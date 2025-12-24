Condenas ejemplares de hasta 353 años de prisión para pandilleros de la MS por diversos delitos

La fiscalía logró que dos pandilleros de la MS-13 recibieran condenas de hasta 353 años de prisión por cometer varios delitos graves.

Los imputados operaban en los distritos de Santa Rosa de Lima, Anamorós, Conchagua y en colonias de La Unión como Campo Villalta, Punta Jocote y otras.

Rafael Ventura fue condenado por los siguientes delitos:

➡️4 homicidios agravados.

➡️5 casos de extorsión agravada.

➡️1 intento de homicidio.

➡️Proposición, conspiración y asociaciones delictivas.

➡️6 casos de proposición y conspiración para cometer homicidio.

➡️Contrabando de mercadería.

➡️Tráfico ilícito de arma de fuego.

Además, el imputado, Dionisio Jiménez fue condenado a 315 años de cárcel por los siguientes delitos:

➡️ 11 casos de extorsión agravada.

➡️Organizaciones ilícitas.

➡️2 homicidios agravados.

➡️Tráfico ilícito de arma de fuego.

➡️Contrabando de mercadería.

