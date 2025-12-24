Principal
“Si sos delicada pagá Uber”: mujeres se agarran del pelo en un microbús de la ruta 4
Dos mujeres se fueron a los jalones de cabellos y a empujones dentro de una unidad del transporte colectivo, para arreglar sus indiferencias.
Según información compartida en redes sociales, el hecho de intolerancia fue captado dentro de un microbús de la ruta 4 y en pleno recorrido.
En el video se observa cuando las mujeres viajan sentadas y, repentinamente, se agarran a golpes mientras otros usuarios intervienen en el hecho.
Hasta el momento, se desconocen las causas reales por las que ellas decidieron arreglar el problema de esa manera irresponsable.
Bomberos rescatan persona atrapada en accidente de tránsito en San Martín
Esta mañana, elementos de cuerpo de Bomberos de El Salvador, atendieron una emergencia sobre el kilómetro 14 de la carretera Panamericana en el distrito de San Martín, San Salvador.
Tras reportarse un fuerte accidente de tránsito que dejó a dos personas atrapadas entre los hierros retorcidos de la unidad en la que se conducían.
Los Bomberos utilizaron equipo hidráulico para liberar a las dos víctimas del accidente quienes fueron estabilizadas y trasladadas a un centro asistencial.
Regresaba de un culto cristiano cuando fue atropellado por un vehículo en La Libertad
Como Salvador Linos Argumedo, de 75 años, ha sido identificado el adulto mayor que falleció al ser atropellado en Villa Lourdes, Distrito de Colón, La Libertad.
Según fuentes cercanas, la víctima caminaba anoche sobre la vía luego que regresaba de un evento cristiano, cuando fue embestido por un vehículo
A pesar de que el personal de socorro lo auxilió, don Salvador perdió la vida en el lugar producto de sus fuertes lesiones.
Hasta el momento, se desconoce si el conductor involucrado permaneció en la escena o si huyó.
Mensaje navideño del presidente Nayib Bukele llama a la unidad
El presidente de la República, Nayib Bukele, compartió un mensaje con motivo de la Navidad, en el que hizo un llamado a la unión familiar, la gratitud y el cuidado de los logros alcanzados como nación.
“Que esta navidad nos encuentre a todos cerca de nuestros seres queridos, valorando lo que tenemos y cuidando lo que hemos construido juntos”, expresó el mandatario.