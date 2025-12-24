Principal
Alta afluencia impulsa dinamismo económico en el corazón de la capital
La directora general de APLAN, Adriana Larín, destacó que desde el 5 de diciembre y hasta el domingo reciente se registró un lleno total en el Centro Histórico, con una afluencia cercana a los 2.8 millones de visitantes durante ese período.
De acuerdo con la funcionaria, esta cifra representa un crecimiento aproximado del 12 % en comparación con el año anterior, lo que refleja el creciente interés de turistas nacionales y extranjeros por disfrutar de las actividades culturales, comerciales y recreativas que ofrece la zona.
Larín subrayó que estos resultados consolidan al Centro Histórico como uno de los principales puntos de encuentro y desarrollo económico del país, impulsando el comercio, el turismo y la proyección positiva de la capital salvadoreña.
Bomberos rescatan persona atrapada en accidente de tránsito en San Martín
Esta mañana, elementos de cuerpo de Bomberos de El Salvador, atendieron una emergencia sobre el kilómetro 14 de la carretera Panamericana en el distrito de San Martín, San Salvador.
Tras reportarse un fuerte accidente de tránsito que dejó a dos personas atrapadas entre los hierros retorcidos de la unidad en la que se conducían.
Los Bomberos utilizaron equipo hidráulico para liberar a las dos víctimas del accidente quienes fueron estabilizadas y trasladadas a un centro asistencial.
Regresaba de un culto cristiano cuando fue atropellado por un vehículo en La Libertad
Como Salvador Linos Argumedo, de 75 años, ha sido identificado el adulto mayor que falleció al ser atropellado en Villa Lourdes, Distrito de Colón, La Libertad.
Según fuentes cercanas, la víctima caminaba anoche sobre la vía luego que regresaba de un evento cristiano, cuando fue embestido por un vehículo
A pesar de que el personal de socorro lo auxilió, don Salvador perdió la vida en el lugar producto de sus fuertes lesiones.
Hasta el momento, se desconoce si el conductor involucrado permaneció en la escena o si huyó.
“Si sos delicada pagá Uber”: mujeres se agarran del pelo en un microbús de la ruta 4
Dos mujeres se fueron a los jalones de cabellos y a empujones dentro de una unidad del transporte colectivo, para arreglar sus indiferencias.
Según información compartida en redes sociales, el hecho de intolerancia fue captado dentro de un microbús de la ruta 4 y en pleno recorrido.
En el video se observa cuando las mujeres viajan sentadas y, repentinamente, se agarran a golpes mientras otros usuarios intervienen en el hecho.
Hasta el momento, se desconocen las causas reales por las que ellas decidieron arreglar el problema de esa manera irresponsable.