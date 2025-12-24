Principal
Presidente Bukele reafirma su postura contra las pandillas tras video publicado por Hillary Clinton
El presidente Nayib Bukele respondió públicamente a declaraciones de la exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, relacionadas con el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). En su mensaje, el mandatario afirmó que, si existen sospechas de torturas dentro del sistema penitenciario, El Salvador está dispuesto a cooperar plenamente con la comunidad internacional para esclarecer cualquier señalamiento.
El Presidente Bukele señaló que su gobierno estaría incluso dispuesto a liberar a toda la población carcelaria, incluidos líderes de pandillas y personas calificadas como “presos políticos”, a cualquier país que acepte recibirlos, bajo una condición clara: que la liberación sea total. Añadió que esta medida facilitaría a periodistas y organizaciones no gubernamentales el acceso a miles de exreclusos para entrevistas, lo que permitiría contrastar testimonios y verificar si existe una práctica sistemática de abusos.
Las declaraciones del presidente se dieron luego de que Hillary Clinton invitara a escuchar los testimonios de Juan, Andry y Wilmer, quienes aseguran haber sido señalados como pandilleros sin pruebas y deportados a una prisión en El Salvador.
Bomberos rescatan persona atrapada en accidente de tránsito en San Martín
Esta mañana, elementos de cuerpo de Bomberos de El Salvador, atendieron una emergencia sobre el kilómetro 14 de la carretera Panamericana en el distrito de San Martín, San Salvador.
Tras reportarse un fuerte accidente de tránsito que dejó a dos personas atrapadas entre los hierros retorcidos de la unidad en la que se conducían.
Los Bomberos utilizaron equipo hidráulico para liberar a las dos víctimas del accidente quienes fueron estabilizadas y trasladadas a un centro asistencial.
Regresaba de un culto cristiano cuando fue atropellado por un vehículo en La Libertad
Como Salvador Linos Argumedo, de 75 años, ha sido identificado el adulto mayor que falleció al ser atropellado en Villa Lourdes, Distrito de Colón, La Libertad.
Según fuentes cercanas, la víctima caminaba anoche sobre la vía luego que regresaba de un evento cristiano, cuando fue embestido por un vehículo
A pesar de que el personal de socorro lo auxilió, don Salvador perdió la vida en el lugar producto de sus fuertes lesiones.
Hasta el momento, se desconoce si el conductor involucrado permaneció en la escena o si huyó.
“Si sos delicada pagá Uber”: mujeres se agarran del pelo en un microbús de la ruta 4
Dos mujeres se fueron a los jalones de cabellos y a empujones dentro de una unidad del transporte colectivo, para arreglar sus indiferencias.
Según información compartida en redes sociales, el hecho de intolerancia fue captado dentro de un microbús de la ruta 4 y en pleno recorrido.
En el video se observa cuando las mujeres viajan sentadas y, repentinamente, se agarran a golpes mientras otros usuarios intervienen en el hecho.
Hasta el momento, se desconocen las causas reales por las que ellas decidieron arreglar el problema de esa manera irresponsable.