Principal
Defensoría refuerza controles y atención durante temporada festiva
El Gobierno mantiene su compromiso con la protección de la economía familiar de los salvadoreños, a través del despliegue nacional de la Defensoría del Consumidor durante la temporada de Navidad y fin de año, con presencia en centros comerciales, parques y plazas del país, así como en las oficinas regionales de Santa Ana y San Miguel.
El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, informó que se han recibido alrededor de 1,000 denuncias, de las cuales casi 800 han sido atendidas de forma exitosa, logrando la recuperación de $541,000 para los consumidores, principalmente en casos relacionados con servicios financieros, vehículos, mobiliario y electrodomésticos, además de más de 300 verificaciones realizadas a escala nacional.
Asimismo, destacó el uso de la plataforma Compara para facilitar la elección informada de los consumidores y detalló que, mediante la Defensoría Navideña, ya se superan las 8,000 atenciones, apoyadas por los canales 910 y WhatsApp 7844 1482.
Principal
Denuncian a vándalos captados dañando las luces navideñas en una casa en Zacatecoluca
Las cámaras de seguridad captaron a un par de jóvenes que dañaron las luces navideñas del inmueble ubicado en el distrito de Zacatecoluca.
En el video se observa a dos vándalos caminando sobre la 5° calle poniente del Barrio de los Remedios, en el distrito de Zacatecoluca.
Las imágenes permiten ver que uno de los sujetos se dirige hacia un cable de las luces navideñas y comienza a jalonear.
Posteriormente las cámaras captaron cuando las luces se desprendían debido a la violencia con la que son tironeadas por los delincuentes.
Los denunciantes agregaron que en la zona últimamente se incrementan los hurtos en las viviendas y los vehículos estacionados en el sector
Principal
Bomberos verifican ventas de productos pirotécnicos
El Cuerpo de Bomberos de El Salvador, junto con elementos de Protección Civil, realizan inspecciones en los comercios de productos pirotécnicos instalados en el distrito de San Luis Talpa, La Paz Oeste.
Estas acciones son con el objetivo de verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y prevenir incidentes durante la temporada de Navidad y fin de año.
Las instituciones del Estado siguen trabajando para que las familias salvadoreñas disfruten de una temporada segura.
Principal
Bomberos sofocan incendio en vivienda construida con lámina y madera en San Vicente
Un incendio dejó una vivienda reducida a cenizas se registró en la colonia Buen Amanecer, San Vicente Sur, informó el Cuerpo de Bomberos El Salvador (CBES).Historia
Autoridades indicaron que se trató de un incendio estructural que consumió en su totalidad una vivienda construida con lámina y madera.
El suceso tuvo lugar en el distrito de Tecoluca Centro, detalló la institución de socorro en sus redes sociales.
Bomberos indicaron que removieron escombros y refrescaron la zona para evitar propagación de las llamas en el entorno y no reportaron personas fallecidas ni lesionadas