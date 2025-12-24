Principal
Nueva York reconoce la trayectoria y visión de Eduardo Zelaya
El 2025 marcó un punto decisivo en la carrera de Eduardo Zelaya, quien consolidó su proyección internacional gracias a su formación especializada y a una trayectoria caracterizada por el profesionalismo y el criterio estético. Su talento fue reconocido en Nueva York, donde recibió un homenaje durante un fashion show por representar con excelencia la moda salvadoreña en escenarios internacionales.
A lo largo del año, Zelaya asesoró a mujeres influyentes, entre ellas la embajadora Milena Mayorga, así como a ejecutivas, artistas y figuras públicas que confían en su capacidad para fortalecer su presencia, seguridad y estilo. Su agenda internacional incluyó España, donde perfeccionó técnicas junto al diseñador Hannibal Laguna y participó en el styling de una colección presentada en la Semana de la Moda, además de su paso por Tailandia durante el certamen Miss Universo, donde incorporó referentes globales de imagen y puesta en escena.
El profesional salvadoreño también reafirmó su compromiso con la formación continua, estudiando tendencias, analizando siluetas y materiales, y aplicando estos conocimientos tanto en su trabajo como en su imagen personal. El reconocimiento en Nueva York refleja su visión, disciplina y talento, consolidándolo como un referente del fashion styling y proyectando la moda salvadoreña más allá de las fronteras, con miras a nuevos desafíos internacionales en 2026.
Principal
Bomberos rescatan persona atrapada en accidente de tránsito en San Martín
Esta mañana, elementos de cuerpo de Bomberos de El Salvador, atendieron una emergencia sobre el kilómetro 14 de la carretera Panamericana en el distrito de San Martín, San Salvador.Latinos y latinoamericanos
Tras reportarse un fuerte accidente de tránsito que dejó a dos personas atrapadas entre los hierros retorcidos de la unidad en la que se conducían.
Los Bomberos utilizaron equipo hidráulico para liberar a las dos víctimas del accidente quienes fueron estabilizadas y trasladadas a un centro asistencial.
Principal
Regresaba de un culto cristiano cuando fue atropellado por un vehículo en La Libertad
Como Salvador Linos Argumedo, de 75 años, ha sido identificado el adulto mayor que falleció al ser atropellado en Villa Lourdes, Distrito de Colón, La Libertad.Historia
Según fuentes cercanas, la víctima caminaba anoche sobre la vía luego que regresaba de un evento cristiano, cuando fue embestido por un vehículo
A pesar de que el personal de socorro lo auxilió, don Salvador perdió la vida en el lugar producto de sus fuertes lesiones.
Hasta el momento, se desconoce si el conductor involucrado permaneció en la escena o si huyó.
Principal
“Si sos delicada pagá Uber”: mujeres se agarran del pelo en un microbús de la ruta 4
Dos mujeres se fueron a los jalones de cabellos y a empujones dentro de una unidad del transporte colectivo, para arreglar sus indiferencias.
Según información compartida en redes sociales, el hecho de intolerancia fue captado dentro de un microbús de la ruta 4 y en pleno recorrido.
En el video se observa cuando las mujeres viajan sentadas y, repentinamente, se agarran a golpes mientras otros usuarios intervienen en el hecho.
Hasta el momento, se desconocen las causas reales por las que ellas decidieron arreglar el problema de esa manera irresponsable.