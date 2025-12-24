Mensaje navideño del presidente Nayib Bukele llama a la unidad

Dos mujeres se fueron a los jalones de cabellos y a empujones dentro de una unidad del transporte colectivo, para arreglar sus indiferencias.

Según información compartida en redes sociales, el hecho de intolerancia fue captado dentro de un microbús de la ruta 4 y en pleno recorrido.

En el video se observa cuando las mujeres viajan sentadas y, repentinamente, se agarran a golpes mientras otros usuarios intervienen en el hecho.

Hasta el momento, se desconocen las causas reales por las que ellas decidieron arreglar el problema de esa manera irresponsable.

