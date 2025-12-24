Presidente Bukele reafirma su postura contra las pandillas tras video publicado por Hillary Clinton

El presidente Nayib Bukele respondió públicamente a declaraciones de la exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, relacionadas con el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). En su mensaje, el mandatario afirmó que, si existen sospechas de torturas dentro del sistema penitenciario, El Salvador está dispuesto a cooperar plenamente con la comunidad internacional para esclarecer cualquier señalamiento.

El Presidente Bukele señaló que su gobierno estaría incluso dispuesto a liberar a toda la población carcelaria, incluidos líderes de pandillas y personas calificadas como “presos políticos”, a cualquier país que acepte recibirlos, bajo una condición clara: que la liberación sea total. Añadió que esta medida facilitaría a periodistas y organizaciones no gubernamentales el acceso a miles de exreclusos para entrevistas, lo que permitiría contrastar testimonios y verificar si existe una práctica sistemática de abusos.

Las declaraciones del presidente se dieron luego de que Hillary Clinton invitara a escuchar los testimonios de Juan, Andry y Wilmer, quienes aseguran haber sido señalados como pandilleros sin pruebas y deportados a una prisión en El Salvador.

