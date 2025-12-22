Principal
Incendio en vivienda deja una persona lesionada en San Salvador
Personal de cuerpo de Bomberos atendieron un incendio en el interior de una vivienda ubicada en la 20.ª Avenida Norte, en San Salvador Centro, donde una persona resultó lesionada.
Una llamada al 913 alertó a los Bomberos sobre la emergencia, quienes atendieron el llamado de manera inmediata.
Los Bomberos ejecutaron maniobras de control para detener el avance del fuego y evitar afectaciones en viviendas cercanas.
El incendio fue controlado y, posteriormente, las autoridades realizan la inspección para determinar la causa principal del siniestro.
Un fallecido y 11 lesionados en accidente de tránsito en Metapán
Una persona fallecida y 11 personas lesionadas dejó un grave accidente de tránsito registrado en las últimas horas en el distrito de Metapán, departamento de Santa Ana.
De acuerdo con información preliminar, el vehículo en el que se transportaban las víctimas cayó a un precipicio de aproximadamente 8 metros de profundidad, provocando múltiples lesiones entre los ocupantes y la muerte de una de las personas que viajaban en la unidad.
Equipos de Cruz Roja Salvadoreña acudieron de inmediato al lugar para realizar las labores de rescate, estabilización y traslado de los heridos, quienes fueron llevados a un centro hospitalario para recibir atención médica especializada.
Las autoridades correspondientes ya investigan las causas del percance.
Motociclista pierde la vida al accidentarse en Ilobasco, esta madrugada
Esta madrugada se reportó un fuerte accidente de tránsito en la calle que conduce al cantón Quesera, distrito de Ilobasco, Cabañas.
En este incidente Rudi Florentino Alvarado, se conducía a bordo de una motocicleta cuando se accidentó, siendo trasladado gravemente al hospital.
Sin embargo, debido a sus graves lesiones se ha informado que falleció mientras el personal médico le brindaba atenciones especializadas.
Florentino Alvarado está siendo velado en el caserío Santa Lucia, Ilobasco de dónde era originario, según información compartida en redes sociales.
PNC captura a un homeboy de la MS en San juan Opico
Las autoridades de la Policía Nacional Civil lograron la captura de Juan Antonio Rivas Cerritos, de 50 años, sujeto que está fichado como homeboy de la MS13, clica Chilamates Locos Salvatruchos.
Según las autoridades policiales, el sujeto tiene antecedentes desde el año 2008 por homicidio en grado de tentativa y daños.
Así mismo, destacaron que este pandillero dedicó su vida a delinquir con la función de mover los ilícitos de la pandilla, un pasado que trató de borrar modificando los tatuajes alusivos a la MS13.
Sin embargo, fue ubicado en el cantón San Antonio, en San Juan Opico, La Libertad Centro. Será procesado por el delito de agrupaciones ilícitas y enviado de manera inmediata al CECOT.