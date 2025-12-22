Principal
Conductor vuelca con su vehículo en bulevar Constitución
Esta mañana muy temprano, se registró un siniestro vial en la intersección del bulevar Constitución y la calle Zacamil.
Según las autoridades, el conductor de un vehículo manejaba a excesiva velocidad y perdió el control del volante, lo que provocó que terminara volcando.
Equipos correspondientes se encuentran en el lugar atendiendo la situación y regulando el tránsito.
El paso vehicular se mantiene habilitado de manera controlada, por lo que se recomienda a los conductores circular con precaución y atender las indicaciones del personal en la zona.
Un fallecido y 11 lesionados en accidente de tránsito en Metapán
Una persona fallecida y 11 personas lesionadas dejó un grave accidente de tránsito registrado en las últimas horas en el distrito de Metapán, departamento de Santa Ana.
De acuerdo con información preliminar, el vehículo en el que se transportaban las víctimas cayó a un precipicio de aproximadamente 8 metros de profundidad, provocando múltiples lesiones entre los ocupantes y la muerte de una de las personas que viajaban en la unidad.
Equipos de Cruz Roja Salvadoreña acudieron de inmediato al lugar para realizar las labores de rescate, estabilización y traslado de los heridos, quienes fueron llevados a un centro hospitalario para recibir atención médica especializada.
Las autoridades correspondientes ya investigan las causas del percance.
Motociclista pierde la vida al accidentarse en Ilobasco, esta madrugada
Esta madrugada se reportó un fuerte accidente de tránsito en la calle que conduce al cantón Quesera, distrito de Ilobasco, Cabañas.
En este incidente Rudi Florentino Alvarado, se conducía a bordo de una motocicleta cuando se accidentó, siendo trasladado gravemente al hospital.
Sin embargo, debido a sus graves lesiones se ha informado que falleció mientras el personal médico le brindaba atenciones especializadas.
Florentino Alvarado está siendo velado en el caserío Santa Lucia, Ilobasco de dónde era originario, según información compartida en redes sociales.
PNC captura a un homeboy de la MS en San juan Opico
Las autoridades de la Policía Nacional Civil lograron la captura de Juan Antonio Rivas Cerritos, de 50 años, sujeto que está fichado como homeboy de la MS13, clica Chilamates Locos Salvatruchos.
Según las autoridades policiales, el sujeto tiene antecedentes desde el año 2008 por homicidio en grado de tentativa y daños.
Así mismo, destacaron que este pandillero dedicó su vida a delinquir con la función de mover los ilícitos de la pandilla, un pasado que trató de borrar modificando los tatuajes alusivos a la MS13.
Sin embargo, fue ubicado en el cantón San Antonio, en San Juan Opico, La Libertad Centro. Será procesado por el delito de agrupaciones ilícitas y enviado de manera inmediata al CECOT.