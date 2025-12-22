Incendio en vivienda deja una persona lesionada en San Salvador

Una persona fallecida y 11 personas lesionadas dejó un grave accidente de tránsito registrado en las últimas horas en el distrito de Metapán, departamento de Santa Ana.

De acuerdo con información preliminar, el vehículo en el que se transportaban las víctimas cayó a un precipicio de aproximadamente 8 metros de profundidad, provocando múltiples lesiones entre los ocupantes y la muerte de una de las personas que viajaban en la unidad.

Equipos de Cruz Roja Salvadoreña acudieron de inmediato al lugar para realizar las labores de rescate, estabilización y traslado de los heridos, quienes fueron llevados a un centro hospitalario para recibir atención médica especializada.

Las autoridades correspondientes ya investigan las causas del percance.

