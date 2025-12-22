PNC saca de circulación a dos conductores borrachos

Las autoridades de la Policía Nacional Civil informaron que en las últimas horas han sacado de circulación a dos sujetos que manejaban bajo los efectos de bebidas embriagantes.

Las capturas se realizaron en diversos puntos del país. El primero de ellos fue identificado como Carlos Antonio Rosa Pérez, de 21 años, quien ocasionó un accidente de tránsito en horas de la madrugada, que dejó a 2 personas lesionadas.

Tras realizarle la prueba de alcohotest, el resultado reflejó que manejaba con 138° de alcohol.

El segundo capturado es William Alexander Aguilar, quién colisionó con un camión y la prueba arrojó que manejaba con 171° de alcohol.

Ambos detenidos serán puestos a la orden de un juez.

