fútbol profesional.
Bukele señaló que el balompié nacional merece decisiones arbitrales acordes a la visión de desarrollo que se impulsa y al respeto que demanda su afición. Asimismo, reconoció que situaciones ocurridas en los últimos días han generado inquietud dentro de la federación.
En ese sentido, la FESFUT realizará una evaluación profunda del desempeño arbitral, con el objetivo de acelerar medidas que permitan elevar el nivel, la consistencia, la responsabilidad y la transparencia. El presidente enfatizó que el respeto a la competencia, a los clubes y a la afición es innegociable.
Pronostican ingreso de vientos nortes y bajas temperaturas a partir del fin de semana
El próximo domingo 22 de febrero ingresará un nuevo evento de vientos nortes que podría traer ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y una disminución de temperaturas para mediados de la próxima semana, según informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
La intensidad de los vientos podría alcanzar entre 50 y 70 km/h e incluso mayores en zonas que tiendan a favorecer el aceleramiento del viento durante el lunes y martes de la próxima semana.
Durante el evento, se prevé que las madrugadas más frías sean el miércoles, jueves y viernes con temperaturas que oscilarán entre 4 a 14 °C en zonas altas, de 14 a 19 °C en valles interiores y de 21 a 24 °C en la zona costera.
Ante el descenso de temperaturas y vientos nortes, el MARN recomienda abrigarse adecuadamente, cuidar a niños, adultos mayores y personas vulnerables, así como evitar la permanencia prolongada a la intemperie.
Además, evitar las quemas agrícolas en periodos de vientos fuertes y mantenerse informado por los canales oficiales del MARN.
De acuerdo con el pronóstico para este viernes, durante la madrugada y la mañana se prevé que el cielo esté parcialmente nublado, con posibles lluvias breves en horas de la madrugada en la zona central.
Por la tarde, el cielo estará parcialmente nublado sobre la cordillera volcánica, con énfasis en el sector occidental; y por la noche, se prevé un cielo poco nublado en el centro y occidente, y parcialmente nublado con posibles lluvias breves en la zona oriental.
El viento será del noreste, con velocidades entre 10 y 22 km/h. Por la tarde, únicamente en el sector costero, se tendrá el ingreso de la brisa marina, con velocidades entre 7 y 15 km/h.
«Las condiciones atmosféricas continúan regidas por el flujo del este y vaguadas», enfatizó el MARN.
Capturan a italianos que ofrecían maquinaria industrial falsificada
La Fiscalía General de la República (FGR) en conjunto con la Policía detuvo a Sandro Falanga, Raffaele Lanzetta, Luigi Barbato y Marco Falanga, de nacionalidad italiana, por el delito de violación de distintivos comerciales.
Los imputados fueron arrestados en San Miguel y se les ha perfilado como miembros de organizaciones criminales italianas que operaban en otros países del norte de América (donde tienen restricción de ingreso) y están asociados con la falsificación de marcas registradas, lavado de dinero y fraude.
De acuerdo a la investigación, los extranjeros operaban por medio de redes sociales y comercializaban productos de maquinaria profesional industrial, falsificando marcas registradas y vendiéndolas a precios elevados aun cuando eran equipos de baja calidad.
El ministerio público detalló que la red comenzó su operatividad a partir de agosto del año pasado; Barbato era el principal actor para realizar el ofrecimiento de los productos y se presentaba como el representante de El Salvador y Centroamérica de CATLINE.
Dicho comercio era promovido como la filial de una reconocida empresa de fabricación de maquinaria pesada para construcción, minería, y motores industriales, según denunció una víctima por medio de redes sociales.
El reporte oficial da cuenta que la víctima recibió una factura comercial falsa bajo el nombre de la empresa Grupo Motores de R.L, supuestamente ubicada en Santa Ana. Al realizar las averiguaciones, no se encontró registro ni de la empresa ni de la ubicación del establecimiento.
Otra de las víctimas expuso en redes sociales que Barbato también se hacía pasar como un reconocido chef que tenía a la venta sus utensilios de cocina «de marcas reconocidas», las cuales ofrecía a altos precios, pero al verificar, los productos eran imitaciones.
Los italianos comenzaron a alquilar vehículos desde mayo a diciembre de 2025 y según los reportes, un establecimiento les arrendó al menos siete vehículos, entre pickups y camionetas con un gasto de alquiler de al menos $33,000.
La FGR ha hecho un llamado a las personas que hayan sido estafadas por estos extranjeros, para que se acerquen a cualquier sede fiscal para interponer su denuncia.