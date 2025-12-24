Alta afluencia impulsa dinamismo económico en el corazón de la capital

La directora general de APLAN, Adriana Larín, destacó que desde el 5 de diciembre y hasta el domingo reciente se registró un lleno total en el Centro Histórico, con una afluencia cercana a los 2.8 millones de visitantes durante ese período.

De acuerdo con la funcionaria, esta cifra representa un crecimiento aproximado del 12 % en comparación con el año anterior, lo que refleja el creciente interés de turistas nacionales y extranjeros por disfrutar de las actividades culturales, comerciales y recreativas que ofrece la zona.

Larín subrayó que estos resultados consolidan al Centro Histórico como uno de los principales puntos de encuentro y desarrollo económico del país, impulsando el comercio, el turismo y la proyección positiva de la capital salvadoreña.

