Pronostican ambiente caluroso y lluvias aisladas en zonas montañosas
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador informó que este inicio de semana estará marcado por cielo despejado durante la mañana y un ambiente caluroso en horas diurnas.
Según el pronóstico oficial, hacia el final de la tarde y durante la noche se espera incremento de nubosidad en la zona montañosa del país, con probabilidad de algunas lluvias de rápido desplazamiento.
La institución detalló que el viento oscilará entre los 10 y 20 kilómetros por hora, manteniendo condiciones relativamente estables en la mayor parte del territorio.
Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante las altas temperaturas previstas para el día.
El Fonat refuerza la cultura vial en los centros escolares
El Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat) beneficia a más de 5,000 estudiantes a través de los Comités de Seguridad Vial a escala nacional. Esto como parte de las acciones estratégicas que impulsa la institución para contribuir a la reducción de los siniestros de tránsito en el país.
Desde el inicio del año escolar, el Fonat ha activado los protocolos de protección a través de los comités en distintos centros educativos, con el objetivo de reforzar la cultura de prevención y respeto a las normas de tránsito.
«Esta iniciativa busca salvaguardar la vida y la integridad de nuestros niños y jóvenes, fomentando entornos escolares más seguros», enfatizó la institución.
De acuerdo con el Fonat, estas acciones benefician a miles de estudiantes, quienes no solo reciben orientación y formación en seguridad vial, si no también se convierten en promotores de una nueva cultura vial.
«Los estudiantes participan en procesos de sensibilización, acompañamiento técnico y entrega de elementos de protección, todo esto con el objetivo de influir positivamente en ellos y en las conductas de sus compañeros, docentes y familias», indicó.
La institución reafirma el compromiso de continuar enfocando los esfuerzos por la prevención en población estudiantil, convencidos de que la educación y la formación temprana son pilares fundamentales para reducir los riesgos.
Las exportaciones de café crecieron 260.5 % en enero de 2026
El reconocimiento internacional de calidad y elevados estándares de sabor del café salvadoreño se materializó en enero pasado en ventas internacionales que superaron los $28.2 millones.
Este monto implica un crecimiento del 260.5 %, al comparar los resultados con los obtenidos en enero de 2025, cuando las ventas del grano nacional sumaron $7.9 millones, lo que implica una diferencia de $20.3 millones.
Los $28.2 millones de enero de este año equivalen a 84.8 quintales que fueron comercializados por $331.6 cada uno.
Estos datos convierten al primer mes de 2026 en el mejor enero en cuanto a las exportaciones de café en los últimos 10 años, casi triplicando el último mejor desempeño que se tuvo en 2023 con una comercialización que ascendió $10.5 millones.
En detalle, los datos estadísticos del Banco Central de Reserva (BCR) que las ventas enero del grano nacional sumaron $6.2 millones en 2017; $4.5 millones en 2018; $7.2 millones en 2019; $7.6 millones en 2020; $5.6 millones en 2021; 6.3 millones en 2022; $10.5 millones en 2023; $4.3 millones en 2024; $7.9 millones en 2025; y $28.2 este año.
Asimismo, en la cima de los principales compradores del grano nacional se siguen posicionando Estados Unidos con $18.6 millones; y Bélgica con $3.1 millones hasta el cierre del mes anterior.
Sin embargo, otros destinos hasta los que llegó el café de El Salvador fueron Italia, Finlandia, Alemania, Canadá, Sudáfrica, Japón, Australia, y Francia, según los registros del banco estatal.
Este auge en ventas permitió que durante enero de 2026, el café signifique el 5 % de las exportaciones totales de El Salvador.
Por otra parte, las estadísticas oficiales también mostraron que otro producto tradicional que mostró una fuerte comercialización durante el mes en análisis fue el azúcar de caña, la cual alcanzó ventas por $40.4 millones.
Es decir, que este producto registró un alza del 111.9 % con respecto al registro de 2025 cuando sumó ventas por $19 millones, lo que implica un saldo adicional de $29.4 millones.
EXPORTACIONES GENERALES
El último reporte de comercio exterior del Banco Central de Reserva (BCR), reveló que el año arrancó con flujos importantes en las exportaciones de los productos que El Salvador vende al mundo.
Durante enero de 2026, las ventas internacionales sumaron $559.4 millones, lo que implica un crecimiento del 8.5 %, al comparar los datos con los registrados en el mismo mes del año previo, cuando ascendieron a $515.7 millones.
Los datos del BCR también indican que Estados Unidos y Centroamérica se mantienen como los principales mercados de los productos salvadoreños, con 36.9 % de las exportaciones que son enviadas al primero, y el 50.3 % hacia el segundo.
Israel e Irán escalan conflicto tras ataque a instalaciones nucleares y represalias con misiles
Israel e Irán atraviesan uno de los momentos más tensos de su historia reciente, luego de un ataque israelí sin precedentes contra instalaciones nucleares y militares iraníes que desató una fuerte represalia y elevó la alarma internacional ante una posible escalada regional.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que la “Operación León Ascendente” impactó la principal planta de enriquecimiento de uranio en Natanz, además de científicos nucleares y estructuras vinculadas al programa de misiles balísticos iraní. Medios estatales iraníes informaron que entre los fallecidos estaría Hossein Salami, comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica.
Como respuesta, Irán lanzó cientos de misiles y drones hacia ciudades israelíes, especialmente Tel Aviv, intensificando el intercambio de ataques. En paralelo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que Washington no participó ni brindó asistencia en la ofensiva israelí.
La nueva crisis se suma a episodios recientes de alta tensión. En abril de 2024, Irán atacó directamente a Israel con más de 300 proyectiles, en represalia por un bombardeo contra una sede diplomática iraní en Damasco. Israel respondió posteriormente con ataques selectivos en territorio iraní.
De aliados estratégicos a rivales irreconciliables
Aunque hoy son enemigos declarados, ambos países mantuvieron estrecha cooperación hasta 1979. Durante el gobierno del sha Mohammad Reza Pahlavi, Irán fue un socio clave de Israel en materia energética y militar, incluyendo acuerdos petroleros y proyectos conjuntos de defensa.
La Revolución iraní de 1979 marcó el punto de quiebre. Con la llegada al poder del ayatola Ruhollah Jomeini, la nueva República Islámica adoptó una postura abiertamente hostil hacia Israel y Estados Unidos, redefiniendo el equilibrio geopolítico en Medio Oriente.
Actualmente, el enfrentamiento se desarrolla en un contexto regional ya tensionado por la guerra entre Israel y Hamas desde octubre de 2023. Potencias occidentales buscan evitar que la confrontación derive en un conflicto de mayor escala que involucre a otros actores del Medio Oriente.