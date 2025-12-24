Nueva York reconoce la trayectoria y visión de Eduardo Zelaya

El 2025 marcó un punto decisivo en la carrera de Eduardo Zelaya, quien consolidó su proyección internacional gracias a su formación especializada y a una trayectoria caracterizada por el profesionalismo y el criterio estético. Su talento fue reconocido en Nueva York, donde recibió un homenaje durante un fashion show por representar con excelencia la moda salvadoreña en escenarios internacionales.

A lo largo del año, Zelaya asesoró a mujeres influyentes, entre ellas la embajadora Milena Mayorga, así como a ejecutivas, artistas y figuras públicas que confían en su capacidad para fortalecer su presencia, seguridad y estilo. Su agenda internacional incluyó España, donde perfeccionó técnicas junto al diseñador Hannibal Laguna y participó en el styling de una colección presentada en la Semana de la Moda, además de su paso por Tailandia durante el certamen Miss Universo, donde incorporó referentes globales de imagen y puesta en escena.

El profesional salvadoreño también reafirmó su compromiso con la formación continua, estudiando tendencias, analizando siluetas y materiales, y aplicando estos conocimientos tanto en su trabajo como en su imagen personal. El reconocimiento en Nueva York refleja su visión, disciplina y talento, consolidándolo como un referente del fashion styling y proyectando la moda salvadoreña más allá de las fronteras, con miras a nuevos desafíos internacionales en 2026.

